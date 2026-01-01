Талантливый и провокационный фильм, полнометражный проект о современных подростках, равнодушных к прошлому и настоящему своей страны. Первый фильм режиссера, снятый им в 24 года, это попытка проникновения вглубь культуры молодежи 60-х, своего рода нигилистов, отвергавших буквально всё, что бы ни навязывалось им старшим поколением и в первую очередь их военные заслуги. Они намеренно эпатировали правильных буржуа и чиновников, кичились своей разнузданностью, провозглашали сексуальную революцию, а на стены распыляли знаменитые лозунги парижской коммуны.

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