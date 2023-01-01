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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
2015 / США
Трейлер
6.5
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс
Francis Lawrence
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Натали Дормер
Natalie Dormer
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Джулианна Мур
Julianne Moore
Лили Рэйб
Lily Rabe
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Элден Хенсон
Elden Henson
Стэф Доусон
Stef Dawson
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
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