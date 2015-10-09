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Гнездо Дракона Гнездо Дракона
Киноафиша Фильмы Гнездо Дракона Отзывы о фильме «Гнездо Дракона»
Dragon Nest: Warriors' Dawn Гнездо Дракона 2014 / США / Китай / Франция
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Гнездо Дракона»

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Дима 9 октября 2015, 16:49
Хороший мультик будет ли вторая часть его?
9 октября 2015, 16:49 Ответить
sng 15 октября 2015, 00:18
полное Г....
15 октября 2015, 00:18 Ответить
григорий 15 октября 2015, 00:21
взято из игры а так нечего✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 00:21 Ответить
hru 15 октября 2015, 22:27
✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 22:27 Ответить
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