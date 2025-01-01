Меню
Christian Grey А как насчёт тебя? Мне бы хотелось узнать о тебе больше.
Anastasia Steele Во мне особо нечего узнавать. Посмотри на меня.
Christian Grey Я есть.
Christian Grey [Анастейше] Я не занимаюсь любовью. Я трахаюсь... жёстко.
Anastasia Steele Почему ты пытаешься меня изменить?
Christian Grey Я не меняюсь. Меня меняешь ты.
Christian Grey Потому что я — пятьдесят оттенков изуродованного, Анастейша.
Kate Kavanagh Каким он был?
Anastasia Steele Вежливым. Интенсивным. Умным. Очень пугающим.
Кристиан Грей Она прямо за этой дверью.
Анастейша Стил Что?
Кристиан Грей Моя игровая комната.
Анастейша Стил Типа твой Xbox и всё такое?
Кристиан Грей Важно, чтобы ты знала — можешь уйти в любой момент.
Анастейша Стил Почему? Что там?
Кристиан Грей Я имел в виду то, что сказал. Вертолёт ждёт, чтобы забрать тебя, когда захочешь.
Анастейша Стил Кристиан, просто открой дверь!
Анастейша Стил [заходит в комнату] О, Боже мой...!
Christian Grey К чёрту эту бумажную волокиту!
Anastasia Steele Почему я здесь, Кристиан?
Christian Grey Потому что я не могу оставить тебя в покое.
Anastasia Steele Тогда не надо. Почему ты прислал мне эти книги?
Christian Grey Я хотел извиниться перед тобой.
Anastasia Steele За что?
Christian Grey За то, что позволил тебе думать, что я... Послушай меня. Я не занимаюсь романтикой. У меня очень специфические вкусы. Ты бы не поняла.
Anastasia Steele Просвяти меня тогда.
Anastasia Steele [из трейлера] Я не знаю, смогу ли быть с ним так, как ему нужно.
Christian Grey Я думал, это ты!
Anastasia Steele Что за...
Christian Grey Какой приятный сюрприз, мисс Стил.
Anastasia Steele Просто Ана.
[прочищает горло]
Anastasia Steele Просто Ана. Ты здесь?
Christian Grey Я был по делам неподалёку. Нужно было кое-что купить.
Anastasia Steele Да! Чем могу помочь?
Christian Grey У вас есть стяжки?
Anastasia Steele Стяжки? Да, есть. Могу показать, если хотите.
Christian Grey Проводи, мисс Стил.
Anastasia Steele Просто Ана. Это всё?
Christian Grey Лента малярная.
Anastasia Steele Ремонтируете что-то?
Christian Grey Нет.
Anastasia Steele У нас есть двухдюймовая и однодюймовая, но настоящий мастер всегда носит обе в своём наборе.
Christian Grey Конечно.
Anastasia Steele Редко встретишь знатока в наши дни. Ещё что-нибудь?
Christian Grey Да. Верёвку.
[наблюдает за Аной]
Christian Grey Впечатляет. Ты скаут?
Anastasia Steele Не-а. Организованные мероприятия — не моё.
Christian Grey А что тогда твоё?
Anastasia Steele Не знаю. Книги? Ладно... верёвка, лента, стяжки. Ты настоящая серийная убийца.
Christian Grey Не сегодня.
Anastasia Steele Я рассмотрю все эти изменения и постараюсь принять решение.
Christian Grey Ты хочешь уйти?
Anastasia Steele Да.
Christian Grey Но твоё тело говорит мне обратное. Твои ноги, например. Как ты сжимаешь бёдра под столом. И изменение в твоём дыхании. И в цвете лица.
Anastasia Steele Моё цвет лица?
Christian Grey Ты покраснела.
Anastasia Steele Это может быть из-за вина.
Christian Grey Это адреналин.
Elliot Grey [освобождается от романтических объятий с Кейт] Пока, детка.
[Кейт смеётся]
Christian Grey [Ане] Увидимся сегодня вечером. Напомни, если что-то изменится.
Anastasia Steele Мой компьютер сломался.
Christian Grey Тогда звони. Ты знаешь мой номер.
[пародирует брата:]
Christian Grey Пока, детка.
Christian Grey [из трейлера] Мне нравится видеть твоё лицо. Так я могу понять, о чём ты думаешь.
Christian Grey Что с тобой и лифтами?
Christian Grey [отвечает на звонок] Анастасия.
Anastasia Steele Да, это я. Я возвращаю твои дорогие книги, потому что у меня уже есть такие же. Спасибо за любезность.
Christian Grey Пожалуйста. Где ты?
Anastasia Steele О, я в очереди, потому что очень хочу в туалет.
Christian Grey Анастасия, ты пила?
Anastasia Steele [смеётся] Да! Пила, мистер Щёголь. Ты попал… попал в точку. Я имею в виду прямо в яблочко.
Christian Grey Слушай меня. Я хочу, чтобы ты немедленно пошла домой.
Anastasia Steele Ты такой командир! Ана, пойдём выпьем кофе. Нет, держись от меня подальше, Ана! Ты мне не нужна! Уйди. Иди сюда, иди сюда! Убирайся!
Christian Grey Хватит. Скажи, где ты.
Anastasia Steele Очень далеко от Сиэтла! Очень далеко от тебя.
Christian Grey В каком баре? Как он называется?
Anastasia Steele Не знаю. Мне надо идти.
Christian Grey В каком баре, Ана?
Anastasia Steele [девушке в очереди] Я же сказала. Правда?
Dr. Grace Trevelyan Grey Но он никогда не спит допоздна. Тем более в такое время. Разве что он заболел. Он болен?
[Появляется Кристиан]
Dr. Grace Trevelyan Grey Ах!
Jason Taylor Извините, мистер Грей.
Christian Grey Ничего. Я знаю, какой она бывает.
Dr. Grace Trevelyan Grey Она? Если ты пытаешься меня избегать, то хотя бы называй меня правильно — мама.
Anastasia Steele Привет!
Dr. Grace Trevelyan Grey [удивлённо] О, боже мой!
Christian Grey Мама, Анастейша Стил. Ана, познакомься с моей мамой — доктором Грейвз Тревелиан-Грей.
Dr. Grace Trevelyan Grey Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть.
Anastasia Steele Мне тоже приятно познакомиться, доктор Грей.
Dr. Grace Trevelyan Grey Грейвз. Она очень красивая!
[Последняя реплика]
Анастейша Стил Стой. Нет!
Анастейша Стил Раньше ты сказала, что есть люди, которые тебя хорошо знают. Почему у меня такое чувство, что это не так?
Андреа Мистер Грей, ваша следующая встреча в конференц-зале.
Кристиан Грей Отмените её, пожалуйста. Мы здесь не закончили.
Андреа Да, сэр.
Анастейша Стил Нет! Эм, я... мы... я могу пойти. Всё в порядке.
Кристиан Грей Я бы хотел узнать о тебе больше.
Анастейша Стил Во мне особо нечего узнавать.
Кристиан Грей Ты сказала, что изучаешь английскую литературу. Скажи, кто из них — Шарлотта Бронте, Джейн Остин или Томас Харди — первой заставила тебя полюбить книги?
Анастейша Стил Харди.
Кристиан Грей Я бы подумал, что Джейн Остин. Какие у тебя планы после выпуска?
Анастейша Стил Сейчас я просто пытаюсь сдать экзамены.
Кристиан Грей А потом?
Анастейша Стил А потом я собиралась переехать сюда, в Сиэтл, с Кейт.
Кристиан Грей У нас отличная программа стажировок.
Анастейша Стил Не думаю, что я здесь впишусь. Посмотри на меня.
Кристиан Грей Ты впишешься.
Kate Kavanagh Ты снова с ним сегодня вечером. Значит, что-то произошло.
[пауза]
Kate Kavanagh Ана! Ана, ты должна мне рассказать!
Anastasia Steele Мне нужно собираться на работу. Мы просто поцеловались. Один раз.
Kate Kavanagh Всего один раз? Странно.
Anastasia Steele Странно — это ещё мягко сказано.
Christian Grey Где ты был?
Anastasia Steele Ждала.
Anastasia Steele Не трогай меня, чёрт возьми!
Anastasia Steele Скажи, что я осталась. Что тогда будет?
Christian Grey Ты мне доверяешь?
[Ана кивает]
Christian Grey Протяни запястья.
[обвязывает галстук вокруг запястий]
Christian Grey Держи так. Понятно? Скажи, что понимаешь.
Anastasia Steele Я не буду двигать руками.
Christian Grey Хорошая девочка. Не шевелись!
Anastasia Steele Хорошо.
Christian Grey Скажи «да».
Anastasia Steele В чем?
Christian Grey Что будешь моей.
Christian Grey Ты сегодня энергичный.
Anastasia Steele Голодна?
Christian Grey Очень.
Christian Grey [повторяющийся обмен] Анастейша.
Anastasia Steele Кристиан.
Christian Grey Ещё раз закатишь на меня глаза — и я положу тебя через колено!
Anastasia Steele Оооо...
Christian Grey [Возвращаются в её квартиру] Ты что, только что закатила на меня глаза?
Anastasia Steele [смеётся] Нет.
Christian Grey [Сажает её на диван, кладёт через одно колено, спускает трусики чуть ниже оголённой попы] Знаешь, почему я это делаю?
Anastasia Steele Потому что закатила глаза!
Christian Grey А это вежливо?
Anastasia Steele Нет.
[шлёпает её по голой попе]
Christian Grey Извините?
Anastasia Steele Нет, СЭР!
Christian Grey [Снова шлёпает её по оголённой попе] Хочешь ещё? Добро пожаловать в мой мир.
[Шлёпает её ещё раз, поднимает трусики, ставит её на ноги, уходит]
Anastasia Steele Ты садистка?
Christian Grey Я доминант.
Anastasia Steele Что это значит?
Christian Grey Это значит, что я хочу, чтобы ты добровольно сдалась мне.
Anastasia Steele Зачем мне это делать?
Christian Grey Чтобы доставлять мне удовольствие.
Anastasia Steele Доставлять тебе удовольствие? Как?
Christian Grey У меня есть правила. Если ты их соблюдаешь — я тебя поощрю. Если нет — накажу.
Anastasia Steele Что я из этого получу?
Christian Grey Меня.
Анастейша Стил Кристиан, я не могу так быстро идти на этих каблуках.
[он берёт её на плечо]
Кристиан Грей Когда ты собиралась рассказать мне о Джорджии?
Анастейша Стил Что? Ты не имеешь права злиться!
Кристиан Грей Да, но я злюсь. До дрожи в ладони.
[он шлёпает её по попе]
Анастейша Стил Ай!
Кристиан Грей [он берёт её на руки] Ты моя. Только моя. Понимаешь?
[он её целует]
Анастейша Стил Кристиан, ты такой путаный!
Анастейша Стил Анастейша Стил, Кристиан Грей: Ана.
Анастейша Стил Чего ты хочешь? Чего хочешь!
Кристиан Грей Я хочу тебя.
Анастейша Стил Я стараюсь, Кристиан.
Кристиан Грей Я знаю.
Анастейша Стил Почему мы не можем спать в одной кровати? Почему ты не даёшь мне тебя трогать? Почему всё должно быть именно так?
Кристиан Грей Если бы ты просто подписала контракт, тебе не пришлось бы ни о чём думать...
Анастейша Стил Почему тебе так важен этот контракт, Кристиан? Разве я тебе не нравлюсь такой, какая я?
Кристиан Грей Конечно, нравишься.
Анастейша Стил Тогда почему ты пытаешься меня изменить?
Кристиан Грей Я не пытаюсь. Просто...
Анастейша Стил Мне нужно больше! Я хочу больше!
Кристиан Грей Розы и сердце? Это не про меня. Ана, прошу. Это ты меня меняешь.
Анастейша Стил Позволь мне тебя тронуть. Позволь.
[он убирает её руки]
Анастейша Стил Это ожоги?
Кристиан Грей У меня был тяжёлый старт в жизни. Вот и всё, что тебе нужно знать.
Анастейша Стил Понятно.
Christian Grey Это больше?
Kate Kavanagh Спасибо еще раз, что согласились, мистер Грей.
Christian Grey Рад помочь.
José Может, попробуем пару с улыбкой?
[делает фото]
José Или нет.
Kate Kavanagh Ты понимаешь, что он все еще смотрит на тебя?
Anastasia Steele Он пригласил меня потом на кофе.
Kate Kavanagh Что?!
Anastasia Steele Тш-ш!
Christian Grey Ты хочешь романтики и цветов? Это не про меня.
Anastasia Steele Это ожоги?
Christian Grey У тебя прекрасное тело, Анастейша. Я хочу, чтобы ты не стыдилась своей наготы. Понимаешь?
Anastasia Steele Да, сэр.
Christian Grey Ты прикусываешь губу. Ты знаешь, что это со мной делает. Повернись.
[заплетает волосы Анечки]
Christian Grey Когда я скажу тебе войти в эту комнату, ты будешь вот такой. Будешь ждать меня, стоя на коленях у двери. Руки на бедрах.
[уходит и возвращается]
Christian Grey Протяни руку.
[шлепок плёткой]
Christian Grey Больно?
Anastasia Steele Нет.
Christian Grey Видишь? Большая часть страха у тебя в голове.
Anastasia Steele Откуда мне знать, на что я готова?
Christian Grey Ну, когда у тебя был секс, было ли что-то, что тебе не нравилось? Нам нужно быть честными друг с другом, чтобы это работало. Ладно?
Anastasia Steele Я не знаю.
Christian Grey Что ты имеешь в виду?
Anastasia Steele Потому что я не... я не была.
Christian Grey Ты всё ещё девственница? Я же только что показал тебе!
Anastasia Steele Я знаю. Просто...
Christian Grey Ты же делала кое-что ещё, да?
Anastasia Steele Нет.
Christian Grey Где ты была?
Anastasia Steele Ждала.
Christian Grey На тебя, наверное, мужчины кидаются.
Anastasia Steele Ни на одного из тех, кто мне был нужен.
Christian Grey Чем я обязан своему успеху?
Anastasia Steele [нервно] Да.
Christian Grey Серьёзно?
Anastasia Steele Да.
Christian Grey Бизнес — это люди, и я всегда хорошо понимал людей. Что их мотивирует. Что вдохновляет.
Anastasia Steele Может, тебе просто везёт.
Christian Grey Я всегда замечал: чем усерднее работаю, тем больше везёт. Секрет моего успеха — в том, чтобы находить талантливых людей и направлять их усилия.
Anastasia Steele Значит, ты маньяк контроля?
Christian Grey О, я контролирую всё, мисс Стил.
Anastasia Steele У тебя есть какие-то увлечения кроме работы?
Christian Grey Мне нравится заниматься разными физическими упражнениями.
Anastasia Steele Ты не замужем. О, тебя усыновили в четыре года.
Christian Grey Это общедоступная информация.
Anastasia Steele Извините, я не...
Christian Grey У вас есть конкретный вопрос, мисс Стил?
Anastasia Steele Да. Извините. Вы гей? Тут так написано, я просто...
Christian Grey Нет, Анастейша. Я не гей.
Anastasia Steele Прошу прощения, мистер Грей. Кейт иногда бывает немного...
Christian Grey Навязчивая?
Anastasia Steele Любопытная.
Christian Grey А ты? Почему не задаёшь мне вопросы, которые действительно хочешь знать?
Anastasia Steele Звучит грустно. Всё, что ты играешь, такое печальное. Когда тебе было шесть, ты выучил это, потому что хотел угодить своей новой семье?
[Кристиан продолжает играть]
Anastasia Steele Почему ты не пускаешь меня внутрь? Нам нужно поговорить.
Christian Grey Как обычные люди?
Anastasia Steele Да. Это так неправильно? Из-за контракта? Потому что я ещё не подписала его?
Christian Grey К чёрту контракт! Мне кажется, он лишний, как и тебе?
Anastasia Steele Значит, и правила тоже лишние?
Christian Grey Нет. Правила остаются в силе.
Anastasia Steele А если я их нарушу?
Christian Grey Тогда будут последствия.
Anastasia Steele Наказание?
Christian Grey Да.
Anastasia Steele Почему ты хочешь меня наказать?
Christian Grey Ана...
Anastasia Steele Почему ты хочешь причинить мне боль?
Christian Grey Я никогда не сделаю ничего, с чем ты бы не справилась.
Anastasia Steele Но почему ты вообще хочешь что-то со мной делать, Кристиан?
Christian Grey Если я скажу, ты никогда не сможешь смотреть на меня так же.
Anastasia Steele Значит, есть причина. Скажи мне. Ты хочешь наказать меня прямо сейчас?
Christian Grey Да, я хочу наказать тебя прямо сейчас.
Anastasia Steele А если я скажу, что чувствую то же самое по поводу наказания, как ты по поводу того, что прикасаюсь к тебе. Ты всё равно захочешь меня наказать?
Christian Grey Нет. Но это не значит, что я не должен.
Anastasia Steele Почему?
Christian Grey Ана, перестань!
Anastasia Steele Почему ты должен?
Christian Grey Потому что я такой, какой есть! Потому что я на пятьдесят оттенков х#вов.
Anastasia Steele Покажи мне тогда. Мне нужно, чтобы ты показал. Что ты хочешь сделать со мной. Наказать меня! Покажи, как сильно это может быть. Я хочу, чтобы ты показал мне самое худшее.
[пауза]
Anastasia Steele Это единственный способ, чтобы я поняла.
Анастейша Стил Также на странице 5 есть несколько терминов, которые требуют разъяснения. «Подвешивание»?
Кристиан Грей Подвешивание на верёвках к потолку.
Анастейша Стил С какой это стати?
Кристиан Грей Для твоего удовольствия.
Анастейша Стил Правда?
Кристиан Грей И моего тоже. Есть о чём подумать.
Анастейша Стил Нет. Жёсткий запрет.
Анастейша Стил Бондаж приемлем для покорной? Я нормально отношусь к верёвкам, кожаным наручникам, металлическим. Пожалуйста, уберите скотч и... как это ещё?
Кристиан Грей Пластиковые стяжки? Могу я сказать, как я впечатлён твоей отдачей на этой встрече? И в этом духе, я сделаю тебе приятное предложение. Как насчёт того, чтобы раз в неделю, в любой выбранный тобой вечер, мы ходили на свидание. Как обычная пара. Ужин, кино... каток. Что угодно, что захочешь.
Анастейша Стил Согласна. Ты очень любезен.
Anastasia Steele Это то, чего ты хочешь? Ты хочешь видеть меня такой?
Christian Grey Ана.
Anastasia Steele Не подходи ко мне. Тебе это доставляет удовольствие?
Kate Kavanagh Ана... просто двигайся в своём темпе.
Christian Grey Я никогда не брал никого с собой на вертолёт. Никогда не занимался сексом в своей кровати. Никогда не спал рядом ни с кем. Никогда! Только с тобой.
Christian Grey Доброе утро, Анастейша. Как ты себя чувствуешь?
Anastasia Steele Лучше, чем заслуживаю. Ты уложил меня спать?
Christian Grey Ммм.
Anastasia Steele Ты меня раздевал?
Christian Grey Другого выбора не было.
Anastasia Steele Где ты спал?
[Кристиан указывает рядом с Аной]
Anastasia Steele Чёрт, мы спали вместе? Мы не спали?
Christian Grey Некрофилия — это не моё.
Anastasia Steele Ты просто спал, да?
Christian Grey Для меня это тоже было в новинку.
Christian Grey О, детка. Добро пожаловать в мой мир.
Christian Grey Расскажи мне о своей семье.
Anastasia Steele Моя семья? Эм... Ладно, мой отец умер, когда я была малышкой, так что меня воспитывал отчим, Рэй. Он потрясающий.
Christian Grey А твоя мама?
Anastasia Steele Моя мама уже замужем в четвёртый раз. Она неисправимая романтичка.
Christian Grey А ты?
Anastasia Steele Я романтична? Ну, я изучаю английскую литературу. Значит, нужно быть.
Christian Grey Я же говорил тебе... я ни с кем не сплю.
Dr. Grace Trevelyan Grey Они здесь! Вы здесь. Добро пожаловать, добро пожаловать.
[обнимает Ану]
Christian Grey Ана, ты встречалась с моей мамой.
Anastasia Steele Привет, очень приятно познакомиться!
Christian Grey А это мой отец, Каррик.
Anastasia Steele Привет. Приятно познакомиться!
Mr. Grey Приятно познакомиться. О вас ходит много слухов!
Mia Grey О, Боже мой! Вы существуете!
[обнимает Ану]
Kate Kavanagh Это отличная квартира, и аренда не безумная. Элиот и Хосе помогли нам переехать. Хосе — друг Аны, хотя, по-моему, Элиот пытается переманить меня.
[Christian puts his hand on Ana's leg]
Elliot Grey Он крутой парень.
Mr. Grey Ана, откуда твоя семья?
Anastasia Steele Мой отчим живёт в Монтеcано, а мама — в Джорджии.
Dr. Grace Trevelyan Grey Джорджия? В какой её части?
Anastasia Steele Саванна.
Dr. Grace Trevelyan Grey Как приятно! Говорят, в Джорджии сейчас очень влажно.
Anastasia Steele О, Боже мой, да. Иногда здесь душно.
[она снимает руку Христиана с её ноги]
Anastasia Steele На самом деле, я собираюсь навестить её завтра.
Dr. Grace Trevelyan Grey Как приятно! Ты слышишь, Христиан? Некоторые дети навещают её родителей время от времени.
Elliot Grey Эй, папа, смотрел матч Mariners?
Mr. Grey Слышал(а), что она пошла обратно.
Mia Grey Ах, бейсбол в Сиэтле...
[она начинает говорить по-французски]
Christian Grey Это новость для меня.
[к Ане:]
Christian Grey Когда ты собирался рассказать мне?
Dr. Grace Trevelyan Grey Кто хочет кофе?
Christian Grey На самом деле, я обещал(а) Ане экскурсию по территории. Простите.
José Ты в порядке?
Anastasia Steele Да, просто я немного... пьянее, чем обычно...
José Иди сюда. Согрейся.
[подтягивает Ану к себе]
Anastasia Steele О, всё нормально. Я справлюсь.
José Не знаю, когда у меня хватит смелости сделать это.
Anastasia Steele Сделать что?
José Ана.
Anastasia Steele Нет.
José Ты мне нравишься.
Anastasia Steele Правда?
José Очень.
Anastasia Steele О, боже мой.
José Пожалуйста, поцелуй меня.
Anastasia Steele Нет! Нет, нет, нет. Извини, нет.
Christian Grey [отталкивает Хосе] Чувак, она сказала нет!
Анастейша Стил Это твой брат?
Кристиан Грей Не по своей воле. Пойдём.
Анастейша Стил Постой, что сказала Кейт?
Кристиан Грей Она предупредила меня вести себя хорошо. Скорее угрожала.
Анастейша Стил [смеётся] Она угрожала тебе! Ты просто с ума сходишь. Кажется, я сейчас упаду в обморок.
Кристиан Грей Что? Сейчас?
[подхватывает Ану]
Анастейша Стил Я спросила его, гей ли он! Это был твой вопрос. Зачем ты так со мной?
Кейт Кавана Потому что в светской хронике его никогда не фотографировали с женщинами, логично же.
Анастейша Стил Возможно, он просто хочет сохранить личную жизнь в тайне.
Кейт Кавана Ладно, теперь ты его защищаешь.
Анастейша Стил Я заканчиваю этот разговор.
Кейт Кавана Жаль, что у нас нет оригинальных снимков твоего горячего, чистенького 27-летнего миллиардера. Камера любит его почти так же, как и ты.
Christian Grey Так он у тебя парень?
Anastasia Steele Кто?
Christian Grey Фотограф.
Anastasia Steele [смеётся] Хосе? Нет.
Christian Grey Я видел, как он на тебя улыбался.
Anastasia Steele Нет, Хосе — скорее как семья. Он не мой парень.
Christian Grey А парень из магазина?
Anastasia Steele [в шоке] Пол? Нет!
Anastasia Steele Папа!
Ray Я так тобой горжусь, Энни.
Anastasia Steele Спасибо!
Ray А Кейт — лучшая речь выпускника за все времена.
Kate Kavanagh Ой, спасибо.
Ray Это было потрясающе.
Christian Grey Ана. Привет.
Anastasia Steele Привет.
Kate Kavanagh Рэй, ты знаком с Кристианом Греем? Парнем Аны!
Christian Grey Очень приятно познакомиться.
Ray Взаимно. Твоя речь мне очень понравилась.
Christian Grey Спасибо, сэр.
Ray Похоже, ты добился впечатляющих успехов.
Christian Grey Спасибо.
Kate Kavanagh Не поспоришь! Ну, я пойду к своей семье, которая терпеливо ждет, чтобы меня опозорить.
[Рэю]
Kate Kavanagh Пока! Заезжайте к нам в Сиэтл, хорошо?
Ray Как только получу приглашение.
[Ане]
Ray Сколько вы уже знакомы?
Anastasia Steele Эм...
Christian Grey Пару недель. Мы познакомились, когда Анастасия брала у меня интервью для студенческой газеты.
Christian Grey Ты уверена в этом?
Anastasia Steele Да.
Christian Grey Наклонись. Я ударю тебя шесть раз, и ты будешь считать вместе со мной.
[кнуты]
Christian Grey Считай, Анастейша.
Christian Grey Мисс Кавана, вы в порядке?
[жмет руку]
Christian Grey Кристиан Грей.
Anastasia Steele Я Анастейша Стил. Эм, мисс Кавана заболела гриппом, и она попросила меня заменить её.
Christian Grey Понимаю. Значит, ты тоже изучаешь журналистику?
Anastasia Steele Нет, английскую литературу. Кейт — моя соседка по комнате.
Christian Grey Как я и сказал, у меня всего десять минут. Присаживайтесь, мисс Стил.
Anastasia Steele Что-нибудь ещё?
Christian Grey Что бы ты порекомендовала?
Anastasia Steele Для того, кто делает всё сам? Эм, может, комбинезон. Чтобы защитить одежду.
Christian Grey Я могу просто снять всю одежду.
Anastasia Steele Ладно, без одежды. То есть, без комбинезона. Больше ничего в голову не приходит.
Christian Grey Ну, думаю, на этом всё.
Anastasia Steele Куда мы идём?
Christian Grey Помнишь, мама говорила про ужин? Моя сестра Миа в городе.
Anastasia Steele Да.
Christian Grey У тебя всё есть?
Anastasia Steele Да.
Christian Grey Потанцуй со мной.
Christian Grey Мисс Стил, у вас встреча.
Anastasia Steele Страница 1: Зачеркните мой старый адрес и впишите новый.
Christian Grey Пропуск. Принято к сведению.
Anastasia Steele Страница 3, пункт 15;20: Подчинённый должен подчиняться любым сексуальным действиям, требуемым доминирующим, без колебаний и споров.
[смеётся]
Anastasia Steele Эм, перейдите на страницу 5, приложение 3. Мягкие ограничения?
Christian Grey С вами.
Anastasia Steele Найдите анальный фистинг.
Christian Grey Весь внимание.
Anastasia Steele Вычеркните. Зачеркните также вагинальный фистинг.
Christian Grey Ты уверен?
Anastasia Steele Да. На той же странице — приемлемо ли использование секс-игрушек для подчинённого? Вибраторы — ок. Фаллоимитаторы — нормально. Зажимы на гениталии — категорически нет.
Christian Grey Считай, что их нет.
Anastasia Steele Что такое анальные пробки?
[ассистенты Кристиана ненадолго входят]
Anastasia Steele Вы, должно быть, подписали немало соглашений о неразглашении.
Christian Grey Моя команда знает ровно столько, сколько я им позволяю.
Anastasia Steele Это мило. Но вроде не в твоём стиле.
Christian Grey Это не так. Поздравляю с выпускным, Анастейша.
[дарит ей ключи от машины]
Anastasia Steele Боже мой! Кристиан, это же машина.
Christian Grey Ты многое не упускаешь, да?
Anastasia Steele Спасибо, но я не могу. Это... это же...
Christian Grey Тебе нравится?
Anastasia Steele Конечно нравится. Она прекрасна. Но у меня же есть машина! У меня
[замирает]
Anastasia Steele Где моя машина?
Christian Grey Я сказал Тейлору продать её по нормальной цене.
Anastasia Steele Кристиан, это чересчур.
Christian Grey Ты что, только что закатила мне глаза?
Anastasia Steele Скажи, если я останусь. Что тогда будет?
Christian Grey Сначала я помогу тебе снять это маленькое платье.
Anastasia Steele Да?
Christian Grey И мне будет приятно обнаружить, что под ним ты — голая.
Anastasia Steele Правда?
Christian Grey Потом я тебя наклоню.
Anastasia Steele Прямо здесь?
Christian Grey Да.
Anastasia Steele На этом столе?
Christian Grey Да.
Anastasia Steele Бл#ть!
Carla Что? Что случилось?
Anastasia Steele Это Кристиан. Он здесь. В... Джорджии.
Carla Ты здесь!
Christian Grey Миссис Эдамс. Очень приятно.
Savannah Hotel Waiter Что желаете выпить, сэр?
Christian Grey Джин с тоником. Хендрикс, если есть, иначе Бомбей Сапфир. Огурец с Хендриксом, лайм с Бомбеем.
Carla Он мне уже нравится.
Anastasia Steele Что ты здесь делаешь, Кристиан?
Christian Grey Я пришёл к тебе.
Carla Я на минутку выйду.
Anastasia Steele [пьёт коктейль] Я нарушила правило семь, пункт пять.
Christian Grey Пропустим это. Сейчас не о контракте.
Christian Grey Всё в порядке с твоим звонком?
Anastasia Steele Да, ничего важного. Мне понравилась твоя мама.
Christian Grey Она взволнована. Никогда раньше не видела меня с женщиной. Это было впервые. Что-то случилось, Ана?
Anastasia Steele Эм, просто... сколько женщин здесь останавливалось?
Christian Grey Пятнадцать.
Anastasia Steele Это много женщин.
Christian Grey Я уже говорил, если хочешь выйти...
Anastasia Steele Я не хочу выходить. Я не рвусь быть твоей рабыней и терпеть пытки в твоей красной комнате боли.
Christian Grey Эта комната больше про удовольствие. Обещаю.
Anastasia Steele Мы все ещё будем ходить в рестораны и кино?
Christian Grey Это не совсем моё. Постарайся быть открытой. Если согласишься быть моей покорной, я буду предан тебе. Это то, чего я хочу, и я хочу этого с тобой.
Anastasia Steele Почему я должна спать здесь? Мы же спали в одной кровати прошлой ночью, как обычные люди.
Christian Grey Не зацикливайся на спальных местах. Если согласишься, захочешь свою комнату.
Anastasia Steele Почему? Потому что я буду твоей с***ой рабыней?
Christian Grey Я не хочу это здесь обсуждать. Пойдём вниз.
Anastasia Steele Нет! Знаешь что, пожалуй, я ещё немного поуправляю своей свободной волей, спасибо. На самом деле, знаешь что? Я бы хотела пойти домой. Можно мне пойти домой?
Christian Grey Пожалуйста, не ненавидь меня.
Anastasia Steele [плачет] Ты больше никогда так со мной не поступишь. Я не тот, кто тебе нужен.
Christian Grey Нет, ты именно та, кого я хочу.
Anastasia Steele Я влюбился в тебя.
Christian Grey Нет. Нет, Ана, ты не можешь меня любить.
Anastasia Steele Мне нужно, чтобы ты ушла. Пожалуйста.
Anastasia Steele Раз... два... три... четыре... пять... шесть.
Kate Kavanagh Ана, для тебя посылка.
[читает записку]
Kate Kavanagh Почему ты сказала, что есть опасность? Почему не предупредила меня? Леди знают, чего стоит опасаться, ведь они читают романы, которые рассказывают о таких уловках.
Anastasia Steele Это цитата из «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей». О боже, это, наверное, от Кристиана. Это просто невероятно.
Kate Kavanagh Вау, Грей.
Anastasia Steele Кейт, это первые издания. Я не могу. Это слишком. Я не могу их принять, надо отправить обратно.
Анастейша Стил [рвота] Не смотри на меня!
Кристиан Грей Держи.
[протягивает Ане платок]
Анастейша Стил Хороший жест. Я постираю эту вещь.
Анастейша Стил Как ты начал этим заниматься?
Кристиан Грей Одна из подруг моей матери. Мне было пятнадцать.
Анастейша Стил Она тебя соблазнила?
Кристиан Грей Я был её покорным шесть лет.
Анастейша Стил Серьёзно? Твоя мама об этом знает?
Кристиан Грей Конечно, нет. Никто в моей семье не знает об этой моей стороне.
Анастейша Стил Так она тебя всему этому и познакомила? Миссис Робинсон?
Кристиан Грей [смеётся] Миссис Робинсон? Я ей передам, что ты так сказала. Ей понравится.
Анастейша Стил Вы всё ещё общаетесь?
Кристиан Грей Иногда. Мы друзья.
Кристиан Грей [озвучка за кадром] Ниже приведены условия обязательного контракта между доминирующим и покорной. Главная цель этого контракта — позволить покорной безопасно исследовать свою чувственность и свои пределы. Доминирующий и покорная соглашаются и признают, что всё, что происходит по условиям этого контракта, будет добровольным, конфиденциальным и подчинённым соглашению и процедурам безопасности, изложенным в данном контракте. Покорная соглашается на любую сексуальную активность, которую сочтёт подходящей и приятной доминирующий, за исключением тех действий, которые указаны в жёстких ограничениях. Покорная обязуется принимать оральные контрацептивы, назначенные врачом, выбранным доминирующим. Покорная не вступает в сексуальные отношения с кем-либо, кроме доминирующего. Покорная обязана регулярно питаться, чтобы поддерживать здоровье и самочувствие, согласно предписанному списку продуктов. Покорная не будет злоупотреблять алкоголем, курить или принимать рекреационные наркотики. Покорная всегда должна вести себя уважительно по отношению к доминирующему и обращаться к нему только как сэр, мистер Грей или другим титулом по указанию доминирующего. Покорная не имеет права прикасаться к доминирующему без его явного разрешения. Безопасное слово «жёлтый» используется, чтобы предупредить доминирующего, что покорная близка к своему пределу. Когда произносится безопасное слово «красный», действия доминирующего немедленно прекращаются.
Christian Grey Ну, как прошло у доктора Грина?
Anastasia Steele Всё нормально, но она сказала, что мне нужно воздерживаться от всякой сексуальной активности минимум четыре недели. Знаешь, после того, как я начну принимать таблетки.
Christian Grey Что?
Anastasia Steele Шучу.
Christian Grey Держись крепче. Это ещё не всё?
Anastasia Steele Боже мой.
[смеётся]
Anastasia Steele Очень даже да!
Anastasia Steele Привет. Послушай, прежде чем ты что-то скажешь
Kate Kavanagh [перебивает] Ты богиня! Это просто идеально.
Anastasia Steele Что?
Kate Kavanagh Я только что получила его письмо. Он ответил на все вопросы. И как он тебе?
Anastasia Steele Эм... он нормальный.
Kate Kavanagh Нормальный? Просто нормальный?
Anastasia Steele Он был очень вежливым и обходительным. Очень формальный и аккуратный.
Kate Kavanagh Аккуратный?
Anastasia Steele То есть, он очень умный и серьёзный. Немного пугающий. Теперь я понимаю, почему он привлекает внимание.
Christian Grey Это то, чего ты хочешь?
Anastasia Steele [Кристиану] Не смей подходить ко мне.
Christian Grey Тебе не стоит так напиваться. Я за то, чтобы проверять границы, но прошлой ночью ты поставила себя под угрозу.
Elliot Grey Привет! Ты, должно быть, Ана.
Anastasia Steele Ты, должно быть, Эллиот.
Christian Grey Ну, нам пора идти. Эллиот?
Elliot Grey Очень приятно познакомиться. Кейт много о тебе рассказывала.
Christian Grey Эллиот, найди свои туфли. Некоторым из нас нужно работать.
Elliot Grey Что ты вообще делаешь с мистером Теплом, я не понимаю.
[целует Кейт]
Elliot Grey Пока, детка.
Christian Grey [Ане] Увидимся вечером. Напиши, если что-то изменится.
Anastasia Steele Мой компьютер сломался.
Christian Grey Тогда позвони. Знаешь, у тебя есть мой номер. Пока, детка.
Anastasia Steele Эллиот кажется очень приятным парнем!
Kate Kavanagh Нет, нет. Начнём с тебя. Если ты снова с ним сегодня, значит что-то произошло.
Christian Grey У меня есть правила. Если ты будешь их соблюдать, я тебя вознагражу. Если нет — накажу.
Anastasia Steele Ты собираешься меня наказывать? Ты собираешься использовать это на мне?
Christian Grey Да.
Anastasia Steele Что я за это получу?
Christian Grey Меня.
[идёт по коридору]
Christian Grey Если мы это сделаем, это будет твоя комната. Ты можешь обставить её как хочешь.
Anastasia Steele Ты хочешь, чтобы я сюда переехала?
Christian Grey Не постоянно. Только с пятницы по воскресенье. Можем обговорить детали.
Anastasia Steele Значит, я буду здесь с тобой спать?
Christian Grey Нет. Я буду внизу. Я же говорил, что не сплю ни с кем.
Anastasia Steele Что если я не хочу иметь с этим ничего общего?
Christian Grey Я бы понял это полностью.
Anastasia Steele Но тогда у нас не будет вообще никаких отношений?
Christian Grey Это единственный вид отношений, который у меня есть.
Anastasia Steele Почему?
Christian Grey Таков я.
Christian Grey Добрый вечер, Анастейша.
Anastasia Steele Что, ты управляешь этим?
Christian Grey Бега нет.
Christian Grey А как же звонить перед тем, как зайти?
Dr. Grace Trevelyan Grey О, и чтобы твои подручные меня гоняли? Нет, спасибо. Я рискну. Я была поблизости и подумала, может, пообедаем вместе.
Christian Grey Сегодня не могу. Мне нужно отвезти Ану домой.
[Звонит телефон Аны]
Christian Grey Все в порядке. Ответь. Я как раз провожаю маму.
Anastasia Steele Извините.
Dr. Grace Trevelyan Grey Анастейша.
Anastasia Steele Кейт, подожди.
Dr. Grace Trevelyan Grey Было приятно познакомиться. На следующей неделе я приглашаю всю семью к себе на ужин. Сестра Кристиана, Миа, вернулась из Парижа. Ты обязательно придёшь.
Christian Grey Посмотрим, мама.
Anastasia Steele Приятно познакомиться!
Dr. Grace Trevelyan Grey Взаимно.
Anastasia Steele Это было... приятно с тобой познакомиться.
Christian Grey Что ты со мной делаешь?
Anastasia Steele [пытается дотронуться до груди Кристиана] А здесь? Почему нет? Это нарушает правила?
Christian Grey Кстати говоря.
Anastasia Steele Я еще не решил. Ты не остаешься?
Christian Grey Я же говорил — я ни с кем не сплю.
Anastasia Steele Можем обсудить?
Christian Grey Спасибо. Меня глубоко тронул этот большой комплимент, оказанный мне сегодня.
Female Grad Он такой горячий!
Female Grad О, девчонка. Он точно такой.
Anastasia Steele Я слышала, он гей.
Christian Grey [продолжение речи] Цель — помочь искоренить голод и бедность по всему миру. Я сам знаю, что значит быть по-настоящему голодным, так что это очень личная миссия для меня.
Christian Grey Я хочу отвезти тебя в свою игровую комнату.
Anastasia Steele Но я же не подписала контракт.
Christian Grey Я в курсе. Считай это должной проверкой.
Anastasia Steele Ладно.
Christian Grey Женщина, которая меня родила, была наркоманкой и проституткой. Она умерла, когда мне было четыре. Я помню кое-что. Ужасные вещи. Я её не помню. Иногда мне кажется, что вижу её во снах.
Christian Grey Какие у тебя стоп-слова?
Anastasia Steele Красный и жёлтый.
Christian Grey Запомни их.
Anastasia Steele Почему ты так на меня смотришь?
Kate Kavanagh Как именно?
Anastasia Steele Ладно. Я собираюсь сделать бутерброд. Хочешь?
Kate Kavanagh Нет, спасибо. Надо признать, он чертовски привлекательный.
Anastasia Steele Уверена, если тебя привлекают такие люди, то...
Kate Kavanagh Тип «горячий» человек?
Carla Дорогая, как жаль, что Кристиан не смог остаться. Боб очень хотел с ним познакомиться.
Anastasia Steele Я знаю. Но ему пришлось вернуться в Сиэтл. Там на работе возникла какая-то ситуация.
Carla Хотелось бы сказать, что со временем становится легче, но это не так. Просто ты лучше узнаёшь себя.
Anastasia Steele Спасибо тебе за всё, мамочка.
Christian Grey Ты выглядишь великолепно.
Anastasia Steele У Тейлор хороший вкус.
Christian Grey Что ты будешь делать позже?
Anastasia Steele Я работаю в хозяйственном магазине до семи.
Christian Grey Тогда Тейлор тебя заберёт.
[Ана кусает губу]
Christian Grey Я бы хотел прикусить эту губу.
Anastasia Steele Мне это тоже нравится.
Christian Grey Я не трону тебя. Пока не получу твое письменное согласие.
Anastasia Steele Что?
Christian Grey Объясню позже. Пойдём, я провожу тебя домой.
Dr. Grace Trevelyan Grey Добро пожаловать, добро пожаловать!
Christian Grey Ана, мама, ты знакома.
Anastasia Steele Рада тебя видеть!
Christian Grey Это мой отец, Кэррик.
Anastasia Steele Привет, очень приятно.
Mr. Grey Приятно познакомиться.
Mia Grey Она здесь? Боже, ты реально существует!
Анастейша Стил У тебя есть девушка? Вот и всё?
Кристиан Грей Я не занимаюсь отношениями с девушками.
[вырывает Ану с улицы]
Кристиан Грей Осторожно!
[пауза]
Кристиан Грей Я не тот мужчина, который тебе нужен. Тебе лучше держаться от меня подальше. Я должен тебя отпустить.
Анастейша Стил Прощай, мистер Грей.
Анастейша Стил [видит рояль] Ты играешь?
Кристиан Грей Да.
Анастейша Стил [про себя] Конечно, играешь.
Анастейша Стил Что ты делаешь?
Кристиан Грей Исправляю ситуацию.
Christian Grey [переписка по электронной почте] Спасибо за самый интересный уикенд. Этот ноутбук — ТВОЙ. И я хотел бы, чтобы ты использовала его для исследований.
Anastasia Steele Вот как? Значит, теперь ты будешь приказывать мне?
Christian Grey О, я на это надеюсь... И, что ещё важнее, тебе это понравится.
Kate Kavanagh Опять подарок, да? А что случилось с цветами и шоколадом? Мне не терпится всё услышать, но сейчас мне надо бежать — Эллиот и я идём ужинать, а потом идём на шоу в «Гордж». Кстати, Хосе звонил тебе два раза.
[видит контракт Аны]
Kate Kavanagh Почта уже была?
Anastasia Steele Нет, это просто мои заметки для диплома. Я оставила их в универе.
Kate Kavanagh Ага, тогда вот почта за вчера.
Anastasia Steele Что?
Kate Kavanagh Не знаю. Ты как-то по-другому выглядишь.
Anastasia Steele Я и чувствую себя другой.
Kate Kavanagh Конечно, чувствуешь.
Christian Grey [по телефону] Это не сработает! Что? Тогда скажи им, что у них нет 24 часов. Это недопустимо! Мне нужно знать. Просто держи меня в курсе.
[вешает трубку]
Anastasia Steele Всё в порядке?
Christian Grey Ничего, что тебя касается.
Anastasia Steele Я могу уйти. Ты хочешь, чтобы я ушла?
Christian Grey Нет. Нет, это последнее, чего я хочу. Хочу, чтобы ты была в игровой через пятнадцать минут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anastasia Steele [отвечает на звонок] Привет, мам.
Carla Анастейша, что происходит? Я оставила тебе два сообщения на этой неделе.
Anastasia Steele Я знаю, извини. Просто немного отвлеклась.
Carla Извини, что пропустила твоё выпускное, дорогая. Говорят, всё было прекрасно. И твой новый ухажёр? Рэй мне всё рассказал. Он кажется очень достойным молодым человеком! Конечно, мне бы хотелось услышать о нём от тебя самой.
[пауза]
Carla Ана? Что случилось?
Anastasia Steele Ничего, всё в порядке.
Carla Он тебя не делает счастливой?
Anastasia Steele Делает, да. Большую часть времени, да. Это сложно.
Carla Слушай, дорогая, если тебе нужен перерыв, приезжай ко мне. Хоть на день-два. У меня есть мили, мы можем поговорить и провести время вместе. Обещай, что подумаешь об этом.
Anastasia Steele Да, обещаю. Обещаю. Люблю тебя, мам.
Carla Я тоже тебя люблю, дорогая.
Christian Grey Я хочу трахнуть тебя до середины следующей недели.
Anastasia Steele Ты играешь нечестно.
Christian Grey [качает головой] Я никогда не играл иначе.
Kate Kavanagh Похоже, вы с Греем вчера хорошо отметили. Он ещё спит?
Anastasia Steele Эээ, нет. Он не мог остаться.
Kate Kavanagh Тогда чьи это ключи от машины?
Anastasia Steele Это мои ключи.
Kate Kavanagh Вау, Ана.
Anastasia Steele Что?
Kate Kavanagh Ничего. Просто не забывай идти в своём темпе, хорошо?
Anastasia Steele Я иду. Иду! Мне надо бежать.
Kate Kavanagh Куда ты?
[Ана вздыхает и уходит]
Anastasia Steele Это было невероятно, Кристиан! Спасибо.
Christian Grey Мы стараемся угодить, мисс Стил.
Anastasia Steele Ты говорил, что не занимаешься романтикой.
Christian Grey Не занимаюсь. Ана.
Anastasia Steele Что? Почему ты этому сопротивляешься? Чего ты боишься?
Kate Kavanagh Эллиот и Хосе помогли нам переехать. Хосе — друг Аны, хотя, мне кажется, Эллиот пытается его перехватить. Между ними началась настоящая мужская дружба.
Elliot Grey Он классный парень.
Mr. Grey Ана, откуда твоя семья?
Anastasia Steele Мой отчим живёт в Монтесано, а мама — в Джорджии.
Dr. Grace Trevelyan Grey Джорджия? В какой части?
Anastasia Steele В Саванне.
Dr. Grace Trevelyan Grey Как здорово! Хотя говорят, в Джорджии в это время года довольно сыро.
Anastasia Steele О боже, да, иногда там душно до невозможности. На самом деле, завтра я к ней еду в гости.
Dr. Grace Trevelyan Grey Ах, как мило. Слышишь, Кристиан? Некоторые дети всё же навещают родителей время от времени.
Elliot Grey Пап, смотрел игру с Маринерс?
Mr. Grey Слышал, игра затянулась на дополнительные иннинги.
Mia Grey Фу, бейсбол в Сиэтле.
[бормочет по-французски]
Christian Grey [Ане] Для меня это новость. Когда ты собирался мне сказать?
Dr. Grace Trevelyan Grey Кто хочет кофе?
Christian Grey На самом деле я обещал Ане экскурсию по усадьбе. Извините нас.
Kate Kavanagh Ана, возьми мою машину. Я же дала тебе диктофон, да?
Anastasia Steele Эм, да.
Kate Kavanagh И у тебя есть все вопросы?
Anastasia Steele Да.
Kate Kavanagh И ты знаешь, куда едешь?
Anastasia Steele Да! У меня есть GPS и средний балл 4.0. Я разберусь.
Kate Kavanagh Ты в этом пойдёшь?
Anastasia Steele Ладно, может, меньше болтовни. Больше ешь.
Анастейша Стил Я хочу вернуть свою машину.
Кристиан Грей Тейлор уже её продал.
Анастейша Стил Тогда я хочу деньги, которые он за неё получил.
Кристиан Грей Я вышлю тебе чек.
Анастейша Стил Хорошо.
Кристиан Грей Тейлор проводит тебя домой.
Анастейша Стил [Кристиан бежит за ней] Стой. Нет!
Кристиан Грей Ана!
Анастейша Стил Кристиан.
Olivia Мисс Кавана, могу я взять ваше пальто?
Anastasia Steele О, да. Эм, ну... она... такая...
Martina Мистер Грей вас примет.
Anastasia Steele Хорошо.
Andrea Сюда, пожалуйста.
[ведёт Ану по коридору]
Andrea Сюда, пожалуйста.
José Ана! Я тебя искал.
Anastasia Steele Что случилось?
José Угадай что?
Anastasia Steele Что?
José В следующем месяце в Портленд Плейс будут выставлены мои фотографии!
Anastasia Steele О, Боже! Поздравляю!
Christian Grey [записка для Ани] Ешь меня. Пей меня.
Christian Grey Надеюсь, ты получила всё, что хотела.
Anastasia Steele Кажется, ты ответил только на четыре вопроса.
Anastasia Steele [отвечает на звонок] Мам, я на работе. Могу я тебе перезвонить?
Carla Ой, подожди. Подожди, я позвонила не просто так. Боб сломал ногу, играя в гольф, из всех занятий на свете.
Anastasia Steele Он в порядке? Ему сильно больно?
Carla С ним как угодно. Он вызывает скорую из-за мозоли. Но это значит, что мы не сможем прилететь на выпускной.
Anastasia Steele Правда? Ты не хочешь просто приехать одна? Тебе не обязательно брать Боба.
Carla И оставить Тайгера Вудса самому с собой? Ты же понимаешь, да, дорогая?
Anastasia Steele Да. Да, всё нормально. Мне правда нужно идти. Ладно?
Carla Люблю тебя, Ана!
Anastasia Steele Я знаю. Я тоже тебя люблю.
[вешает трубку и фыркает]
Anastasia Steele Ёлки-палки!
Anastasia Steele Кстати, спасибо за ответы на вопросы Кейт. Она была в восторге.
Christian Grey Ну, надеюсь, ей стало лучше.
Anastasia Steele Она да. Ей просто трудно подобрать подходящую фотографию тебя.
Christian Grey Если ей нужен оригинал, завтра буду поблизости.
Anastasia Steele Ты бы на это согласилась?
Paul Clayton Хочешь, чтобы я запаковал это за тебя, Ана?
Anastasia Steele Ох, э-э, нет. Нет, спасибо, Пол.
Paul Clayton Ладно.
Christian Grey [даёт Ане свою визитку] Я остановлюсь здесь поблизости, в отеле Heathman. Позвони мне до десяти по поводу фотографий.
Anastasia Steele Ох, да. Я обязательно.
Ella Goulding Люби меня так, как ты умеешь! Люби меня так, как ты умеешь! Люби меня так, как ты умеешь-уу-ух!
Ella Goulding Я дам тебе задать темп, потому что я не могу думать ясно. Голова кружится, я больше не вижу чётко. Чего ты ждёшь?
Christian Grey Извини, я не могу.
Anastasia Steele Что?
Christian Grey Я провожу тебя.
Anastasia Steele Как он сегодня, Тейлор?
Jason Taylor Занят, боюсь.
Anastasia Steele Правда?
Jason Taylor Да, мадам.
Christian Grey Я не занимаюсь романтикой. Мои вкусы весьма своеобразны.
Анастейша Стил [на парковке, ряд спортивных машин] Какая из них твоя?
Кристиан Грей Все.
Анастейша Стил [пока Кристиан идёт с ней к её старому фольксвагену-жуку] Ты же не думала, что я коллекционер классических машин, правда?
Christian Grey [увидев её платье, которое вовсе не из мешковины] Вот это да, мисс Стил — настоящий сногсшибательный наряд.
Anastasia Steele Привет! Это Тейлор, да?
Jason Taylor Добрый вечер, мисс Стил. Мистер Грей присоединится к нам там.
[последние реплики]
Анастейша Стил [когда Кристиан пытается последовать за ней в лифт] Стой!
[в его глазах мольба]
Анастейша Стил Нет!
Кристиан Грей Ана...!
Анастейша Стил Кристиан.
[двери лифта закрываются]
Kate Kavanagh Ана, возьми мою машину. Я же дала тебе диктофон, верно?
Anastasia Steele Эм, да.
Kate Kavanagh И у тебя есть все вопросы?
Anastasia Steele Да.
Kate Kavanagh И ты знаешь, куда едешь?
Anastasia Steele Да, у меня есть GPS и
[смеётся]
Anastasia Steele средний балл 4.0. Я разберусь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Элоиза Мамфорд
Eloise Mumford
Люк Граймс
Люк Граймс
Luke Grimes
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
Макс Мартини
Макс Мартини
Max Martini
Рэйчел Скарстен
Рэйчел Скарстен
Rachel Skarsten
Виктор Расук
Виктор Расук
Victor Rasuk
Эндрю Эйрли
Andrew Airlie
Рита Ора
Рита Ора
Rita Ora
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
David Orth
Эмили Фонда
Emily Fonda
Энтони Конечни
Энтони Конечни
Anthony Konechny
