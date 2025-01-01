Komarovski Лара, я полон решимости спасти тебя от ужасной ошибки. Существует два типа мужчин, и только два, и этот молодой человек — один из них. Он высоконравственный. Он чист. Это тот тип мужчин, на которых мир делает вид, что смотрит с уважением, а на самом деле презирает. Это тот тип мужчин, который приносит несчастье; особенно женщинам. Теперь ты понимаешь?

Komarovski Думаю, ты понимаешь. Есть и другой тип. Он не высоконравственный. Не чистый. Но живой. Что твой вкус сейчас склоняется к юношескому — понятно. Но выйти за него замуж было бы катастрофой. Потому что женщин тоже два типа...

[Лара закрывает уши, он силой опускает её руки]

Komarovski Женщин два типа, и ты — как мы хорошо знаем — не из первого.

[Лара шлёпает его, он отвечает тем же]

Komarovski Ты, дорогая, — шлюха.

Lara Я нет!