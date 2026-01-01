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Постер фильма Гитлер? Не знаю такого
6.9
Киноафиша Фильмы Гитлер? Не знаю такого
6.9

Гитлер? Не знаю такого

, 1963
Hitler, connais pas
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Гитлер? Не знаю такого
6.9

О фильме

Талантливый и провокационный фильм, полнометражный проект о современных подростках, равнодушных к прошлому и настоящему своей страны. Первый фильм режиссера, снятый им в 24 года, это попытка проникновения вглубь культуры молодежи 60-х, своего рода нигилистов, отвергавших буквально всё, что бы ни навязывалось им старшим поколением и в первую очередь их военные заслуги. Они намеренно эпатировали правильных буржуа и чиновников, кичились своей разнузданностью, провозглашали сексуальную революцию, а на стены распыляли знаменитые лозунги парижской коммуны.

В ролях

Зузу
Self
Режиссер Бертран Блие
Сценарист Бертран Блие, Gérard Hédin
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 25 июля 1963
Дата выхода
25 июля 1963 Франция
10 августа 1968 Япония
Производство Chaumiane
Другие названия
Hitler, connais pas, Hitler - Never Heard of Him, Hitler? Kenn' ich nicht, Hitler? Nie znam!, Von Hitler keine Rede - Jugend 1963, Гитлер? Не знаю такого, ヒットラーなんか知らないよ

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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