Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Самый главный бой Мухаммеда Али - трейлер
Киноафиша Трейлеры Самый главный бой Мухаммеда Али. Трейлер

Самый главный бой Мухаммеда Али. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 августа 2013
Самый главный бой Мухаммеда Али – На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США — Верховный суд. Уважаемый судья Харлан обнаруживает, что с его точкой зрения на проблему не согласен недавно присоединившийся к его кабинету молодой юрист Конноли. Ему приходится убеждать остальных восемь судей, в том числе и главного судью, назначенного президентом Никсоном, пересмотреть вопрос о виновности Мохаммеда Али.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.7 Самый главный бой Мухаммеда Али
Самый главный бой Мухаммеда Али драма, 2013, США
Ритмы мечты - трейлер 02:21
Ритмы мечты  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Побег из зоопарка - дублированный трейлер 01:37
Побег из зоопарка  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше