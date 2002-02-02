Действие происходит в 2046 году, ознаменованном открытием руин чужой цивилизации на Марсе. Микако и Нобору — старшеклассники, но если следующей осенью Нобору продолжит учебу, то Микако избрана достойной присоединиться к грандиозной экспедиции. «Голос далекой звезды» — это история о любимых, разделенных пучинами космоса, единственным каналом общения которых служат послания SMS.
|23 декабря 2005
|Италия
Вспомнила цитату из одного школьного сочинения про то, что "Маша и Дубровский сношались через дупло". Вот бы… Читать дальше…