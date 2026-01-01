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Фильмография
Наташа Лоринг
Natasha Loring
Киноафиша
Персоны
Наташа Лоринг
Наташа Лоринг
Natasha Loring
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.3
Бивер Фолс
(2011)
7.3
Девочка, ты знаешь, что это правда
(2023)
6.8
Теория заговора
(2013)
Фильмография Наташа Лоринг
7.3
Девочка, ты знаешь, что это правда
Girl You Know It's True
биография, драма, музыка
2023, Германия
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5.9
Королева Соно
драма, криминал
2020, ЮАР
6.8
Теория заговора
Zulu
триллер, криминал, драма
2013, Франция / ЮАР
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6.2
Проект "Динозавр"
The Dinosaur Project
триллер, фантастика, приключения
2012, Великобритания
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7.3
Бивер Фолс
драма, комедия
2011, Великобритания
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