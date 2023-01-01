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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II, 2015: актеры и роли
The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II 2015 / США
6.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс Френсис Лоуренс Francis Lawrence
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Liam Hemsworth Натали Дормер Натали Дормер Natalie Dormer Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Лили Рэйб Лили Рэйб Lily Rabe Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Элден Хенсон Элден Хенсон Elden Henson Стэф Доусон Стэф Доусон Stef Dawson Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland
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