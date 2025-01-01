Меню
Komarovski Лара, я полон решимости спасти тебя от ужасной ошибки. Существует два типа мужчин, и только два, и этот молодой человек — один из них. Он высоконравственный. Он чист. Это тот тип мужчин, на которых мир делает вид, что смотрит с уважением, а на самом деле презирает. Это тот тип мужчин, который приносит несчастье; особенно женщинам. Теперь ты понимаешь?
Lara Нет.
Komarovski Думаю, ты понимаешь. Есть и другой тип. Он не высоконравственный. Не чистый. Но живой. Что твой вкус сейчас склоняется к юношескому — понятно. Но выйти за него замуж было бы катастрофой. Потому что женщин тоже два типа...
[Лара закрывает уши, он силой опускает её руки]
Komarovski Женщин два типа, и ты — как мы хорошо знаем — не из первого.
[Лара шлёпает его, он отвечает тем же]
Komarovski Ты, дорогая, — шлюха.
Lara Я нет!
Komarovski Поглядим.
Lara Разве не было бы прекрасно, если бы мы встретились раньше?
Zhivago Прежде чем это случилось? Да.
Lara Мы бы поженились, имели дом и детей. Если бы у нас были дети, Юрий, тебе бы больше мальчик или девочка?
Zhivago Думаю, мы сойдем с ума, если будем об этом думать.
Lara Я всегда буду об этом думать.
Tonya Юра, на этой вечеринке есть необыкновенная девушка.
Zhivago Знаю. Я с ней танцую.
[последние слова]
Gen. Yevgraf Zhivago Тоня! Ты умеешь играть на балалайке?
David Она умеет играть? Она — артистка!
Gen. Yevgraf Zhivago Кто тебя учил?
David Никто её не учил!
Gen. Yevgraf Zhivago А... значит, это дар.
Gromeko [В ужасе читает газету] Царя расстреляли. И всю его семью.
[мять газету]
Gromeko Ох, какое зверство. Зачем это?
Zhivago Чтобы показать — пути назад нет.
Инженер Если бы мне дали ещё два экскаватора, я бы уже на год опередил план.
Ген. Евграф Живаго Вы нетерпеливое поколение.
Инженер А разве вы не были такими?
Ген. Евграф Живаго Да, были, очень. О, не будьте столь нетерпеливы, товарищ инженер. Мы продвинулись очень далеко и очень быстро.
Инженер Да, я это знаю, товарищ генерал.
Ген. Евграф Живаго Да, но знаешь ли ты, какой ценой? В те дни были дети, которые питались человеческим мясом. Ты знал об этом?
Pasha Раньше я восхищался твоей поэзией.
Zhivago Спасибо.
Pasha Сейчас восхищаться ей не должен. Она кажется абсурдно личной. Ты не согласен? Чувства, прозрения, привязанности... всё это теперь пустяки. Ты не согласен — ты ошибаешься. Личная жизнь умерла в России. История убила её. Я понимаю, почему ты можешь меня ненавидеть.
Zhivago Я ненавижу всё, что ты говоришь, но не настолько, чтобы убить тебя за это.
Komarovski [Презрительно] Кто ты такой, чтобы отказывать мне в сахаре? Кто ты такой, чтобы отказывать мне во всём?
Gen. Yevgraf Zhivago Я сказал себе, что арестовывать человека за кражу дров — ниже моего достоинства. Но ничто, приказанное партией, не ниже достоинства человека, и партия была права: один человек, отчаявшийся добыть топлива, — жалок. Пять миллионов отчаявшихся — разрушат город. Впервые я тогда увидел брата. Но я знал его. И знал, что ослушаюсь партию. Может, это была кровная связь, но я сомневаюсь. Мы были связаны лишь наполовину, а братья предают братьев. Как полицейский скажу — возьмёшь брата человека, и полдела сделано. Это была не восхищённость лучшим человеком, чем я. Я восхищался им, но не считал его лучше меня. К тому же я расстреливал лучших меня с маленького пистолета.
Pasha Они их растоптали, Лара. Женщин и детей, просящих хлеба. Больше не будет «мирных» демонстраций.
Anna Но, Борис, это гениально.
Medical Professor Правда? Я думал, это Рахманинов. Пойду покурю.
Паша Личная жизнь мертва — для человека с хоть какой-то мужской честью.
Живаго Я видел твою «мужскую честь» по дороге в месте, которое зовётся Минск.
Паша Они продавали лошадей белогвардейцам.
Живаго Похоже, ты сжёг не ту деревню.
Паша Они всегда так говорят, и что с того? Деревня нас предала — деревню сожгли. Смысл ясен.
Живаго Твой смысл — их деревня.
Zhivago Что случается с такой девушкой, когда с ней заканчивает такой мужчина, как ты?
Komarovski Заинтересован?
Zhivago Тебе не стоит курить. Ты пережил потрясение.
[он вырывает сигару изо рта Виктора и бросает её в унитаз]
Komarovski Я отдаю её тебе, Юрий Андреевич. Свадебный подарок.
Zhivago [Евграфу] Ты кладёшь жизнь на стол и вырезаешь все опухоли несправедливости. Великолепно. Ах, но вырезать опухоли несправедливости — это глубокая операция. Кто-то должен поддерживать жизнь, пока ты это делаешь. Живя. Так ведь?
Liberius Товарищ доктор, мне нужен военный врач.
Zhivago Извините, у меня есть жена и ребёнок в Варикине.
Razin, Liberius' Lieutenant ...и любовница в Юрятино.
Liberius [смеётся] Товарищ военный врач, мы красные партизаны, и мы стреляем в дезертиров!
Gromeko Хорошие браки совершаются на небесах... или где-то там.
Gen. Yevgraf Zhivago [закадрово; о Первой мировой войне] К второму году зимы сапоги износились... но линия фронта держалась. Даже товарищ Ленин недооценил и страдания на этом девятисоткилометровом фронте... и нашу проклятую способность терпеть. Половина солдат шла в бой без оружия... с нерегулярным довольствием... под командованием офицеров, которым они не доверяли.
Officer [к солдатам] Давай, вы, убл###ки!
Gen. Yevgraf Zhivago А те, кому доверяли...
Pasha [выбегает из окопа и ведёт своих в атаку] Вперёд, товарищи! Вперёд, землятрясущие!
[артиллерийский снаряд взрывается перед ним; он падает, солдаты отступают в окопы]
Gen. Yevgraf Zhivago Наконец, когда терпеть стало невозможно, они начали делать то, о чём мечтает любая армия...
[солдаты начинают покидать окопы]
Gen. Yevgraf Zhivago Они начали уходить домой. Это было начало Революции.
Komarovski [Ларе] И не обманывай себя насчёт изнасилования! Это бы польстило нам обоим!
Паша [Юрию] Личная жизнь в России мертва. История её убила.
Gen. Yevgraf Zhivago [закадровый рассказ на фоне военного парада в Москве] С точки зрения буржуазии, это была война между союзниками и Германией. С точки зрения большевиков — война между союзными и германскими верхушками, и кто из них победит, было совершенно безразлично. Моя задача заключалась в организации поражения, чтобы ускорить наступление революции. Я записался под именем Петров. Партия рассчитывала на крестьян-солдат призыва — многие из которых впервые надели настоящие сапоги. Когда сапоги износились, они были готовы слушать. Когда пришло время, мне удалось вывести с передовой сразу три целых батальона — лучшая моя работа. Но пока что ничего нельзя было сделать. Добровольцев было слишком много. В основном это была просто истерия.
Комаровский [пьяный] Мы все сделаны из одной глины, понимаешь! Глины! Глиииины!
[повторяющаяся реплика]
Генерал Евграф Живаго Как вы заблудились?
Gromeko Я хочу понять, как мы переживём эту зиму.
Komarovski Юрий Андреевич, вы изменились. Лариса — поразительно осталась прежней.
Kostoyed Amourski Я — СВОБОДНЫЙ человек.
[Он гремит цепями, которые выдают его как каторжника]
Kostoyed Amourski . Я — единственный свободный человек в этом поезде! Все остальные — СКОТ!
Liberius [смотрит на тела убитых белогвардейцев, которые оказались подростками] Военное училище Святого Михаила?
[находит тело их инструктора]
Liberius Старый п####с!
Razin, Liberius' Lieutenant [Живаго пытается помочь раненому белому солдату] Неважно!
Zhivago Ты когда-нибудь любил женщину, Разин?
Razin, Liberius' Lieutenant У меня была жена и четверо детей.
Liberius [Либериус и Разин спорят, разрешать ли освобождение Живаго] Я командую этим подразделением!
Razin, Liberius' Lieutenant Мы командуем совместно! В партийном бюллетене чётко сказано...
Liberius Фу!
[выбивает бюллетень из рук Разина]
Liberius Я мог бы тебя убрать и расстрелять!
Razin, Liberius' Lieutenant А ты мог бы убрать и расстрелять Партию? Пойми: когда военная борьба подходит к концу, политическая обостряется. В час победы армия отслужит своё - и всех будут оценивать ПОЛИТИЧЕСКИ, независимо от военной биографии! Тем временем в этом районе всё ещё есть белые отряды — доктор остаётся.
Zhivago [местному комиссару после осмотра старого больного] Это не тиф. Это другая болезнь, которой у нас в Москве нет... голод.
Komarovski Несомненно, после революции они запоют в унисон.
Engineer Мы очень его уважаем.
Gen. Yevgraf Zhivago Да. Кажется, теперь все.
Engineer Ну, мы не могли его уважать, когда нам не разрешали читать его...
Gen. Yevgraf Zhivago Нет.
Gen. Yevgraf Zhivago Но если люди любят поэзию, они любят поэтов. И никто не любит поэзию так, как русский.
Gen. Yevgraf Zhivago [о последних годах Лары] Она приехала в Москву искать своего ребёнка. Я помогал ей, чем мог, но понимал — всё было безнадёжно. Думаю, я был в неё немного влюблён. Однажды она ушла и не вернулась. Она умерла или пропала где-то, в одном из лагерей. Безымянный номер в списке, который потом потеряли. В те времена это было обычным делом.
Gen. Yevgraf Zhivago Этот человек был твоим отцом. Почему ты не хочешь в это верить? Разве ты не хочешь в это верить?
The Girl Если это не правда — нет.
Gen. Yevgraf Zhivago Это унаследовано.
Живаго У вас нет ко мне никаких претензий по работе.
Делегат Как советский депутат, я...
Живаго Это даёт вам власть, а не право.
Komarovski Павел Павлович. Мое главное впечатление — и я не хочу вас обидеть — вы очень молоды.
Pasha Мсье Комаровский. Надеюсь, я вас не обижу. Люди с возрастом становятся лучше?
Komarovski Они становятся немного терпимее.
Pasha Потому что терпеть приходится больше в себе самом. Если люди не женятся молодыми, что они приносят в брак?
Komarovski Немного опыта.
Zhivago Это царь.
Katya Царь был врагом народа.
Zhivago Ну, он же не знал, что он враг народа, понимаешь.
Lara Он должен был знать, не так ли?
The Girl Я не твоя племянница, товарищ генерал.
Gen. Yevgraf Zhivago Что ж, я никому не кажусь дядей. Но если бы этот человек был моим отцом, я бы хотел знать.
Komarovski [говорит Ларе о Паше] Он очень достойный молодой человек. Это очевидно.
Priest Знаешь, что сказал Господь женщине, уличённой в прелюбодеянии?
Lara Да, отец, «Иди и больше не греши.»
Priest А она так и сделала?
Lara Не знаю, отец.
Priest Никто не знает, дитя. Плоть не слаба. Она сильна. Только таинство брака способно её удержать. Запомни это.
Unknown Доктор — джентльмен.
The Bolshevik Правда! Это видно невооружённым глазом.
Unknown Он хороший человек.
The Bolshevik Чёрт с этими хорошими людьми.
[Лара молча смотрит на большевика с отвращением]
Lara Знаешь, ты часто смотришь на меня так, будто знаешь меня.
Zhivago Я видел тебя раньше. Четыре года назад. В канун Рождества.
Lara Ты был там? Неудивительно, что ты смотришь на меня. Ты знал Виктора Комаровского?
Zhivago Да, знал. Тот молодой человек, который увёз тебя...
Lara Мой муж.
Zhivago Много смелости. Он заставлял остальных из нас выглядеть очень слабыми. На самом деле, я думал, что вы оба такие. Хороший человек, в кого можно стрелять.
Lara Я бы отдал всё, чтобы никогда с ним не встречаться.
Komarovski Стрельников мёртв.
Zhivago Что?
Komarovski Не надо мне сочувствия. Он был убийцей-невротиком, никому не нужным. Видишь, как это влияет на Ларису? Ты не видишь. Ты дурак. Она — жена Стрельникова. Почему, по-твоему, её не арестовали — это обычная практика? Почему, по-твоему, её держали под наблюдением в Юрятино? Они ждали Стрельникова.
Zhivago Если бы они думали, что Стрельников побежит к жене, они его не знали...
Komarovski Знали достаточно. Он был всего в пяти милях отсюда, когда его схватили. Его арестовали на открытой дороге. Он не скрывал своего имени — на протяжении всего допроса настаивал, чтобы его называли Павлом Антиповым, это его настоящее имя, и отказывался отвечать на имя Стрельников. По дороге на расстрел он выхватил пистолет у одного из охранников и выстрелил себе в голову.
Zhivago Боже мой... не говори Ларе об этом.
Komarovski Я думаю, я знаю Лару не хуже тебя. Но разве ты не понимаешь, как это её положение меняет? Она отслужила свою цель. Эти люди, что шли со мной сегодня в охране, завтра придут за ней и ребёнком как расстрельная команда! Теперь я знаю, что ты обо мне думаешь и почему, но если ты не пойдёшь со мной — она не пойдёт! Так ты идёшь? Принимаешь ли ты защиту этого подлого Калибана на любых условиях, которые Калибан сочтёт нужными... или твоя деликатность так высока, что ради неё ты пожертвуешь женщиной и ребёнком?
Ген. Евграф Живаго [рассказывает] Он ходил с петлёй на шее, а не знал об этом. Поэтому я рассказал ему, что слышал о его стихах.
Живаго Не... нравится? Кому не нравится? Почему не нравится?
Ген. Евграф Живаго [рассказывает] Я так ему и сказал.
Живаго Ты думаешь, это личное, мелкобуржуазное и самоуспокоенное?
[Евграф кивает]
Ген. Евграф Живаго [рассказывает] Я соврал. Но он поверил.
Komarovski Твое изысканное эгоизм невыносим. И Ларисса в опасности.
Zhivago По моей линии?
Komarovski Нет, не по твоей; ты мелкая сошка. По линии Стрельникова.
Lara Я никогда не встречалась со Стрельниковым.
Komarovski Ты замужем за Стрельниковым! Они это знают.
Lara Я была замужем за Пашей Антиповым.
Komarovski Понимаю, понимаю. Но они — нет.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Род Стайгер
Rod Steiger
Джули Кристи
Джули Кристи
Julie Christie
Омар Шариф
Омар Шариф
Omar Sharif
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Алек Гиннесс
Alec Guinness
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Ralph Richardson
Том Кортни
Том Кортни
Tom Courtenay
Шиван МакКенна
Шиван МакКенна
Siobhan McKenna
Джеффри Кин
Geoffrey Keen
Клаус Кински
Рита Ташингэм
Рита Ташингэм
Rita Tushingham
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
