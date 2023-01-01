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Доктор Живаго Доктор Живаго
Киноафиша Фильмы Доктор Живаго Доктор Живаго, 1965: актеры и роли
Doctor Zhivago Доктор Живаго 1965 / США / Италия
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Доктор Живаго, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лин David Lean
В ролях
Омар Шариф Омар Шариф Omar Sharif Джули Кристи Джули Кристи Julie Christie Джеральдин Чаплин Джеральдин Чаплин Geraldine Chaplin Род Стайгер Rod Steiger Алек Гиннесс Alec Guinness Ральф Ричардсон Ральф Ричардсон Ralph Richardson Том Кортни Том Кортни Tom Courtenay Шиван МакКенна Шиван МакКенна Siobhan McKenna
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