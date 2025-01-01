Maria EndersЧто не так с моей игрой? Что мне сделать, чтобы ты восхищался мной? Я слишком много думаю? А? Я слишком классическая, не такая раскрепощённая, как Джо-Энн? Ты пришёл поговорить со мной — так и говори.
ValentineНе знаю. Нельзя быть такой опытной и разносторонней актрисой, как ты, и при этом надеяться сохранить все прелести молодости. Так не работает.
Maria EndersА, то есть мне можно не быть старой, пока я не хочу быть молодой? Вот как?
ValentineДа, не знаю, наверное, да. Совершенно верно, хорошо сказано. Чёрт. Думаю, на этом всё, спокойной ночи.
Maria EndersЯ не понимаю, почему ты так упорно хочешь, чтобы эта пьеса говорила противоположное тому, что в ней заложено.
ValentineВ двадцать ты видела амбиции Сигрид, и ты видела её жестокость, потому что ощущала это в себе.
ValentineМожно. Если принять Хелену так же, как ты принимала Сигрид. Очевидно, что легче понять силу, чем слабость. Молодость лучше зрелости. Жестокость — она и есть жестокость; страдания — отстой. Она — зрелая и невинная. Невинная по-своему. Вот что мне в ней нравится.
Maria EndersДа, жестоко. Потому что она замышляет что-то нехорошее. Ты не в шкуре персонажа. Я — не могу иначе, я должна быть ими. Я должна их чувствовать. Когда это фальшиво, я это чувствую — на уровне тела. Может быть литературно, но всё равно правдиво. Чувствуешь разницу и слышишь её.
Maria EndersЯ играла Сигрид в «Малой змее», когда мне было 18. Для меня это было больше, чем роль, и... в каком-то смысле я до сих пор Сигрид.
Maria EndersЯ хотела спросить. Ты помнишь сцену в начале третьего акта, когда ты говоришь, что хочешь уйти, а я падаю на колени и умоляю тебя остаться? Ты при этом говоришь по телефону, заказывая пиццу с пепперончино для своих коллег из бухгалтерии. Уходишь, не глядя на меня. Будто я несуществующая. Если бы ты могла на секунду задержаться, переживания Хелены после того, как её оставили одну в кабинете, длились бы дольше. А так — ты уходишь, а зрители идут за тобой и тут же забывают о ней. Так что...
Maria EndersКогда я играла Сигрид, я задерживала это дольше. Считала, что так сильнее. Эротичнее. Ну, реально это лучше работало.
Jo-Ann EllisДа никому тогда на Хелену пох##ть, правда? Прости, мне кажется, эта женщина — давно списанный номер. То есть твоя героиня, Мария, не ты. А когда Сигрид уходит из кабинета Хелены, Хелена — в полном упадке, и это понятно. Пора двигаться дальше. Думаю, зрители ждут следующего.
Maria EndersЕсли бы ты просто задержалась на пару секунд дольше.
Maria Enders[По телефону]Сиквел «Змеи Малои»? Да, он мне об этом говорил. Хотел, чтобы я сыграла Сигрид спустя 20 лет. Но... я вообще не понимаю, что он имел в виду. Всё было очень расплывчато. Наверное, он от этого отказался. Жалею ли я? Конечно, жалею.
ValentineНет. Нет, это просто туман. Немного дыма, когда он рассеивается.
Maria EndersНо всё равно красиво, да? Как будто собирается и льётся в долину. Может, это и есть змея. Надо подождать. Нет, это не змея. О, да! Кажется, она превращается в змею. А ты как думаешь? Вал? Что, чёрт возьми, ты делаешь? Вал? Вал? Вал? Вал? Вал? Иди ко мне. Вал? Вал?
Maria EndersМне приснился сон. Мы уже репетировали, а прошлое и настоящее смешивались. Непонятно.
ValentineЕсли тебе кажется, что моя точка зрения — скучна — я, честно, не понимаю, зачем я здесь. Я могу с тобой репетировать, но в этом нет смысла. Ты можешь найти любого, кто сделает то же самое.
Maria EndersЯ лишь хочу сказать, что думать о тексте — одно, а проживать его — совсем другое. Это ни в коем случае не против тебя.
ValentineТы ненавидишь пьесу. Ты ненавидишь её. Не надо вымещать это на мне. Я просто выполняю свою работу.
Jo-Ann EllisЯ не думаю, что ты понимаешь, как для меня это большая честь. Когда мне было 15, я смотрела, эм — эм, забыла название того фильма, который ты снималась — с ЦРУ и Харрисоном Фордом — прости, что я так туплю...
Jo-Ann Ellis«Жук на спине», с Харрисоном Фордом. Ты просто взорвала мне мозг! Ты, ты, ты была воплощением стиля. Ты была всем, кем я хотела стать как актриса. Я имею в виду, как ты боролась с политиками и военными, это было просто завораживающе!
Maria Enders[Относится к предложенной роли Елены]Время прошло, и она не может с этим смириться. Наверное, и я тоже.
Klaus DiesterwegЗдесь нет антагонизма. Это притяжение двух женщин с одной и той же раной. Сигрид и Елена — одно и то же лицо. Одно и то же. Вот о чём эта пьеса. И раз ты была Сигрид, только ты теперь можешь быть Еленой.
Klaus DiesterwegНичего особенного. Ей 19. Она гораздо интереснее, чем её интервью и статьи. У неё театральное образование. Она не хочет раствориться в Голливуде. Она восхищается тобой и готова отказаться от других своих планов.
Maria EndersЯ внимательно послушаю. Но, честно говоря, роль меня пугает. Елена меня пугает. Я в разгаре развода. Чувствую себя одинокой и уязвимой. Наверное, слишком уязвимой, чтобы это делать.
Klaus DiesterwegЕсли откажешься, я пойму, но это будет упущенной возможностью, особенно для Вильгельма.