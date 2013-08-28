Самый главный бой Мухаммеда Али
– На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США — Верховный суд. Уважаемый судья Харлан обнаруживает, что с его точкой зрения на проблему не согласен недавно присоединившийся к его кабинету молодой юрист Конноли. Ему приходится убеждать остальных восемь судей, в том числе и главного судью, назначенного президентом Никсоном, пересмотреть вопрос о виновности Мохаммеда Али.
