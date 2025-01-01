CelineМне нравится, когда я отводжу взгляд, а он всё равно смотрит на меня.
CelineРазве всё, что мы делаем в жизни, не попытка быть любимыми чуть больше?
CelineЯ верю, что если и есть какой-то Бог, то он не в нас, ни в тебе, ни во мне, а вот в этом маленьком промежутке между нами. Если в этом мире есть какая-то магия, то она в попытке понять другого, в желании поделиться чем-то. Знаю, почти невозможно добиться успеха, но кого это волнует? Ответ должен быть в самой попытке.
Street PoetГрезы и заблуждения, ресницы лимузина / О, детка с твоим милым лицом / Роняю слезу в своем бокале / Посмотри на эти большие глаза / Видишь, что ты для меня значишь / Сладкие пирожные и молочные коктейли / Я — ангел иллюзий / Я — парад фантазий / Хочу, чтобы ты знала, что я думаю / Не хочу, чтобы ты больше гадала / Ты даже не представляешь, откуда я пришел / Мы не знаем, куда идем / Застряли в жизни / Как ветви в реке / Текущей вниз по течению / Пойманные в потоке / Я несу тебя / Ты понесешь меня / Вот как могло бы быть / Ты меня не знаешь? / Ты меня до сих пор не знаешь?
JesseЛадно, у меня есть, признаюсь, сумасшедшая идея, но если я не спрошу тебя, это будет, ну, знаешь, преследовать меня всю жизнь
JesseНу, не знаю. Я знаю только, что у меня завтра в девять тридцать рейс Austrian Airlines, и у меня почти нет денег на отель, так что я просто собирался гулять, и было бы гораздо веселее, если бы ты пошла со мной. А если я окажусь каким-то психом, ты просто сядешь на следующий поезд.
JesseЛадно, ладно. Представь себе: прыгаем вперёд, на десять, двадцать лет, и ты замужем. Только в твоём браке уже нет той энергии, которая была раньше, понимаешь? Ты начинаешь винить мужа. Ты начинаешь думать обо всех парнях, которых встретила в жизни, и что могло бы быть, если бы выбрала кого-то из них, правда? Так вот, я — один из таких парней. Это я, понимаешь? Так что думай об этом как о путешествии во времени — из того тогда в настоящее, чтобы узнать, чего ты упускаешь. Видишь, на самом деле это может быть огромным одолжением и для тебя, и для твоего будущего мужа — чтобы понять, что ты ничего не теряешь. Я такой же неудачник, как и он, абсолютно не замотивированный, совершенно скучный, и ты сделала правильный выбор, и ты действительно счастлива.
JesseЗнаешь, что самое ужасное в том, когда с тобой расстаются? Это когда ты вдруг понимаешь, как мало ты думал о тех, с кем расставался, и осознаёшь, что они думают о тебе ровно настолько же мало. Знаешь, хочется верить, что вы оба страдаете, а они просто так: «Эй, ну и слава богу, что ты ушёл».
JesseЯ как будто вижу всю эту любовь как бегство для двух людей, которые не умеют быть одни. Все всегда говорят, что любовь — это что-то самоотверженное, бескорыстное, но если задуматься, нет ничего более эгоистичного.
CelineКогда ты раньше говорил, что через несколько лет пара начинает ненавидеть друг друга, предугадывая реакции или уставая от привычек — я думаю, у меня будет наоборот. Я думаю, что могу по-настоящему влюбиться, когда знаю о человеке всё — как он будет расчёсывать волосы, какую рубашку наденет в этот день, зная точно, какую историю он расскажет в той или иной ситуации. Уверена, именно тогда я пойму, что действительно влюблена.
CelineЕсли в этом мире есть хоть какая-то магия... то она должна быть в попытке понять кого-то, поделиться чем-то. Я знаю, что почти невозможно добиться успеха... но кому какое дело? Ответ должен быть в самой попытке.
CelineЯ всегда чувствую это давление — быть сильной и независимой иконой женственности, но при этом не выглядеть так, будто вся моя жизнь вращается вокруг какого-то парня. Но любить кого-то и быть любимой для меня значит очень многое. Мы всегда смеёмся над этим и так далее. Но разве не всё, что мы делаем в жизни, — это способ стать немного любимее?
JesseЗнаешь, что меня бесит? Все эти люди говорят, какая классная техника и сколько она времени экономит. Но какая нафиг польза от сэкономленного времени, если никто им не пользуется? Если оно просто превращается в ещё больше работы. Никогда не услышишь, чтобы кто-то сказал: «За время, что я сэкономил с помощью текстового редактора, я пойду в дзен-монастырь зависну». Никогда такого не услышишь.
CelineЗнаешь, у меня есть ужасная параноидальная мысль, что феминизм в основном придумали мужчины, чтобы можно было немного больше швыряться. Типа, женщины, освободите свои умы, освободите тела, спите со мной. Всем хорошо и свободно, пока я могу трахаться сколько хочу.
JesseЛадно, вот о чём я подумал: 50 тысяч лет назад на планете было меньше миллиона людей. 10 тысяч лет назад — около двух миллионов. А сейчас — между пятью и шестью миллиардами, да? Если у каждого из нас есть своя, уникальная душа, откуда же они все? Может, современные души — это лишь часть от первоначальных? Если так, то за последние 50 тысяч лет каждая душа разделилась примерно пять тысяч к одному — а это всего лишь миг в истории Земли. Значит, в лучшем случае мы — крошечные частицы людей, которые когда-то были целыми... Может, поэтому мы такие разрозненные? Может, поэтому все так узко специализированы?
JesseДа, подожди, подожди. Это, это совсем разбросанная мысль. Вот почему она как-то даже имеет смысл.
JesseРодители всех нас облажались. Родители богатых детей дали им слишком много. Родители бедных — слишком мало. Знаешь, слишком много внимания, слишком мало внимания. Либо бросали их, либо оставались рядом и учили не тому.
CelineЗнаешь, я тут подумала. Ты знаешь хоть кого-то, кто действительно счастлив в отношениях?
JesseЭм, да, конечно. Я знаю счастливые пары. Но мне кажется, они друг другу врут.
CelineХм. Да. Люди могут жить в иллюзиях. Моя бабушка была замужем за одним мужчиной, и я всегда думала, что у неё была простая и спокойная любовь. Но она призналась мне, что всю жизнь мечтала об другом мужчине, в которого была влюблена. Она просто смирилась со своей судьбой. Это так грустно.
JesseУверяю тебя, так было лучше. Если бы она когда-нибудь познакомилась с ним, я уверен, он бы её в конце концов разочаровал.
JesseДа, знаю, знаю. Просто люди на всё навешивают свои романтические проекции. Это не имеет ничего общего с реальностью.
JesseНе знаю, мне кажется, если бы я просто принял, что моя жизнь должна быть сложной, что так и надо, тогда, возможно, я бы не так злился и просто радовался бы, когда происходит что-то хорошее.
JesseПослушай, если бы мне прямо сейчас дали выбор — либо никогда больше тебя не видеть, либо жениться на тебе, — я бы женился, вот так. И, может, это всякая романтическая ерунда, но люди женились и на гораздо меньшем.
CelineНа самом деле, я решила, что хочу с тобой переспать, когда мы сошли с поезда. Но теперь, когда мы так много поговорили, я уже не уверена.
JesseИногда мне снится, что я хороший отец и хороший муж. И порой это кажется совсем рядом. Но иногда это кажется глупым, будто это разрушит всю мою жизнь. И дело не только в страхе обязательств или в том, что я не способен любить или заботиться, потому что... я могу. Просто, если быть честным с собой, я думаю, что предпочёл бы умереть, зная, что я действительно был в чём-то лучшим. Что я в чём-то преуспел, чем просто жил в приятных, заботливых отношениях.
CelineНет, тогда это как мужская фантазия: встретить французскую девушку в поезде, переспать с ней и больше никогда не увидеть.
JesseЯ понимаю, что ты хочешь сказать про то, когда желаешь, чтобы кого-то не было рядом. Но обычно это я сам, от кого хочу убежать. Серьёзно, подумай об этом. Я никогда не был нигде, где меня не было. Никогда не целовался, если сам не участвовал в поцелуе. Знаешь, я никогда не ходил в кино, если сам не сидел в зале. Никогда не играл в боулинг, если сам не был там и не лепил какую-нибудь глупую шутку. Думаю, поэтому так много людей себя ненавидят. Серьёзно, им просто надоело быть с самим собой.
JesseПредставь, что мы всё время были бы вместе — ты бы начала ненавидеть многие мои привычки. Как каждый раз, когда приходят гости, я становлюсь неуверенным и немного перебираю с выпивкой. Или как я один и тот же тупой псевдоинтеллектуальный рассказ рассказываю снова и снова. Видишь ли, я уже слышал все свои истории. Конечно, меня тошнит от самого себя. Но с тобой я чувствую, что я — кто-то другой.
CelineРаньше я думала, что если ни твоя семья, ни друзья не знают, что ты умер, значит, ты как бы и не умер вовсе. Люди могут придумать про тебя что угодно — и хорошее, и плохое.
JesseМне кажется, что мы в каком-то, ну, как в мире снов, понимаешь.
CelineДа, это так странно. Как будто это время — только наше. Мы его сами создали. Думаю, я в твоём сне, а ты — в моём, или что-то в этом роде.
JesseА самое классное, что весь этот вечер, всё наше время вместе, по идее, вообще не должно происходить.
CelineДа, знаю. Может, поэтому всё кажется таким нереальным.
JesseУ моего друга родился ребёнок, и это было домашнее рождение, он там помогал, всё такое. И он сказал, в этот глубокий момент рождения, когда он смотрел на ребёнка, который впервые в жизни пытается вдохнуть... всё, о чём он мог думать — это то, что он смотрит на что-то, что когда-то умрёт. Он просто не мог выбросить это из головы. И я думаю, это правда — всё, всё конечное. Но разве ты не думаешь, что именно это делает наше время в определённые моменты таким важным?
CelineДа, я знаю. Для нас сегодня вечером то же самое. После завтрака мы, наверное, больше никогда не увидимся, да?
CelineМожет, нам стоит попробовать что-то другое. В конце концов, не так уж плохо, если сегодня — наша единственная ночь, да? Люди всегда меняются номерами телефонов, адресами, потом один раз пишут, звонят пару раз...
JesseДа. Всё это постепенно угасает. Я не хочу этого. Я ненавижу это.
CelineХотя я и отвергаю большую часть религиозных вещей, я не могу не сочувствовать всем этим людям, которые приходят сюда потерянными или в боли, с чувством вины, в поисках ответов. Меня поражает, как одно место может соединять столько боли и счастья для стольких поколений.
CelineНо потом наступает утро, и мы снова превращаемся в тыквы, да?
JesseЯ бы хотел хоть раз увидеть, как какая-нибудь старушка копит деньги, чтобы сходить к гадалке, приходит туда вся взволнованная узнать своё будущее, а та ей говорит: «Угу. Завтра и все оставшиеся дни будут точно такими же, как сегодня. Скучное повторение часов. Ни новых страстей, ни новых мыслей, ни новых путешествий. И когда ты умрёшь, о тебе забудут навсегда.
JesseДа. Значит, мы только что поссорились в первый раз?
JesseУ меня тут странная ситуация... Видишь ту девушку там? Да, так вот, это наша единственная ночь вместе. Проблема в том, что она хочет бутылку красного вина, а у меня нет денег. Я подумал, может, ты дашь мне адрес этого бара, нет, я знаю... и я обещаю прислать тебе деньги, а ты сделаешь нашу ночь полной.
CelineЯ работала у одного старика, и однажды он сказал, что всю жизнь думал только о карьере и работе. Ему было пятьдесят два, и вдруг он понял — он так и не отдал себя никому по-настоящему. Его жизнь была ни для кого и ни для чего. Он почти плакал, говоря это.
CelineКаждый раз, когда я надеваю чёрное, или, ну, теряю терпение, или говорю что-то по любому поводу, они всегда: «О, это так по-французски. Это так мило». Фу! Я это ненавижу!
Palm ReaderТолько найдя покой внутри себя, ты сможешь по-настоящему связаться с другими.
Guy on BridgeЯ — корова!
JesseМеня никогда особо не заводят чужие амбиции насчёт моей жизни.
JesseДа. Наконец-то. Им следовало сделать это гораздо раньше, но они продержались вместе ради «блага моей сестры и меня», большое им спасибо.
JesseЯ ехал с одним приятелем, он был ярым атеистом, и мы остановились рядом с бездомным. Мой приятель достаёт 100-долларовую купюру, высовывается из окна и спрашивает: «Ты веришь в Бога?». А мужик смотрит на моего друга, смотрит на деньги и говорит: «Да, верю». Друг отвечает: «Неправильный ответ», и мы уехали.
CelineПросто... это удручает, правда? Что... то единственное, о чём мы будем думать — это когда завтра придётся прощаться.
JesseМожем попрощаться прямо сейчас. Тогда утром не придётся об этом думать.
JesseЕсть такие виды обезьян, да, и всё, что они делают — это занимаются сексом, всё время, понимаешь? И при этом они оказываются самыми мирными, самыми спокойными, самыми счастливыми, знаешь? Так что, может, гулять — это не так уж и плохо.
CelineЭто та, которую я помню лучше всего. Ей было всего 13, когда она умерла. Для меня это что-то значило, понимаешь? Мне было столько же, когда я впервые увидел это. Хм. А теперь мне на десять лет больше, а ей всё ещё 13, наверное. Забавно.
CelineДа. Думаю, это потому, что у меня всегда есть это странное ощущение, что я — очень старая женщина, лежащая, готовящаяся умереть. Знаешь, как будто моя жизнь — это просто её воспоминания или что-то в этом роде.