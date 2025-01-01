Меню
Цитаты из фильма Зильс-Мария

Цитаты из фильма Зильс-Мария

Valentine Это театр. Это интерпретация жизни. Он может быть правдивее самой жизни.
Maria Enders Нельзя стать невинной дважды.
Maria Enders [Относится к Джо-Энн] Она ныряет с головой в противоречия персонажа, а я — нет. Вот почему ты восхищаешься тем, что она делает.
Valentine Да. Знаешь, когда смотришь на неё в фильме, вроде того, что мы сегодня видели, там — там нет никакой дистанции.
Maria Enders Это нормально, это — культура. Верно?
Valentine Согласна.
Maria Enders Что не так с моей игрой? Что мне сделать, чтобы ты восхищался мной? Я слишком много думаю? А? Я слишком классическая, не такая раскрепощённая, как Джо-Энн? Ты пришёл поговорить со мной — так и говори.
Valentine Не знаю. Нельзя быть такой опытной и разносторонней актрисой, как ты, и при этом надеяться сохранить все прелести молодости. Так не работает.
Maria Enders А, то есть мне можно не быть старой, пока я не хочу быть молодой? Вот как?
Valentine Да, не знаю, наверное, да. Совершенно верно, хорошо сказано. Чёрт. Думаю, на этом всё, спокойной ночи.
Maria Enders Я не понимаю, почему ты так упорно хочешь, чтобы эта пьеса говорила противоположное тому, что в ней заложено.
Valentine В двадцать ты видела амбиции Сигрид, и ты видела её жестокость, потому что ощущала это в себе.
Maria Enders И что?
Valentine Вот о чём я говорю. Текст — как предмет. Его восприятие меняется в зависимости от того, где ты стоишь.
Maria Enders Не знаю.
Valentine Нам пора. Мы пропустим змею.
Maria Enders Змеи не будет.
Valentine К чёрту всё.
Christopher Giles Нам нельзя ничего жалеть. Если мы искренни, то мы — сумма всех наших переживаний, без исключений.
Maria Enders [Снова говоря о пьесе «Малоджа-змея»] Я не понимаю, почему я должна помогать воплощать это в жизнь.
Valentine Бьюсь об заклад, ты не говорила такого, когда играла Сигрид.
Maria Enders Я была ребёнком, когда играла Сигрид. Я — я не задавала таких вопросов.
Valentine Типа Джо-Энн и её научно-фантастического фильма?
Maria Enders Да, наверное.
Valentine Разве не хочешь вернуть ту невинность?
Maria Enders Невинность не вернуть второй раз.
Valentine Можно. Если принять Хелену так же, как ты принимала Сигрид. Очевидно, что легче понять силу, чем слабость. Молодость лучше зрелости. Жестокость — она и есть жестокость; страдания — отстой. Она — зрелая и невинная. Невинная по-своему. Вот что мне в ней нравится.
Maria Enders Сваришь кофе? Хочешь?
Valentine [Повторяет про «жестокость — она и есть жестокость; страдания — отстой» про себя и качает головой с неловким сожалением из-за простоты фразы]
Valentine Ты не ответила мне. У тебя своё видение пьесы. Кажется, моё тебя только путает. Меня это раздражает. Это неудобно. Это плохо.
Maria Enders Останься.
Valentine Нет, нет.
Maria Enders Пожалуйста, останься. Ты мне нужна.
Maria Enders Блестяще сыграть и уметь это показать — значит блистать вдвойне.
Piers Roaldson [Пирс предлагает Мари роли мутанта в новом фильме] Я пытаюсь взглянуть на генетику с более человеческой точки зрения.
Maria Enders Когда я читала это, я представляла кого-то гораздо моложе. Может, меня самой моложе, на самом деле, но вы видели меня в фильмах, снятых много лет назад. Я — я изменилась.
Piers Roaldson У неё нет возраста. Или, точнее, у неё одновременно все возраста. Как у нас всех.
Maria Enders Можно откровенно? Может, потому что я работаю с ней, но когда я читала это, я — я всё время думала о Джо-Энн.
Piers Roaldson Лично я никогда не думаю о Джо-Энн Эллис.
Maria Enders Ты ошибаешься. Она умная. И талантливая. Она современная, как и твой персонаж.
Piers Roaldson Мой персонаж не современный. По крайней мере, не в этом смысле. Она вне времени.
Maria Enders Вне времени? Не понимаю. Для меня это слишком абстрактно. Ладно.
Piers Roaldson Мне — мне не нравится эта эпоха.
Maria Enders Ты не права. Эта эпоха — твоя!
Piers Roaldson Аминь! Я её не выбирал.
Maria Enders [смеётся]
Piers Roaldson А если моя эпоха — это Джо-Энн Эллис и вирусные интернет-скандалы, то я вправе чувствовать себя чужим, не так ли? Я не против неё, просто думал, ты поймёшь.
Maria Enders Нет, но всё подано так, чтобы Сигрид выглядела в выгодном свете.
Valentine Я так не прочитываю. Я вижу её высокомерие и жестокость. И человечность Елены. Она способна говорить о своей боли. Это трогательно.
Maria Enders [Мария чувствует, что реплики Сигрид в сценарии звучат фальшиво] Честно, тебе это не кажется смешным?
Valentine Почему, потому что она говорит грубо?
Maria Enders Нет, потому что это фальшиво. Я в это не верю.
Valentine То есть ты не думаешь, что люди могут быть ослеплены своими эмоциями?
Maria Enders О, думаю, но не до такой степени. Это слишком теоретично. Даже немного глупо.
Valentine Это театр. Это интерпретация жизни. Может быть правдивее самой жизни. Сигрид озвучивает желания Хелены. Она говорит то, что молчат. Формулирует это.
Maria Enders Жестоко.
Valentine Ладно, жестоко.
Maria Enders Да, жестоко. Потому что она замышляет что-то нехорошее. Ты не в шкуре персонажа. Я — не могу иначе, я должна быть ими. Я должна их чувствовать. Когда это фальшиво, я это чувствую — на уровне тела. Может быть литературно, но всё равно правдиво. Чувствуешь разницу и слышишь её.
Maria Enders Я играла Сигрид в «Малой змее», когда мне было 18. Для меня это было больше, чем роль, и... в каком-то смысле я до сих пор Сигрид.
Klaus Diesterweg Вот в чём дело, Сигрид соблазняет Хелену...
Maria Enders И это, кстати, ни капли не связано с тем, что она лесбиянка. Я всегда была гетеро.
Клаус Диестервег [Разговор о кризисе с папарацци вокруг Кристофера Гайлза] Пресса его растерзает.
Джо-Энн Эллис Нет, нет. Я приму на себя весь удар. Пусть скажут, что я разрушительница семьи. Я привыкла, что обо мне пишут гадости. Мне это, честно говоря, по барабану.
Клаус Диестервег Вы хотите отменить завтрашнюю репетицию? Мария, вы не против?
Мария Эндерс Конечно, нет.
Джо-Энн Эллис Ни за что. Нет, нет, нет. Я лучше поработаю.
Christopher Giles Вкусы могут притупляться, как и желание.
Maria Enders Сигрид — свободна, выше всего, и, прежде всего, она разрушительна, непредсказуема. И, правильно это или нет, я всегда отождествляла себя с этой свободой. Это способ, э-э, защитить себя.
Maria Enders Останься.
Valentine Нет, нет.
Maria Enders Пожалуйста, останься.
Valentine Она знает, что это её падение, но именно в этом — высшая правда желания. Это чёртовски мощно!
Maria Enders [смех]
Valentine Боже мой, иногда я тебя просто ненавижу!
Maria Enders Ты у меня голову кружишь!
Jo-Ann Ellis Знаешь, ты невероятно смела, что берёшь на себя роль Елены. Это - способ справиться со временем.
Maria Enders Ну, не знаю, иногда я себе говорю, что это просто работа, и я буду рада переключиться, когда всё закончится.
Maria Enders Джо-Энн?
Jo-Ann Ellis Что случилось?
Maria Enders Я хотела спросить. Ты помнишь сцену в начале третьего акта, когда ты говоришь, что хочешь уйти, а я падаю на колени и умоляю тебя остаться? Ты при этом говоришь по телефону, заказывая пиццу с пепперончино для своих коллег из бухгалтерии. Уходишь, не глядя на меня. Будто я несуществующая. Если бы ты могла на секунду задержаться, переживания Хелены после того, как её оставили одну в кабинете, длились бы дольше. А так — ты уходишь, а зрители идут за тобой и тут же забывают о ней. Так что...
Jo-Ann Ellis Так? Так что?
Maria Enders Когда я играла Сигрид, я задерживала это дольше. Считала, что так сильнее. Эротичнее. Ну, реально это лучше работало.
Jo-Ann Ellis Да никому тогда на Хелену пох##ть, правда? Прости, мне кажется, эта женщина — давно списанный номер. То есть твоя героиня, Мария, не ты. А когда Сигрид уходит из кабинета Хелены, Хелена — в полном упадке, и это понятно. Пора двигаться дальше. Думаю, зрители ждут следующего.
Maria Enders Если бы ты просто задержалась на пару секунд дольше.
Jo-Ann Ellis Мне это не совсем подходит, Мария.
Maria Enders Ты права. Да. Я — я — кажется, я потерялась в своих воспоминаниях. Думаешь, что забыла старые привычки, а они — все они — возвращаются. Надо от них избавиться.
Jo-Ann Ellis Похоже, ты действительно так думаешь!
Maria Enders [По телефону] Сиквел «Змеи Малои»? Да, он мне об этом говорил. Хотел, чтобы я сыграла Сигрид спустя 20 лет. Но... я вообще не понимаю, что он имел в виду. Всё было очень расплывчато. Наверное, он от этого отказался. Жалею ли я? Конечно, жалею.
Valentine Это Берндт.
Berndt Привет. Рад знакомству.
Maria Enders Приятно познакомиться.
Valentine Ты знаешь эти реально — отстойные фото, что я тебе показывала с Линдси Лохан? Этот парень за них отвечает.
Berndt Ну, я сегодня стараюсь быть поэлегантнее.
Valentine TMZ назвали её актрисой А-листа, которая мечтала попасть на З-лист.
Maria Enders Ты могла сказать мне раньше!
Valentine Ты ненавидишь интернет-сплетни.
Maria Enders Это не сплетни. Это информация.
Valentine Это новости о знаменитостях.
Maria Enders Смотри, там! Это змея?
Valentine Нет. Нет, это просто туман. Немного дыма, когда он рассеивается.
Maria Enders Но всё равно красиво, да? Как будто собирается и льётся в долину. Может, это и есть змея. Надо подождать. Нет, это не змея. О, да! Кажется, она превращается в змею. А ты как думаешь? Вал? Что, чёрт возьми, ты делаешь? Вал? Вал? Вал? Вал? Вал? Иди ко мне. Вал? Вал?
Maria Enders Мне приснился сон. Мы уже репетировали, а прошлое и настоящее смешивались. Непонятно.
Valentine Не шучу.
Maria Enders Не следовало соглашаться с Клаусом, но смерть Вильгельма, траур... я не могла отказаться.
Valentine Он больной режиссёр. Джо-Энн — суперзвезда. Хорошо платят.
Maria Enders Мне деньги не нужны.
Valentine Ладно.
Maria Enders [Вопреки предложениям Валентина, Мария сбивает их с пути в Альпах] Мне кажется, эта дорога ведёт в Малоджа.
Valentine Что будем делать, когда доберёмся до Малоджа?
Maria Enders Сядем на автобус.
Valentine Ты же знаешь, что не обязана меня оставлять, если мои идеи кажутся тебе слишком простыми.
Maria Enders Почему ты так говоришь?
Valentine Если тебе кажется, что моя точка зрения — скучна — я, честно, не понимаю, зачем я здесь. Я могу с тобой репетировать, но в этом нет смысла. Ты можешь найти любого, кто сделает то же самое.
Maria Enders Я лишь хочу сказать, что думать о тексте — одно, а проживать его — совсем другое. Это ни в коем случае не против тебя.
Valentine Ты ненавидишь пьесу. Ты ненавидишь её. Не надо вымещать это на мне. Я просто выполняю свою работу.
Jo-Ann Ellis Я не думаю, что ты понимаешь, как для меня это большая честь. Когда мне было 15, я смотрела, эм — эм, забыла название того фильма, который ты снималась — с ЦРУ и Харрисоном Фордом — прости, что я так туплю...
Maria Enders «Жук на спине.»
Jo-Ann Ellis «Жук на спине», с Харрисоном Фордом. Ты просто взорвала мне мозг! Ты, ты, ты была воплощением стиля. Ты была всем, кем я хотела стать как актриса. Я имею в виду, как ты боролась с политиками и военными, это было просто завораживающе!
Maria Enders Не надо мне эту мрачность. Я не та, кто умер.
Maria Enders Море седых волос.
Valentine Совершенно верно.
Klaus Diesterweg Сигрид пробуждает в Хелене эту скрытую жестокость.
Maria Enders А была ли она скрытой или — приручённой?
Henryk Wald Ты точно не хочешь выпить на прощанье?
Maria Enders [Взрыв смеха] Я уже пьяна, дорогой.
Maria Enders Ты же обещала, никаких призраков.
Rosa Melchior Их нет.
Maria Enders Я шутила!
Rosa Melchior Нет, наполовину шутила.
Rosa Melchior Ему почти сто лет. На самом деле он пришёл из очень далёкого прошлого. Вот в этом и есть его прелесть.
Waldhaus Hotel Concierge Ты всё ещё хочешь увидеть змею? Ты просила меня на днях.
Valentine О, да.
Waldhaus Hotel Concierge Погода, которую обещают на завтра, кажется идеальной. Так что лучше будь там на рассвете. Это великолепно — когда она появляется над перевалом Малоя.
Valentine Отлично. Замечательно. Это потрясающе. Спасибо.
Maria Enders Ты можешь вообразить всё, что угодно. Мы идём в правильном направлении? Я, впрочем, не против проснуться на рассвете, но только чтобы не заблудиться в горах и не пропустить змею.
Valentine Ну, мы вроде как уже почти на месте. Ты довольна?
Maria Enders Почему ты так уверена, что мы здесь?
Valentine У меня есть карта!
London Theater Assistant [Последние реплики] Занавес через пять минут.
Maria Enders Как зал?
London Theater Assistant Полный.
Maria Enders [Относится к предложенной роли Елены] Время прошло, и она не может с этим смириться. Наверное, и я тоже.
Klaus Diesterweg Здесь нет антагонизма. Это притяжение двух женщин с одной и той же раной. Сигрид и Елена — одно и то же лицо. Одно и то же. Вот о чём эта пьеса. И раз ты была Сигрид, только ты теперь можешь быть Еленой.
Maria Enders Откуда ты так уверен?
Klaus Diesterweg Ты знаешь не хуже меня, что Вильгельм Мельхиор работал над продолжением много лет.
Maria Enders Да. Но это была Сигрид в сорок лет.
Klaus Diesterweg Нет, это была Сигрид, которая через двадцать лет стала Еленой.
Maria Enders А кто тогда будет играть Сигрид?
Klaus Diesterweg Джо-Энн Эллис. Она снялась в супергеройском фильме, который недавно вышел в Америке.
Maria Enders А кроме этого?
Klaus Diesterweg Ничего особенного. Ей 19. Она гораздо интереснее, чем её интервью и статьи. У неё театральное образование. Она не хочет раствориться в Голливуде. Она восхищается тобой и готова отказаться от других своих планов.
Maria Enders Я внимательно послушаю. Но, честно говоря, роль меня пугает. Елена меня пугает. Я в разгаре развода. Чувствую себя одинокой и уязвимой. Наверное, слишком уязвимой, чтобы это делать.
Klaus Diesterweg Если откажешься, я пойму, но это будет упущенной возможностью, особенно для Вильгельма.
Maria Enders Мне пора идти.
Klaus Diesterweg Извините, но я не останусь на ужин. Добрый вечер, мадам.
Maria Enders Клаус, у меня есть ещё одна причина. Сьюзен Розенберг. Она играла Елену вместе со мной.
Klaus Diesterweg Помню Сьюзен Розенберг.
Maria Enders Она погибла в автомобильной аварии через год после этого. Это суеверие, но я всегда связывала её смерть с самоубийством Елены.
Klaus Diesterweg Она была плохой актрисой, которая ничего не понимала в роли. И её консервативный стиль игры только подчёркивал современность твоего исполнения. Ты должна быть ей благодарна.
