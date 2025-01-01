Меню
Киноафиша Фильмы Воровка книг Цитаты из фильма Воровка книг

Цитаты из фильма Воровка книг

[первые слова]
Narrator Один маленький факт: ты умрёшь. Несмотря на все усилия, никто не живёт вечно. Извиняюсь за спойлер. Мой совет — когда придёт время, не паникуй. Это, как правило, не помогает.
[из трейлера]
Макс Вандербург Если бы твои глаза могли говорить, что бы они сказали?
[последние слова]
Смерть Я видел очень многое. Я присутствовал при самых страшных катастрофах мира и служил величайшим злодеям. И видел самые великие чудеса. Но всё так, как я и говорил: никто не живет вечно.
Смерть Когда я наконец пришёл за Лизель, я испытывал эгоистичное удовольствие от того, что она прожила девяносто лет так мудро. К тому времени её истории коснулись многих душ, с некоторыми из них я встречался мельком. Макс — дружба с ним длилась почти так же долго, как и с Лизель. Почти. В её последних мыслях она увидела длинный список жизней, переплетённых с её. Трое её детей, внуки, муж. Среди них, словно фонари, горели Ганс и Роза, её брат и мальчик, чей цвет волос навсегда остался лимонным.
Смерть Я хотел сказать воровке книг, что она — одна из немногих душ, которые заставляли меня задуматься, что значит жить. Но в итоге не было слов. Только покой. Единственная истина, которую я действительно знаю — меня преследуют люди.
Liesel Meminger Жил-был призрак мальчика, который любил прятаться в тенях, чтобы не пугать людей. Его работа была — ждать свою сестру, которая ещё жива. Она не боялась темноты, потому что знала, что там, в темноте, её брат. По ночам, когда тьма приходила в её комнату, она рассказывала брату о дне. Она напоминала ему, как солнце грело кожу, какой воздух на вкус, и как снег таял на языке. И это напоминало ей, что она ещё жива.
Narrator [Рассказчик/Смерть] Единственная правда, в которой я уверен, — меня преследуют люди.
Max Vandenburg Ну как там Руди?
Liesel Meminger Не знаю. Руди — настоящая заноза.
Max Vandenburg Хуже мальчика, которого ненавидишь, только тот, который нравится, верно?
[из трейлера]
Руди Штайнер Ты крадёшь книги? Почему?
Лизель Мемингер Когда жизнь грабит тебя, иногда приходится грабить её в ответ.
[из трейлера]
Max Vandenburg Слова — это жизнь, Лизель. Все эти страницы — для того, чтобы ты их заполнила.
Narrator [Рассказчик/Смерть] Всё всегда было одинаково. Волнение и азарт перед войной. За эти годы я встретил много молодых людей, которые думали, что бегут на врага, а на самом деле они бежали ко мне.
[из трейлера]
Лизель Мемингер Это твоя книга?
Макс Фандербург Она была не всегда моей.
Rosa Hubermann Это самая тупая вещь, которую я когда-либо делала.
Hans Hubermann Да, и посмотри, как ты счастлива.
Руди Штайнер Спокойной ночи, воровка книг.
Лизель Мемингер Спокойной ночи, рыбка.
Death В своей работе я всегда вижу людей и в лучшие, и в худшие моменты. Я вижу их уродство и их красоту. И я не понимаю, как одно и то же может быть и тем, и другим.
[из трейлера]
Liesel Meminger Меня зовут Лизель Мемингер. У меня нет семьи. Даже места, которое можно назвать домом. Я никогда не понимала, что значит слово «надежда». Но скоро я встречу людей, которые всё изменят.
Liesel Meminger Ты думаешь, мама меня действительно любила?
Max Vandenburg Конечно. Каждая мать любит своего ребёнка. Даже у Гитлера.
Liesel Meminger Ты думаешь, она ему пишет?
Max Vandenburg «Дорогой фюрер, подожди, пока папа не придёт домой! С любовью, мама.»
Liesel Meminger «Дорогой фюрер, убери за собой.»
Max Vandenburg «Дорогой фюрер, кто тебе стриг волосы?»
Liesel Meminger «Ты что, в таком пойдёшь?»
Max Vandenburg «Что это у тебя на губах растёт?»
Liesel Meminger «Не повышай на меня голос!»
Max Vandenburg «Хватит плеваться, когда кричишь.»
[из трейлера]
Liesel Meminger Я не могу снова кого-то потерять!
Max Vandenburg Ты держала меня в живых, никогда не забывай этого.
Лизель Мемингер Он забрал у тебя мать?
Макс Ванденбург Наверное.
Лизель Мемингер Не волнуйся... Я тоже много плакала, когда впервые сюда пришла.
[пауза]
Лизель Мемингер Суп отвратительный, правда?
Макс Ванденбург Трудно поверить, но это лучшая вещь, которую я когда-либо вырвал.
Max Vandenburg Для тебя я не потерян, Лизель. Ты всегда сможешь найти меня в своих словах. Там я и буду жить.
Max Vandenburg Где мой прогноз погоды?
Max Vandenburg [Лизель показывает снежок] Ты просто кладезь чудес.
Narrator Пока десять тысяч душ прятали головы в страхе и дрожали, один еврей благодарил Бога за звёзды, что благословили его глаза.
Rudy Steiner Ну как тебе этот поцелуй?
Rudy Steiner Ты идёшь?
Liesel Meminger Куда ты собрался?
Rudy Steiner Разве не понятно? Я сбегаю.
Liesel Meminger Ты хорошо всё обдумал?
Rudy Steiner Да. Я не хочу умирать. Вот, всё обдумано.
Max Vandenburg [дарит Лизель пустую книгу] Пиши. В моей религии нас учат, что каждое живое существо, каждый листок, каждая птичка живы только потому, что в них спрятано секретное слово жизни. Это единственное, что отличает нас от комка глины. Слово. Слова — это жизнь, Лизель.
Лизель Мемингер Франц Дойчер не кажется очень умным.
Руди Штайнер Он самый тупой в школе. Но бреется.
Rudy Steiner Я не готов. Я хочу вырасти, прежде чем умру.
Max Vandenburg Скажи, откуда у тебя такие слова?
Liesel Meminger Это секрет.
Max Vandenburg Кому я скажу?
[из трейлера]
Hans Hubermann Твоя первая книга! Ты уверена, что она твоя?
Liesel Meminger Она не всегда была моей.
Rosa Hubermann Что заставляет тебя думать, что ты достоин моей дочери?
Rudy Steiner Мне почти двенадцать?
[из трейлера]
Роза Хуберман Можно ли ей доверять? Она же ребёнок.
Ганс Хуберман Она наша дочь.
Лизель Мемингер Ты прячешься от Гитлера?
Макс Ванденбург Да, я еврей.
Руди Штайнер Я скучаю по папе. Я даже не знаю, жив ли он.
[Руди замолкает]
Руди Штайнер Я не готов. Я хочу вырасти, прежде чем умру.
Лизель Мемингер Мой брат тоже.
Руди Штайнер Прости.
[он снова замолкает]
Руди Штайнер Я этого не просил.
Лизель Мемингер Кто просил бы?
Руди Штайнер Я ненавижу Гитлера.
Лизель Мемингер Я тоже.
[Руди смотрит на неё, кажется, удивлённый, но довольный. Лизель встаёт и кричит в сторону леса]
Лизель Мемингер Я ненавижу Гитлера!
Руди Штайнер [встаёт тоже] Я ненавижу Гитлера!
Руди Штайнер Руди Штайнер, Лизель Мемингер: я ненавижу Гитлера!
Лизель Мемингер Гитлер — обезьянья ж##а!
Руди Штайнер Пошёл ты, Гитлер!
[они смеются, а потом постепенно становятся серьёзнее]
Лизель Мемингер Ты у меня одна, Руди.
Руди Штайнер Пойдём домой.
[из трейлера]
Rosa Hubermann Отныне зовёшь меня мама, понятно? А этого ленивого свинью там — папой.
Max Vandenburg Память — летописец души.
[из трейлера]
Liesel Meminger Кто это, папа?
Hans Hubermann Его зовут Макс. Ему нужна помощь. Обещай мне, что никому не скажешь
Death Бомбёжки становились всё плотнее. Можно с уверенностью сказать, что никто не служил Фюреру так преданно, как я.
Лизель Мемингер [о еврейском соседе] Я не понимаю. Чем он так сильно провинился?
Макс Ванденбург Он напоминал людям об их человечности.
Лизель Мемингер Он не может извиниться?
Макс Ванденбург Перед кем? Перед Гитлером?
[из трейлера]
Hans Hubermann Я сам не так уж хорошо читаю. Придётся помогать друг другу.
[из трейлера]
Руди Штайнер Ты кого-то прячешь, да?
Rudy Steiner Кто такой бухгалтер?
Hans Hubermann Кто-то, кто нам никогда не понадобится.
Лизель Мемингер Руди, где ты будешь жить?
Руди Штайнер «Ты»? А как насчёт «мы»?
Лизель Мемингер Не думала, что ты так серьёзно.
Руди Штайнер А это как назвать?
[протягивает свою маленькую сумку]
Руди Штайнер Перекус?
Лизель Мемингер Там что-нибудь есть, кроме твоего футбольного мяча?
Rosa Hubermann [моет содранные руки] Ты слишком похожа на своего отца, знаешь ли.
Liesel Meminger И что в этом плохого?
Alex Steiner Руди! Что ты делаешь?
Rudy Steiner Ничего, папа!
Alex Steiner Тогда иди в школу!
Лизель Мемингер Я всё время думаю о Максе, где бы он ни был.
Ганс Хуберманн Я тоже. Я не понимаю, что всё это значило. Всё, что он пережил. Всё, что мы сделали.
Лизель Мемингер Мы просто были людьми. Вот что делают люди.
[из трейлера]
Liesel Meminger Мама! Они идут! Они проверяют подвалы!
Роза Хуберман [когда кормит Макса супом] Ну, хоть кто-то ценит мою готовку.
[через секунду Макс выплёвывает суп]
Liesel Meminger Я не ворую, я беру взаймы.
Rudy Steiner Что ты думаешь?
Liesel Meminger Обувь подвела. И лицо твоё.
Narrator Наверное, можно с уверенностью сказать, что никто не служил Фюреру так преданно, как я.
Max Vandenburg «Никогда не извиняйся передо мной. Это я должен извиняться перед тобой.»
