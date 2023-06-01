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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы о мультфильме «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы»
Ladybug & Cat Noir: Awakening
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023 / США / Франция / Япония
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9.5
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71
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
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Михаил Голубков
1 июня 2023, 23:35
по трейлеру видно что сюжет отличается от оригинального сериала от диснея, но интересно что получится
1 июня 2023, 23:35
1
0
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Алина Криворученко
3 июля 2023, 07:39
Оценка
Очень жду выход фильма, лб и ск смотрю с самого начала, это как вернутся в детство
3 июля 2023, 07:39
5
0
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ماشريف نجماتوف
4 июля 2023, 10:17
в ответ на сообщение
Михаил Голубков от 1 июня 2023, 23:35
Этот сериал вообще не от Диснея
4 июля 2023, 10:17
1
2
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Максим Мамонов
4 июля 2023, 11:03
Оценка
только что закончил смотреть 5 сезон и по трейлеру видно, что они будут отличаться сильно. очень сильно жду премьеры!!!!!!
4 июля 2023, 11:03
4
0
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Анечка Вулфхардова
4 июля 2023, 15:06
Оценка
почему на обложке 6+,а написано 18+?😐😐
4 июля 2023, 15:06
0
0
Ответить
Нане Овакимян
9 июля 2023, 16:27
Оценка
Крутой фильм
9 июля 2023, 16:27
0
0
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Киноафиша.инфо
9 июля 2023, 19:05
в ответ на сообщение
Нане Овакимян от 9 июля 2023, 16:27
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что вам понравилось 😊
9 июля 2023, 19:05
1
0
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User
10 июля 2023, 14:15
Оценка
Мне и детям очень понравилось!
Почаще таких мультфильмов было бы …
10 июля 2023, 14:15
0
0
Ответить
Ева Кузнецова
10 июля 2023, 21:54
Оценка
блин жду не дождусь!! самый любимый мультик,а тут еще и фильм выйдет)) поскорее бы
10 июля 2023, 21:54
2
0
Ответить
Ferensy
12 июля 2023, 12:42
Оценка
Ждать осталось немного. Я помню что вроде была серия где и Леди баг и Супер-Кот снимали маски, и вроде даже бражник и казалась вот история сдвинулась вперёд быстрыми шагами... но потом сценаристы отмотали время назад и события все эти не произошли. Очень рассчитываю, что в полном метре всё встанет на свои места и персонажи наконец-то разберутся кто есть кто.
12 июля 2023, 12:42
0
0
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Nazgum Assipova
12 июля 2023, 18:53
Поскорее бы вышел,жду не дождусь,самый любимый мультсериал!!
12 июля 2023, 18:53
2
0
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Алина Бейтман
19 июля 2023, 21:00
Оценка
Ждём всей канавой
19 июля 2023, 21:00
0
1
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abbasovahalima245
21 июля 2023, 12:05
Оценка
я немного не понимаю,если это мультфильм,то почему он 18+?
21 июля 2023, 12:05
0
0
Ответить
Кристина Фловер
21 июля 2023, 18:43
Оценка
агрессивно жду
21 июля 2023, 18:43
3
0
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Аня Смит
26 июля 2023, 07:57
Оценка
С нетерпением жду премьеры. Поскорее бы увидеть. 😊😊😊😊
26 июля 2023, 07:57
1
0
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Анюта Нуёмаё
27 июля 2023, 01:09
Оценка
Я думаю фильм имба будет
27 июля 2023, 01:09
1
0
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личинкот
28 июля 2023, 23:29
в ответ на сообщение
Максим Мамонов от 4 июля 2023, 11:03
фильм не канон! это альтернативная реальность, но тоже мир лбсик)
28 июля 2023, 23:29
0
0
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klas Baluta
31 июля 2023, 14:41
Оценка
когда будит в кино скажите пожалуйста
31 июля 2023, 14:41
0
0
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klas Baluta
31 июля 2023, 14:43
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 9 июля 2023, 19:05
Оценка
когда будет в кино, очень ждем
31 июля 2023, 14:43
0
0
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