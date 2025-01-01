Конрад Кемп

Вышел русский трейлер 3-го сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — герои покидают Францию ради новых земель

1 сезон «Института» Кинга взорвал нервы фанатам, но что будет дальше? 2 сезон не за горами и кое-что о нем уже известно

Что не так с контрабандистами в фильме «Бриллиантовая рука» и почему планы Шефа до сих пор не складываются?

«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль

Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко

До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты

Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию

«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины