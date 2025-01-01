FrankТы прав, это классическое похищение. Они забрали наших детей, консервы и макароны.
PatrickЯ могу смириться с тем, что курицы куплены в магазине. Ладно? Могу! Но меня реально бесит, что картофель с начинкой — не по рецепту Бьяджо...
JoeНет! Нет, нет, это действительно так. Я — честно, понятия не имею, откуда у него лук-резанец.
FrankДа, я провёл детство на планете Земля. Я слышал историю про мальчика, который кричал «волк».
FrankУ меня к тебе вопрос, Гэри: как ты хочешь, чтобы я это ел обычным человеческим ртом? Разве мне челюсть раздвигать, как у анаконды? Или положить это в живот и валяться на солнце два месяца, переваривая?
BiaggioТы знаешь, мы уже прошли полмили? Я вижу это по тому, как мы сблизились.
Фрэнк[Фрэнк кладёт трубку]Инструменты — сейчас же, и если они будут испорчены, ты будешь работать всё лето. Газеты разносить. Большой Шеф, индейская кукуруза. Чёртова Огайо Соккер Джаз. Мне всё равно. Выбирай. Этот бред заканчивается сегодня.