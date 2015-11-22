И погаснет пламя Феномен успеха «Голодных игр» до сих пор остаётся загадкой для половины зрителей, посетивших кинотеатры. Напротив, другая половина вот уже несколько лет подряд восхваляет эту серию фильмов и с сожалением думает о том, что пришло время проститься с любимыми персонажами. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает публику история о восставшей против системы Китнисс Эвердин? За последние 4 года так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Когда была объявлена…
✊
Вторая часть говно-сойки получилась нудная и растянутая... высасывали из пальца все что только можно. В данном моменте не понятно зачем, кроме как денег, растягивали последний фильм на 2 части. все можно было уложить и в первой части, добавив минут 20-30...
Общее впечатление - грусть печаль и огорчение. поставил бы 5\10 ✊
2/10
Всех событий не пол часа, всё остальное редкая тягомотина..✊
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