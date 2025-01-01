Меню
Награды и номинации фильма Доктор Живаго 1965

Оскар 1966 Оскар 1966
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966 Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1966 Золотой глобус 1966
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actor
Номинант
 Best British Actor
Номинант
 Best British Actress
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
