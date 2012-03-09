Вoспроизведение, 2012

Пугающая история начала развиваться давным-давно, с жестокого убийства женщины. Маньяк, совершивший преступление, заснял его на видео. Но ребенок убитой остался жив, и через много лет, когда он уже стал взрослым, кошмар возвращается. Группа любопытных подростков однажды находит странные видеокассеты. Они решают срочно посмотреть, что за фильмы на них записаны, и становятся жертвами ужасного круговорота событий: камера, заснявшая кадры, становится источником невероятно мощного зла.