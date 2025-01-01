Dr. Grace Trevelyan Grey Они здесь! Вы здесь. Добро пожаловать, добро пожаловать.

[обнимает Ану]

Christian Grey Ана, ты встречалась с моей мамой.

Anastasia Steele Привет, очень приятно познакомиться!

Christian Grey А это мой отец, Каррик.

Anastasia Steele Привет. Приятно познакомиться!

Mr. Grey Приятно познакомиться. О вас ходит много слухов!

Mia Grey О, Боже мой! Вы существуете!

[обнимает Ану]

Kate Kavanagh Это отличная квартира, и аренда не безумная. Элиот и Хосе помогли нам переехать. Хосе — друг Аны, хотя, по-моему, Элиот пытается переманить меня.

[Christian puts his hand on Ana's leg]

Elliot Grey Он крутой парень.

Mr. Grey Ана, откуда твоя семья?

Anastasia Steele Мой отчим живёт в Монтеcано, а мама — в Джорджии.

Dr. Grace Trevelyan Grey Джорджия? В какой её части?

Dr. Grace Trevelyan Grey Как приятно! Говорят, в Джорджии сейчас очень влажно.

Anastasia Steele О, Боже мой, да. Иногда здесь душно.

[она снимает руку Христиана с её ноги]

Anastasia Steele На самом деле, я собираюсь навестить её завтра.

Dr. Grace Trevelyan Grey Как приятно! Ты слышишь, Христиан? Некоторые дети навещают её родителей время от времени.

Elliot Grey Эй, папа, смотрел матч Mariners?

Mr. Grey Слышал(а), что она пошла обратно.

Mia Grey Ах, бейсбол в Сиэтле...

[она начинает говорить по-французски]

Christian Grey Это новость для меня.

[к Ане:]

Christian Grey Когда ты собирался рассказать мне?

Dr. Grace Trevelyan Grey Кто хочет кофе?