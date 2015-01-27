Лучший урожай, 2015

Сын винодела Шарли Маршалл покидает свою семью и родную Бургундию, чтобы стать известным парижским винным критиком и автором успешного винного путеводителя, чьего вердикта ежегодно боятся все виноделы. В то же время в Кот-д`Ор его отец совершает ряд ошибок, которые могут стоить им всей винодельни — семейный бизнес оказывается на грани банкротства. Без особого рвения Шарли возвращается в Бургундию. Он вынужден стать простым виноделом и заниматься делом, которому он не учился. И все это под надзором скептически настроенного отца. Несмотря на непредсказуемую погоду и все тонкости виноделия, Шарли придется доказать отцу, что он достоин этой земли, которая передавалась в их семье из поколения в поколение.