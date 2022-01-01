Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Доктор Живаго Доктор Живаго
Киноафиша Фильмы Доктор Живаго Кадры из фильма «Доктор Живаго»
Doctor Zhivago Доктор Живаго 1965 / США / Италия
8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Доктор Живаго»

Вся информация о фильме
Доктор Живаго (1965) - фото 1 Доктор Живаго (1965) - фото 2 Доктор Живаго (1965) - фото 3
Доктор Живаго (1965) - фото 4 Доктор Живаго (1965) - фото 5 Доктор Живаго (1965) - фото 6
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
LOL. Surprise! Фильм
LOL. Surprise! Фильм
2021, США, боевик, анимация, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Двойная петля
Двойная петля
2022, США, боевик, драма, военный
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Приложение киноафиши