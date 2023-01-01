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Доктор Живаго
Доктор Живаго, 1965: актеры и роли
Doctor Zhivago
Доктор Живаго
1965 / США / Италия
7.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Доктор Живаго, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лин
David Lean
В ролях
Омар Шариф
Omar Sharif
Джули Кристи
Julie Christie
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Род Стайгер
Rod Steiger
Алек Гиннесс
Alec Guinness
Ральф Ричардсон
Ralph Richardson
Том Кортни
Tom Courtenay
Шиван МакКенна
Siobhan McKenna
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