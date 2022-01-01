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Сад изящных слов Сад изящных слов
Киноафиша Фильмы Сад изящных слов Сад изящных слов, 2013: актеры и роли
Koto no ha no niwa Сад изящных слов 2013 / Япония
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Сад изящных слов, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Макото Синкай Макото Синкай Makoto Shinkai
В ролях
Ирино Мию Кана Ханадзава Кана Ханадзава Kana Hanazawa Фуми Хирано Fumi Hirano Гоу Маэда Юка Тэрасаки Yuka Terasaki Сугуру Иноэ
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