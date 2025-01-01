Руди Штайнер
Я скучаю по папе. Я даже не знаю, жив ли он.
[Руди замолкает]
Руди Штайнер
Я не готов. Я хочу вырасти, прежде чем умру.
Руди Штайнер
Прости.
[он снова замолкает]
Руди Штайнер
Я этого не просил.
Руди Штайнер
Я ненавижу Гитлера.
[Руди смотрит на неё, кажется, удивлённый, но довольный. Лизель встаёт и кричит в сторону леса]
Руди Штайнер
[встаёт тоже]
Я ненавижу Гитлера!
Руди Штайнер
Руди Штайнер, Лизель Мемингер: я ненавижу Гитлера!
Руди Штайнер
Пошёл ты, Гитлер!
[они смеются, а потом постепенно становятся серьёзнее]
Руди Штайнер
Пойдём домой.