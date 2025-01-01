Один из самых жутких советских фильмов: «Грачи» и настоящая история банды, державшей регион в страхе

Штирлиц жил в Матрице? Безумная фанатская теория, которая имеет несколько доказательств

В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»