Руди Штайнер Я скучаю по папе. Я даже не знаю, жив ли он.

[Руди замолкает]

Руди Штайнер Я не готов. Я хочу вырасти, прежде чем умру.

Лизель Мемингер Мой брат тоже.

Руди Штайнер Прости.

[он снова замолкает]

Руди Штайнер Я этого не просил.

Лизель Мемингер Кто просил бы?

Руди Штайнер Я ненавижу Гитлера.

Лизель Мемингер Я тоже.

[Руди смотрит на неё, кажется, удивлённый, но довольный. Лизель встаёт и кричит в сторону леса]

Лизель Мемингер Я ненавижу Гитлера!

Руди Штайнер [встаёт тоже] Я ненавижу Гитлера!

Руди Штайнер Руди Штайнер, Лизель Мемингер: я ненавижу Гитлера!

Лизель Мемингер Гитлер — обезьянья ж##а!

Руди Штайнер Пошёл ты, Гитлер!

[они смеются, а потом постепенно становятся серьёзнее]

Лизель Мемингер Ты у меня одна, Руди.