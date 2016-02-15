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Теория заговора Теория заговора
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Zulu Теория заговора 2013 / Франция / ЮАР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Теория заговора»

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Swi4e1 15 февраля 2016, 11:36
Трейлер хорош ✊
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
fanbunga 7 марта 2016, 02:50
Из Леголаса и Пса-призрака получился симпатичный дуэт очень разных по характеру копов.

Уитакер в финале изображает Терминатора, почти повторяя сцену в полицейском участке.
7 марта 2016, 02:50 Ответить
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