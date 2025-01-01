Ray
Я так тобой горжусь, Энни.
Ray
А Кейт — лучшая речь выпускника за все времена.
Kate Kavanagh
Ой, спасибо.
Ray
Это было потрясающе.
Kate Kavanagh
Рэй, ты знаком с Кристианом Греем? Парнем Аны!
Ray
Взаимно. Твоя речь мне очень понравилась.
Ray
Похоже, ты добился впечатляющих успехов.
Kate Kavanagh
Не поспоришь! Ну, я пойду к своей семье, которая терпеливо ждет, чтобы меня опозорить.
[Рэю]
Kate Kavanagh
Пока! Заезжайте к нам в Сиэтл, хорошо?
Ray
Как только получу приглашение.
[Ане]
Ray
Сколько вы уже знакомы?
Christian Grey
Пару недель. Мы познакомились, когда Анастасия брала у меня интервью для студенческой газеты.