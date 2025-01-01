Меню
Цитаты из фильма Короли лета

Joe Вики на тебя глазки строит, чувак. Иди поговори с ней. Она вся в этом деле.
Biaggio В любом случае нет смысла с ней говорить.
Joe Почему нет?
Biaggio Джо, я гей.
Joe Ты уверен?
Biaggio Да, мои лёгкие забиваются каждый раз, когда меняется сезон.
Joe Это не значит, что ты гей, Биаджо.
Biaggio Что?
Joe Уверен, это муковисцидоз.
Biaggio А, понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Biaggio По-итальянски слово «змея» значит «х#й дьявола».
Patrick Нет, не значит.
Biaggio Возможно, не значит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Я не доверяю этому старому типу.
Biaggio У него тень в глазах.
Vicki Сколько ты тут стоишь?
Biaggio Привет.
Joe Это не ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Ты прав, это классическое похищение. Они забрали наших детей, консервы и макароны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick Я могу смириться с тем, что курицы куплены в магазине. Ладно? Могу! Но меня реально бесит, что картофель с начинкой — не по рецепту Бьяджо...
Joe Нет! Нет, нет, это действительно так. Я — честно, понятия не имею, откуда у него лук-резанец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Да, я провёл детство на планете Земля. Я слышал историю про мальчика, который кричал «волк».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank У меня к тебе вопрос, Гэри: как ты хочешь, чтобы я это ел обычным человеческим ртом? Разве мне челюсть раздвигать, как у анаконды? Или положить это в живот и валяться на солнце два месяца, переваривая?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Biaggio Ты знаешь, мы уже прошли полмили? Я вижу это по тому, как мы сблизились.
Joe Ты ни слова не сказал за всё это время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vicki Так что, Бьяджо, чем занимаешься?
Biaggio Недавно встретил собаку, она научила меня умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe А... Есть ли что-то лучше хорошей сигары, Бьяджо?
Biaggio Быть в ситуации, где легче солгать, но ты выбираешь сказать правду.
Joe Хм. Наверное, это лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Ты это сделал?
Biaggio Да, я сделал. Это заняло совсем мало времени. Всего несколько дней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Biaggio Я особо не думаю о себе в плане пола.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rookie Cop Ах, сарказм. Остроумие бедняка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Тишина, земля трясётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rookie Cop Мистер Той, вы знакомы с историей о мальчике, который кричал «волк»?
Frank Да, я жил на планете Земля, так что... да, слышал эту историю.
Frank Как думаете, можно применить её к моей ситуации в переносном смысле?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Мастурбация — это весело, я понимаю. Но это не очень «зелено», когда душ при этом работает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк [врывается в спальню] Инструменты, прочь с подъездной дорожки, сейчас же.
Джо [шёпотом] Я по телефону.
Фрэнк Да мне по х#й. Прямо сейчас.
Келли [по телефону] Всё в порядке там?
[Фрэнк хватает телефон]
Джо Нет!
Фрэнк Кто это? Патрик?
Келли Келли.
Фрэнк Келли. Девушка. Чёрт, какой приятный сюрприз.
Джо Пап.
Фрэнк Слушай, Джо, сейчас говорить нельзя, он под домашним арестом. Позвонит тебе до своего нового жёсткого отбоя в 7:30. Спокойной ночи.
Келли Ладно.
Фрэнк [Фрэнк кладёт трубку] Инструменты — сейчас же, и если они будут испорчены, ты будешь работать всё лето. Газеты разносить. Большой Шеф, индейская кукуруза. Чёртова Огайо Соккер Джаз. Мне всё равно. Выбирай. Этот бред заканчивается сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
