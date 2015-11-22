Наша рецензия

И погаснет пламя Феномен успеха «Голодных игр» до сих пор остаётся загадкой для половины зрителей, посетивших кинотеатры. Напротив, другая половина вот уже несколько лет подряд восхваляет эту серию фильмов и с сожалением думает о том, что пришло время проститься с любимыми персонажами. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает публику история о восставшей против системы Китнисс Эвердин? За последние 4 года так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Когда была объявлена…