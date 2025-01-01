Меню
Celine Мне нравится, когда я отводжу взгляд, а он всё равно смотрит на меня.
Celine Разве всё, что мы делаем в жизни, не попытка быть любимыми чуть больше?
Celine Я верю, что если и есть какой-то Бог, то он не в нас, ни в тебе, ни во мне, а вот в этом маленьком промежутке между нами. Если в этом мире есть какая-то магия, то она в попытке понять другого, в желании поделиться чем-то. Знаю, почти невозможно добиться успеха, но кого это волнует? Ответ должен быть в самой попытке.
Street Poet Грезы и заблуждения, ресницы лимузина / О, детка с твоим милым лицом / Роняю слезу в своем бокале / Посмотри на эти большие глаза / Видишь, что ты для меня значишь / Сладкие пирожные и молочные коктейли / Я — ангел иллюзий / Я — парад фантазий / Хочу, чтобы ты знала, что я думаю / Не хочу, чтобы ты больше гадала / Ты даже не представляешь, откуда я пришел / Мы не знаем, куда идем / Застряли в жизни / Как ветви в реке / Текущей вниз по течению / Пойманные в потоке / Я несу тебя / Ты понесешь меня / Вот как могло бы быть / Ты меня не знаешь? / Ты меня до сих пор не знаешь?
Jesse Ладно, у меня есть, признаюсь, сумасшедшая идея, но если я не спрошу тебя, это будет, ну, знаешь, преследовать меня всю жизнь
Celine Что?
Jesse Ну... я хочу продолжать с тобой разговаривать, понимаешь. Я понятия не имею, как у тебя там всё, но, ну, мне кажется, у нас есть какая-то связь. Правда?
Celine Да, у меня тоже такое чувство.
Jesse Да, ну отлично. Слушай, вот что я предлагаю. Ты должна выйти со мной здесь, в Вене, и посмотреть столицу.
Celine Что?
Jesse Давай. Будет весело. Давай.
Celine Что мы будем делать?
Jesse Ну, не знаю. Я знаю только, что у меня завтра в девять тридцать рейс Austrian Airlines, и у меня почти нет денег на отель, так что я просто собирался гулять, и было бы гораздо веселее, если бы ты пошла со мной. А если я окажусь каким-то психом, ты просто сядешь на следующий поезд.
Jesse Ладно, ладно. Представь себе: прыгаем вперёд, на десять, двадцать лет, и ты замужем. Только в твоём браке уже нет той энергии, которая была раньше, понимаешь? Ты начинаешь винить мужа. Ты начинаешь думать обо всех парнях, которых встретила в жизни, и что могло бы быть, если бы выбрала кого-то из них, правда? Так вот, я — один из таких парней. Это я, понимаешь? Так что думай об этом как о путешествии во времени — из того тогда в настоящее, чтобы узнать, чего ты упускаешь. Видишь, на самом деле это может быть огромным одолжением и для тебя, и для твоего будущего мужа — чтобы понять, что ты ничего не теряешь. Я такой же неудачник, как и он, абсолютно не замотивированный, совершенно скучный, и ты сделала правильный выбор, и ты действительно счастлива.
Celine Дай-ка я возьму свою сумку.
Jesse Знаешь, что самое ужасное в том, когда с тобой расстаются? Это когда ты вдруг понимаешь, как мало ты думал о тех, с кем расставался, и осознаёшь, что они думают о тебе ровно настолько же мало. Знаешь, хочется верить, что вы оба страдаете, а они просто так: «Эй, ну и слава богу, что ты ушёл».
Jesse Я как будто вижу всю эту любовь как бегство для двух людей, которые не умеют быть одни. Все всегда говорят, что любовь — это что-то самоотверженное, бескорыстное, но если задуматься, нет ничего более эгоистичного.
Celine Когда ты раньше говорил, что через несколько лет пара начинает ненавидеть друг друга, предугадывая реакции или уставая от привычек — я думаю, у меня будет наоборот. Я думаю, что могу по-настоящему влюбиться, когда знаю о человеке всё — как он будет расчёсывать волосы, какую рубашку наденет в этот день, зная точно, какую историю он расскажет в той или иной ситуации. Уверена, именно тогда я пойму, что действительно влюблена.
Celine Если в этом мире есть хоть какая-то магия... то она должна быть в попытке понять кого-то, поделиться чем-то. Я знаю, что почти невозможно добиться успеха... но кому какое дело? Ответ должен быть в самой попытке.
Celine Я всегда чувствую это давление — быть сильной и независимой иконой женственности, но при этом не выглядеть так, будто вся моя жизнь вращается вокруг какого-то парня. Но любить кого-то и быть любимой для меня значит очень многое. Мы всегда смеёмся над этим и так далее. Но разве не всё, что мы делаем в жизни, — это способ стать немного любимее?
Jesse Знаешь, что меня бесит? Все эти люди говорят, какая классная техника и сколько она времени экономит. Но какая нафиг польза от сэкономленного времени, если никто им не пользуется? Если оно просто превращается в ещё больше работы. Никогда не услышишь, чтобы кто-то сказал: «За время, что я сэкономил с помощью текстового редактора, я пойду в дзен-монастырь зависну». Никогда такого не услышишь.
Celine Знаешь, у меня есть ужасная параноидальная мысль, что феминизм в основном придумали мужчины, чтобы можно было немного больше швыряться. Типа, женщины, освободите свои умы, освободите тела, спите со мной. Всем хорошо и свободно, пока я могу трахаться сколько хочу.
Celine Да.
Jesse Ладно, вот о чём я подумал: 50 тысяч лет назад на планете было меньше миллиона людей. 10 тысяч лет назад — около двух миллионов. А сейчас — между пятью и шестью миллиардами, да? Если у каждого из нас есть своя, уникальная душа, откуда же они все? Может, современные души — это лишь часть от первоначальных? Если так, то за последние 50 тысяч лет каждая душа разделилась примерно пять тысяч к одному — а это всего лишь миг в истории Земли. Значит, в лучшем случае мы — крошечные частицы людей, которые когда-то были целыми... Может, поэтому мы такие разрозненные? Может, поэтому все так узко специализированы?
Celine Не знаю. Погоди, я не уверен... Я...
Jesse Да, подожди, подожди. Это, это совсем разбросанная мысль. Вот почему она как-то даже имеет смысл.
Jesse Родители всех нас облажались. Родители богатых детей дали им слишком много. Родители бедных — слишком мало. Знаешь, слишком много внимания, слишком мало внимания. Либо бросали их, либо оставались рядом и учили не тому.
Celine Знаешь, я тут подумала. Ты знаешь хоть кого-то, кто действительно счастлив в отношениях?
Jesse Эм, да, конечно. Я знаю счастливые пары. Но мне кажется, они друг другу врут.
Celine Хм. Да. Люди могут жить в иллюзиях. Моя бабушка была замужем за одним мужчиной, и я всегда думала, что у неё была простая и спокойная любовь. Но она призналась мне, что всю жизнь мечтала об другом мужчине, в которого была влюблена. Она просто смирилась со своей судьбой. Это так грустно.
Jesse Уверяю тебя, так было лучше. Если бы она когда-нибудь познакомилась с ним, я уверен, он бы её в конце концов разочаровал.
Celine Откуда ты знаешь? Ты их не знаешь.
Jesse Да, знаю, знаю. Просто люди на всё навешивают свои романтические проекции. Это не имеет ничего общего с реальностью.
Jesse Не знаю, мне кажется, если бы я просто принял, что моя жизнь должна быть сложной, что так и надо, тогда, возможно, я бы не так злился и просто радовался бы, когда происходит что-то хорошее.
Jesse Послушай, если бы мне прямо сейчас дали выбор — либо никогда больше тебя не видеть, либо жениться на тебе, — я бы женился, вот так. И, может, это всякая романтическая ерунда, но люди женились и на гораздо меньшем.
Celine На самом деле, я решила, что хочу с тобой переспать, когда мы сошли с поезда. Но теперь, когда мы так много поговорили, я уже не уверена.
Celine Почему я всё так усложняю?
Jesse Почему собака, спящая на солнце, такая красивая, понимаешь, она действительно красивая, а парень, стоящий у банкомата и пытающийся снять деньги, выглядит полным идиотом?
Celine Знаешь, чего я хочу?
Jesse Чего?
Celine Чтобы меня поцеловали.
Jesse Ну, это я могу.
Jesse Иногда мне снится, что я хороший отец и хороший муж. И порой это кажется совсем рядом. Но иногда это кажется глупым, будто это разрушит всю мою жизнь. И дело не только в страхе обязательств или в том, что я не способен любить или заботиться, потому что... я могу. Просто, если быть честным с собой, я думаю, что предпочёл бы умереть, зная, что я действительно был в чём-то лучшим. Что я в чём-то преуспел, чем просто жил в приятных, заботливых отношениях.
Celine Нет, тогда это как мужская фантазия: встретить французскую девушку в поезде, переспать с ней и больше никогда не увидеть.
Jesse Я понимаю, что ты хочешь сказать про то, когда желаешь, чтобы кого-то не было рядом. Но обычно это я сам, от кого хочу убежать. Серьёзно, подумай об этом. Я никогда не был нигде, где меня не было. Никогда не целовался, если сам не участвовал в поцелуе. Знаешь, я никогда не ходил в кино, если сам не сидел в зале. Никогда не играл в боулинг, если сам не был там и не лепил какую-нибудь глупую шутку. Думаю, поэтому так много людей себя ненавидят. Серьёзно, им просто надоело быть с самим собой.
Jesse Представь, что мы всё время были бы вместе — ты бы начала ненавидеть многие мои привычки. Как каждый раз, когда приходят гости, я становлюсь неуверенным и немного перебираю с выпивкой. Или как я один и тот же тупой псевдоинтеллектуальный рассказ рассказываю снова и снова. Видишь ли, я уже слышал все свои истории. Конечно, меня тошнит от самого себя. Но с тобой я чувствую, что я — кто-то другой.
Celine Раньше я думала, что если ни твоя семья, ни друзья не знают, что ты умер, значит, ты как бы и не умер вовсе. Люди могут придумать про тебя что угодно — и хорошее, и плохое.
Jesse Мне кажется, что мы в каком-то, ну, как в мире снов, понимаешь.
Celine Да, это так странно. Как будто это время — только наше. Мы его сами создали. Думаю, я в твоём сне, а ты — в моём, или что-то в этом роде.
Jesse А самое классное, что весь этот вечер, всё наше время вместе, по идее, вообще не должно происходить.
Celine Да, знаю. Может, поэтому всё кажется таким нереальным.
Jesse У моего друга родился ребёнок, и это было домашнее рождение, он там помогал, всё такое. И он сказал, в этот глубокий момент рождения, когда он смотрел на ребёнка, который впервые в жизни пытается вдохнуть... всё, о чём он мог думать — это то, что он смотрит на что-то, что когда-то умрёт. Он просто не мог выбросить это из головы. И я думаю, это правда — всё, всё конечное. Но разве ты не думаешь, что именно это делает наше время в определённые моменты таким важным?
Celine Да, я знаю. Для нас сегодня вечером то же самое. После завтрака мы, наверное, больше никогда не увидимся, да?
Celine Может, нам стоит попробовать что-то другое. В конце концов, не так уж плохо, если сегодня — наша единственная ночь, да? Люди всегда меняются номерами телефонов, адресами, потом один раз пишут, звонят пару раз...
Jesse Да. Всё это постепенно угасает. Я не хочу этого. Я ненавижу это.
Celine Я тоже ненавижу, знаешь.
Jesse Почему, как ты думаешь, все считают, что отношения должны длиться вечно?
Celine Да, почему? Это глупо.
Jesse [останавливает Селин и ставит её перед собой на вытянутой руке]
Celine Что?
Jesse Эм... Я тебя сфоткаю. Чтобы не забыть тебя и всё это.
Celine Ладно. Я тоже.
Celine Может, встретимся здесь через пять лет или как-нибудь так.
Jesse Ладно, ладно, пять лет... Пять лет! Это же целая вечность!
Celine Это ужасно! Как какой-то социологический эксперимент!
Jesse Жаль, что мы встретились так поздно. Мне правда приятно с тобой разговаривать.
Celine Я не думаю, что нам стоит спать вместе. Я хочу, но раз мы больше не увидимся, это меня ранит. Я буду думать, с кем ты ещё.
Celine Знаю. Это не по-взрослому. Может, это женская особенность. Я не могу с этим справиться.
Jesse Давай увидимся ещё раз.
Celine Хотя я и отвергаю большую часть религиозных вещей, я не могу не сочувствовать всем этим людям, которые приходят сюда потерянными или в боли, с чувством вины, в поисках ответов. Меня поражает, как одно место может соединять столько боли и счастья для стольких поколений.
Celine Но потом наступает утро, и мы снова превращаемся в тыквы, да?
Jesse Я бы хотел хоть раз увидеть, как какая-нибудь старушка копит деньги, чтобы сходить к гадалке, приходит туда вся взволнованная узнать своё будущее, а та ей говорит: «Угу. Завтра и все оставшиеся дни будут точно такими же, как сегодня. Скучное повторение часов. Ни новых страстей, ни новых мыслей, ни новых путешествий. И когда ты умрёшь, о тебе забудут навсегда.
Jesse Да. Значит, мы только что поссорились в первый раз?
Celine Нет.
Jesse Да, похоже, что да.
Celine Ну, даже если мы и поссорились немного, знаешь, почему все думают, что ссоры — это что-то ужасное? Из конфликтов часто рождается что-то хорошее.
Jesse Ты бы уже была в Париже, если бы не сошла с поезда вместе со мной?
Celine Нет, ещё нет. А ты бы что делал?
Jesse Наверное, болтался бы в аэропорту, читал старые журналы, плакал в кофе, потому что ты не поехала со мной.
Celine Ой... Знаешь, я, наверное, сошла бы в Зальцбурге с кем-то другим.
Jesse Да? Понятно. Значит, я просто этот тупой американец, который на минутку украсил твой чистый холст.
Celine Мне очень нравится.
Jesse Правда?
Celine Да.
Jesse И мне.
Jesse У меня тут странная ситуация... Видишь ту девушку там? Да, так вот, это наша единственная ночь вместе. Проблема в том, что она хочет бутылку красного вина, а у меня нет денег. Я подумал, может, ты дашь мне адрес этого бара, нет, я знаю... и я обещаю прислать тебе деньги, а ты сделаешь нашу ночь полной.
Bartender Ты прислал бы мне деньги?
Jesse Да.
Bartender Твоя рука?
Bartender Ладно. За лучшую ночь в твоей жизни.
Jesse Большое спасибо.
Celine Я работала у одного старика, и однажды он сказал, что всю жизнь думал только о карьере и работе. Ему было пятьдесят два, и вдруг он понял — он так и не отдал себя никому по-настоящему. Его жизнь была ни для кого и ни для чего. Он почти плакал, говоря это.
Celine Каждый раз, когда я надеваю чёрное, или, ну, теряю терпение, или говорю что-то по любому поводу, они всегда: «О, это так по-французски. Это так мило». Фу! Я это ненавижу!
Palm Reader Только найдя покой внутри себя, ты сможешь по-настоящему связаться с другими.
Guy on Bridge Я — корова!
Jesse Меня никогда особо не заводят чужие амбиции насчёт моей жизни.
Celine Твои родители развелись?
Jesse Да. Наконец-то. Им следовало сделать это гораздо раньше, но они продержались вместе ради «блага моей сестры и меня», большое им спасибо.
Jesse Я ехал с одним приятелем, он был ярым атеистом, и мы остановились рядом с бездомным. Мой приятель достаёт 100-долларовую купюру, высовывается из окна и спрашивает: «Ты веришь в Бога?». А мужик смотрит на моего друга, смотрит на деньги и говорит: «Да, верю». Друг отвечает: «Неправильный ответ», и мы уехали.
Celine Подожди! Я должна сказать что-то глупое.
Celine Просто... это удручает, правда? Что... то единственное, о чём мы будем думать — это когда завтра придётся прощаться.
Jesse Можем попрощаться прямо сейчас. Тогда утром не придётся об этом думать.
Jesse Есть такие виды обезьян, да, и всё, что они делают — это занимаются сексом, всё время, понимаешь? И при этом они оказываются самыми мирными, самыми спокойными, самыми счастливыми, знаешь? Так что, может, гулять — это не так уж и плохо.
Celine Ты про обезьян говоришь?
Jesse Да, я про обезьян.
Celine А, я так и думала...
Celine Это та, которую я помню лучше всего. Ей было всего 13, когда она умерла. Для меня это что-то значило, понимаешь? Мне было столько же, когда я впервые увидел это. Хм. А теперь мне на десять лет больше, а ей всё ещё 13, наверное. Забавно.
Jesse Ты близок со своей бабушкой?
Celine Да. Думаю, это потому, что у меня всегда есть это странное ощущение, что я — очень старая женщина, лежащая, готовящаяся умереть. Знаешь, как будто моя жизнь — это просто её воспоминания или что-то в этом роде.
Jesse Вот это да.
Jesse Ты веришь в реинкарнацию?
Celine Да. Да, это интересно.
Jesse Да, ну да. Знаешь, многие, многие говорят о прошлых жизнях и всяком таком, понимаешь? И даже если они в это как-то конкретно не верят, у людей есть какое-то представление об вечной душе, да?
Celine Поскольку мы больше никогда не увидимся, я думаю, нам не стоит спать вместе.
Jesse Давай увидимся снова.
Celine Я не хочу, чтобы ты нарушал нашу клятву — только ради того, чтобы пер##ться.
Celine Ненавижу, что СМИ, понимаешь, пытаются контролировать умы.
Jesse СМИ?
Celine Да, СМИ. Знаешь, это очень тонко, но на самом деле это новая форма фашизма.
