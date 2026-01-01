Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
11 ноября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Кувана, Миэ, Япония
Рост
160 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Магическая битва
(2020)
8.1
Магическая битва 0. Фильм
(2021)
7.7
Блестящий пост
(2022)
Фильмография Микако Комацу
26
6.9
Кошачий глаз
аниме , боевик, комедия
2025, Япония
6.7
Ведьмнадзор
аниме , комедия, фэнтези
2025, Япония
7.6
Магическая битва: Казнь
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
боевик, анимация, фэнтези
2025, Япония
Смотреть трейлер
7.3
Страна песков
фантастика, приключения, боевик
2024, Япония
6.6
Маленькая сэмпай с моей работы
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
6.6
Хельк
комедия, приключения, фэнтези, аниме
2023, Япония
5.8
Авантюристы, которые не верят в человечество, спасут мир
аниме
2023, Япония
7.3
Убийца романтики
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама
2022, Япония
7.2
Перерождение дяди
комедия, аниме , фэнтези
2022, Япония
7.7
Блестящий пост
аниме , музыка
2022, Япония
7.1
Влюблённые в небо
Blue Thermal
аниме
2022, Япония
Смотреть трейлер
7.1
Не издевайся, Нагаторо
аниме
2021, Япония
6.6
Луна, Лайка и Носферату
драма, аниме , фэнтези
2021, Япония
8.1
Магическая битва 0. Фильм
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
боевик, анимация, фэнтези, аниме
2021, Япония
6.2
Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
драма, боевик, аниме
2020, Япония
8.6
Магическая битва
боевик, аниме , фэнтези
2020, Япония
6.3
Восьмой сын? Это не может быть правдой!
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Япония
6.3
Фуука
драма, аниме , музыка, мелодрама
2017, Япония
7.4
Аджин: Полулюди
аниме , ужасы, фантастика
2016, Япония
7.2
Гримгал пепла и иллюзий
драма, приключения, аниме , фэнтези
2016, Япония
7.3
Дорога юности
драма, аниме
2014, Япония
6.6
Волчица и черный принц
комедия, аниме , мелодрама
2014, Япония
6.9
Альдноа.Зеро
боевик, приключения, аниме , фантастика
2014, Япония
7.7
Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась
драма, комедия, аниме , мелодрама
2013, Япония
