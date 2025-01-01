Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сад изящных слов
Цитаты из мультфильма Сад изящных слов
Цитаты из мультфильма Сад изящных слов
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Yukari Yukino
Слабый раскат грома / Затянутое небо / Возможно, пойдет дождь / Если да, останешься со мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Takao Akizuki
Тихий раскат грома / Будь дождь или нет / Я останусь здесь / Вместе с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Takao Akizuki
По вечерам, перед сном, и по утрам, в момент пробуждения, я понимал, что молюсь о дожде
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Takao Akizuki
Теперь я понимаю, что учился не только ходить. Я ещё не освоил все шаги, я тоже падаю. Но я на своём пути, МОЁМ пути, и однажды этот путь приведёт меня к ней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Takao Akizuki
Для меня она — не что иное, как сама суть тайн этого мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yukari Yukino
Мне двадцать семь, но я не чувствую себя умнее, чем двенадцать лет назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yukari Yukino
В конце концов, мы же люди. У каждого из нас есть свои маленькие причуды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Takao Akizuki
Скажи мне, что я никогда не оправдаю своих ожиданий! Скажи, что я никогда не дотянусь до своих мечтаний!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yukari Yukino
Я всегда была здесь, застряв в одном и том же месте
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
Мию Ирино
Miyu Irino
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667