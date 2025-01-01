Maria Enders [Относится к предложенной роли Елены] Время прошло, и она не может с этим смириться. Наверное, и я тоже.

Klaus Diesterweg Здесь нет антагонизма. Это притяжение двух женщин с одной и той же раной. Сигрид и Елена — одно и то же лицо. Одно и то же. Вот о чём эта пьеса. И раз ты была Сигрид, только ты теперь можешь быть Еленой.

Maria Enders Откуда ты так уверен?

Klaus Diesterweg Ты знаешь не хуже меня, что Вильгельм Мельхиор работал над продолжением много лет.

Maria Enders Да. Но это была Сигрид в сорок лет.

Klaus Diesterweg Нет, это была Сигрид, которая через двадцать лет стала Еленой.

Maria Enders А кто тогда будет играть Сигрид?

Klaus Diesterweg Джо-Энн Эллис. Она снялась в супергеройском фильме, который недавно вышел в Америке.

Maria Enders А кроме этого?

Klaus Diesterweg Ничего особенного. Ей 19. Она гораздо интереснее, чем её интервью и статьи. У неё театральное образование. Она не хочет раствориться в Голливуде. Она восхищается тобой и готова отказаться от других своих планов.

Maria Enders Я внимательно послушаю. Но, честно говоря, роль меня пугает. Елена меня пугает. Я в разгаре развода. Чувствую себя одинокой и уязвимой. Наверное, слишком уязвимой, чтобы это делать.

Klaus Diesterweg Если откажешься, я пойму, но это будет упущенной возможностью, особенно для Вильгельма.

Maria Enders Мне пора идти.

Klaus Diesterweg Извините, но я не останусь на ужин. Добрый вечер, мадам.

Maria Enders Клаус, у меня есть ещё одна причина. Сьюзен Розенберг. Она играла Елену вместе со мной.

Klaus Diesterweg Помню Сьюзен Розенберг.

Maria Enders Она погибла в автомобильной аварии через год после этого. Это суеверие, но я всегда связывала её смерть с самоубийством Елены.