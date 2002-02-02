Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Голос далекой звезды
Постер мультфильма Голос далекой звезды
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Голос далекой звезды

Голос далекой звезды

Hoshi no koe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие происходит в 2046 году, ознаменованном открытием руин чужой цивилизации на Марсе. Микако и Нобору — старшеклассники, но если следующей осенью Нобору продолжит учебу, то Микако избрана достойной присоединиться к грандиозной экспедиции. «Голос далекой звезды» — это история о любимых, разделенных пучинами космоса, единственным каналом общения которых служат послания SMS.

Страна Япония
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 января 2023
Премьера в мире 2 февраля 2002
Дата выхода
23 декабря 2005 Италия
Производство CoMix Wave Films
Другие названия
Hoshi no koe, Voices of a Distant Star, The Voices of a Distant Star, Voces de una Estrella Distante, Głosy z odległej gwiazdy, La voce delle stelle, Tähtede hääl, Vozes de uma Estrela Distante, Голос далекої зірки, Голос далекой звезды, ほしのこえ, 星之聲
Режиссер
Макото Синкай
Макото Синкай
Стив Фостер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Голос далекой звезды
За облаками 6.7
За облаками (2004)
Сад изящных слов 7.6
Сад изящных слов (2013)
Дитя погоды 7.9
Дитя погоды (2019)
Ловцы забытых голосов 7.5
Ловцы забытых голосов (2011)
Первый отряд 6.6
Первый отряд (2009)
Летние войны 7.0
Летние войны (2009)
Твое имя 8.5
Твое имя (2016)
Пять сантиметров в секунду 7.7
Пять сантиметров в секунду (2007)
Судзумэ, закрывающая двери 8.3
Судзумэ, закрывающая двери (2022)
Мультфильм находится в подборках
Лучшие полнометражные аниме про мир будущего Лучшие полнометражные аниме про мир будущего

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше