Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марианна Халифман
Marianna Khalifman
Киноафиша
Персоны
Марианна Халифман
Марианна Халифман
Marianna Khalifman
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
4.2
Белый лебедь
(2012)
Фильмография Марианна Халифман
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Триллер
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4.2
Белый лебедь
Assassins Run
триллер, криминал, боевик
2012, США / Россия
Смотреть трейлер
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667