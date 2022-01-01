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Жером Салль
Жером Салль
Jérôme Salle
О персоне
Фильмография
Жером Салль
Jérôme Salle
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Дата рождения
15 февраля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Жером Салль
Родился 15 февраля 1971 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жером Салль
Одиссея
приключения, семейный, мелодрама
2016, Франция
7.0
Теория заговора
триллер, криминал, драма
2013, Франция / ЮАР
6.0
Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения
2011, Франция
7.0
Ларго Винч: начало
триллер, приключения
2008, Франция
7.0
Неуловимый
триллер, боевик, мелодрама
2005, Франция
6.0
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