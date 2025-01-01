Jesse Ладно, у меня есть, признаюсь, сумасшедшая идея, но если я не спрошу тебя, это будет, ну, знаешь, преследовать меня всю жизнь

Jesse Ну... я хочу продолжать с тобой разговаривать, понимаешь. Я понятия не имею, как у тебя там всё, но, ну, мне кажется, у нас есть какая-то связь. Правда?

Celine Да, у меня тоже такое чувство.

Jesse Да, ну отлично. Слушай, вот что я предлагаю. Ты должна выйти со мной здесь, в Вене, и посмотреть столицу.

Jesse Давай. Будет весело. Давай.

Celine Что мы будем делать?

Jesse Ну, не знаю. Я знаю только, что у меня завтра в девять тридцать рейс Austrian Airlines, и у меня почти нет денег на отель, так что я просто собирался гулять, и было бы гораздо веселее, если бы ты пошла со мной. А если я окажусь каким-то психом, ты просто сядешь на следующий поезд.

Jesse Ладно, ладно. Представь себе: прыгаем вперёд, на десять, двадцать лет, и ты замужем. Только в твоём браке уже нет той энергии, которая была раньше, понимаешь? Ты начинаешь винить мужа. Ты начинаешь думать обо всех парнях, которых встретила в жизни, и что могло бы быть, если бы выбрала кого-то из них, правда? Так вот, я — один из таких парней. Это я, понимаешь? Так что думай об этом как о путешествии во времени — из того тогда в настоящее, чтобы узнать, чего ты упускаешь. Видишь, на самом деле это может быть огромным одолжением и для тебя, и для твоего будущего мужа — чтобы понять, что ты ничего не теряешь. Я такой же неудачник, как и он, абсолютно не замотивированный, совершенно скучный, и ты сделала правильный выбор, и ты действительно счастлива.