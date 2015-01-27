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Лучший урожай, 2015

2015 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Сын винодела Шарли Маршалл покидает свою семью и родную Бургундию, чтобы стать известным парижским винным критиком и автором успешного винного путеводителя, чьего вердикта ежегодно боятся все виноделы. В то же время в Кот-д`Ор его отец совершает ряд ошибок, которые могут стоить им всей винодельни — семейный бизнес оказывается на грани банкротства. Без особого рвения Шарли возвращается в Бургундию. Он вынужден стать простым виноделом и заниматься делом, которому он не учился. И все это под надзором скептически настроенного отца. Несмотря на непредсказуемую погоду и все тонкости виноделия, Шарли придется доказать отцу, что он достоин этой земли, которая передавалась в их семье из поколения в поколение.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 27 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Жером Ле Гри
В ролях
Жерар Ланвен
Жерар Ланвен
Жалиль Леспер
Жалиль Леспер
Элис Тальони
Элис Тальони
Лаура Смет
Ланник Готри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лучший урожай 2 постера
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