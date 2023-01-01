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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II Награды и номинации фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II 2015 / США
6.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший герой
Победитель
Лучший актер в экшн-фильме
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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