Komarovski
Стрельников мёртв.
Komarovski
Не надо мне сочувствия. Он был убийцей-невротиком, никому не нужным. Видишь, как это влияет на Ларису? Ты не видишь. Ты дурак. Она — жена Стрельникова. Почему, по-твоему, её не арестовали — это обычная практика? Почему, по-твоему, её держали под наблюдением в Юрятино? Они ждали Стрельникова.
Zhivago
Если бы они думали, что Стрельников побежит к жене, они его не знали...
Komarovski
Знали достаточно. Он был всего в пяти милях отсюда, когда его схватили. Его арестовали на открытой дороге. Он не скрывал своего имени — на протяжении всего допроса настаивал, чтобы его называли Павлом Антиповым, это его настоящее имя, и отказывался отвечать на имя Стрельников. По дороге на расстрел он выхватил пистолет у одного из охранников и выстрелил себе в голову.
Zhivago
Боже мой... не говори Ларе об этом.
Komarovski
Я думаю, я знаю Лару не хуже тебя. Но разве ты не понимаешь, как это её положение меняет? Она отслужила свою цель. Эти люди, что шли со мной сегодня в охране, завтра придут за ней и ребёнком как расстрельная команда! Теперь я знаю, что ты обо мне думаешь и почему, но если ты не пойдёшь со мной — она не пойдёт! Так ты идёшь? Принимаешь ли ты защиту этого подлого Калибана на любых условиях, которые Калибан сочтёт нужными... или твоя деликатность так высока, что ради неё ты пожертвуешь женщиной и ребёнком?