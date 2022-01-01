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Сад изящных слов
Сад изящных слов, 2013: актеры и роли
Koto no ha no niwa
Сад изящных слов
2013 / Япония
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Сад изящных слов, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Макото Синкай
Makoto Shinkai
В ролях
Ирино Мию
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
Фуми Хирано
Fumi Hirano
Гоу Маэда
Юка Тэрасаки
Yuka Terasaki
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