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Вoспроизведение, 2012

2012 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пугающая история начала развиваться давным-давно, с жестокого убийства женщины. Маньяк, совершивший преступление, заснял его на видео. Но ребенок убитой остался жив, и через много лет, когда он уже стал взрослым, кошмар возвращается. Группа любопытных подростков однажды находит странные видеокассеты. Они решают срочно посмотреть, что за фильмы на них записаны, и становятся жертвами ужасного круговорота событий: камера, заснявшая кадры, становится источником невероятно мощного зла.

  • Большая часть съемок велась в Мичигане.
  • Фильм был показан только в одном кинотеатре и стал самым низкокассовым в году. Сборы составили всего 264 доллара, то есть, продалось только 33 билета.
  • Когда Куинн снимает видео ближе к финальным сценам фильма, он направляет камеру от дома к своему лицу. Но когда Жюльен смотрит получившуюся запись, видно, что фокус переводился с земли на лицо героя.
  • Майкл А. Никлз, режиссер фильма, до этого работал над комедийной лентой «Просто Пек». По словам критиков, этот жанр подходит ему больше, чем хоррор. 
  • Тоби Хемингуэй, исполнивший главную роль, известен как Том в знаменитой драме «Черный лебедь».

Герои фильма, школьники из старшего класса, вызывают к жизни демона, который нападает на своих жертв через видеозапись во время просмотра…

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 8 апреля 2014
Премьера в мире 9 марта 2012
Возраст 18+
Режиссер
Майкл А. Никлз
В ролях
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Эмбир Чилдерс
Эмбир Чилдерс
Тоби Хемингуэй
Джонатан Кельтц
Яна Велдхер
Все актеры и съемочная группа
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