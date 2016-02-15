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Теория заговора
Отзывы о фильме «Теория заговора»
Zulu
Теория заговора
2013 / Франция / ЮАР
Трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Swi4e1
15 февраля 2016, 11:36
Трейлер хорош ✊
15 февраля 2016, 11:36
0
0
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fanbunga
7 марта 2016, 02:50
Из Леголаса и Пса-призрака получился симпатичный дуэт очень разных по характеру копов.
Уитакер в финале изображает Терминатора, почти повторяя сцену в полицейском участке.
7 марта 2016, 02:50
0
0
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