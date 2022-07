1 Overture Морис Жарр 4:24

2 Main Title Морис Жарр 2:41

3 Kontakion / Funeral Song Морис Жарр 3:17

4 Lara Is Charming Морис Жарр 1:15

5 The Internationale Морис Жарр 1:11

6 Lara and Komarovsky Dancing Up a Storm Морис Жарр 0:43

7 Komarovsky With Lara In the Hotel Морис Жарр 3:54

8 Interior Student Cafe Морис Жарр 1:36

9 Sventitsky's Waltz / After the shooting Морис Жарр 2:18

10 Military Parade Морис Жарр 2:10

11 They Began to Go Home Морис Жарр 2:05

12 After Deserters Killed the Colonel Морис Жарр 1:05

13 At the Hospital Морис Жарр 0:58

14 Lara Says Goodbye to Yuri (Lara's Theme) Морис Жарр 1:28

15 Tonya Greets Yuri Морис Жарр 0:44

16 The Stove's Out Морис Жарр 1:29

17 Yevgraf Snaps His Fingers Морис Жарр 3:11

18 Evening Bells - Moscow Station Морис Жарр 1:03

19 Flags Flying Over the Train (Outtake) Морис Жарр 1:06

20 Yuri Gazing Through a Tiny Open Hatch Морис Жарр 0:36

21 The Door Is Banged Opened Морис Жарр 1:51

22 Intermission Морис Жарр 0:45

23 Yuri Follows the Sound of the Waterfall (Lara's Theme) Морис Жарр 0:43

24 Tonya and Yuri Arrive At Varykino Морис Жарр 2:54

25 They Didn't Lock the Cottage Морис Жарр 1:34

26 Varykino Cottage, Winter Snow Морис Жарр 0:56

27 Yuri and the Daffodils (Lara's Theme) Морис Жарр 1:17

28 On a Yuriatin Street Морис Жарр 1:34

29 In Lara's Bedroom (Lara's Theme) Морис Жарр 0:32

30 Yuri Rides to Yuriatin Морис Жарр 0:23

31 Yuri Is Taken Prisoner By the Red Partisans Морис Жарр 0:48

32 For As Long As We Need You Морис Жарр 0:41

33 Yuri Is Escaping Морис Жарр 2:19

34 Yuri Approaches Lara's Apartment Морис Жарр 0:50

35 Yuri Looks Into the Mirror Морис Жарр 0:31

36 Lara and Yuri Arriving at Varykino Морис Жарр 1:41

37 Yuri Is Trying To Write Морис Жарр 1:21

38 Yuri Frightens the Wolves Away, Pt. I Морис Жарр 0:48

39 Lara Reads Her Poem Морис Жарр 0:38

40 Yuri Frightens the Wolves Away, Pt. II Морис Жарр 1:54

41 Yuri Works On Морис Жарр 0:53

42 Then It's a Gift (End Title) Морис Жарр 1:46

43 Lara's Theme (Jazz Version) Морис Жарр 1:58

44 Lara's Theme (Rock 'n' Roll Version) Морис Жарр 2:39