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Спираль - трейлер
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Спираль. Трейлер

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Дата публикации: 27 ноября 2013
Спираль – Главный герой истории – Алексей, талантливый программист из Новосибирска, приезжает в Москву и становится членом закрытого полулегального элитного клуба под названием «Спираль». Как новичку ему крупно везет, и он выигрывает одну экстремальную игру клуба за другой, получая сумасшедшие гонорары. В него влюбляется такая девушка, о какой он даже не мог мечтать. Но в одночасье красивый мир вокруг него рушится, и он влипает в крупные неприятности – его обвиняют в ограблении банка, любимая девушка не верит в его невиновность, и в довершении всего его пытаются…
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Ставрид 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сходил вчера на этот фильм, очень понравился! Честно говоря, не думал, что наши смогут снять достойный экшн, который не уступал бы голливудским боевикам.Фильм получился очень интересным и динамичным, отличная съемка, постановка трюков, развитие сюжета. Мелкие шероховатости имеются, но общего впечатления о фильме не портят. Фильм может даже понравится девушкам, там снимается Крюков, говорят от него сейчас многие фанатеют ✊

В общем советую сходить и посмотреть, получилось правда очень хорошо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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