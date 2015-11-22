Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Отзывы о фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»
The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II 2015 / США
6.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

И погаснет пламя Феномен успеха «Голодных игр» до сих пор остаётся загадкой для половины зрителей, посетивших кинотеатры. Напротив, другая половина вот уже несколько лет подряд восхваляет эту серию фильмов и с сожалением думает о том, что пришло время проститься с любимыми персонажами. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает публику история о восставшей против системы Китнисс Эвердин? За последние 4 года так и не удалось найти ответ на этот вопрос. Когда была объявлена…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Олег 22 ноября 2015, 00:13
Из двух часов времени 15 минут экшен, остальное нудные сцены про душевные метания главной героини. Может девочкам-подросткам и интересно смотреть, не знаю, но взрослая аудитория кинотеатра явно дремала весь фильм. В заключительной части хотелось посмотреть что-нибудь более масштабное, но увы....
22 ноября 2015, 00:13 Ответить
SKY 22 ноября 2015, 00:13
Сегодня пойду!

22 ноября 2015, 00:13 Ответить
Владимир Карташов 22 ноября 2015, 00:13
Сходил, увидел, предугадал 70% фильма, но досмотрел. Слишком посредственно. Не даром народу так понравились Игры Престолов из-за непредсказуемости.

Вторая часть говно-сойки получилась нудная и растянутая... высасывали из пальца все что только можно. В данном моменте не понятно зачем, кроме как денег, растягивали последний фильм на 2 части. все можно было уложить и в первой части, добавив минут 20-30...

Общее впечатление - грусть печаль и огорчение. поставил бы 5\10 ✊
22 ноября 2015, 00:13 Ответить
SKY 22 ноября 2015, 00:13
Ушел через 25 минут. Ну полный бред.

2/10
22 ноября 2015, 00:13 Ответить
Uzik 27 ноября 2015, 01:45
Ну ооооочень растяяяяянутоооее кинооооо...

Всех событий не пол часа, всё остальное редкая тягомотина..✊
27 ноября 2015, 01:45 Ответить
АндрейФ 30 ноября 2015, 23:53
Смотрел все предыдущие серии и сразу хочу предупредить, что этот фильм ХУДШИЙ из всех. Очень растянутый, удивительно нудный и уныло серый- вот пожалуй и всё, что можно сказать про этот фильм. Про такие говорят, что лучше дождаться в хорошем качестве и тупо глянуть например на компе, отсутствие 3D впечетление о фильме не ухудшит, а главное можно будет смело порадоваться за себя, что съэкономили немного денег и выключить эту муть)).
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Праведник
Праведник 110 комментариев
Медея
Медея 2 комментария
Крик 6
Крик 6 12 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 51 комментарий
Опасный метод
Опасный метод 17 комментариев
Дорога
Дорога 4 комментария
Груз 200
Груз 200 6 комментариев
Зак и Мири снимают порно
Зак и Мири снимают порно 1 комментарий
Громкая связь
Громкая связь 42 комментария
Обсудить новинки кино в чате
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши