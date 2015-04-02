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Воровка книг Воровка книг
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The Book Thief Воровка книг 2014 / США
7.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Воровка книг»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/01/2014 - 15:20:55):



Тема еврейского холокоста, прямо как по волшебству, удается в книгах,фильмах,комиксах - кто бы не брался за этот сюжет. Вот и очередной экранизированный бестселлер, ровно ложиться в обойму Иудейского пистолета✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
И снова магия! На рейтинге 12, не только фильм но и сами актеры. Это дает повод назвать фильм исторической притчей, для подростающего поколения. Я нисколько не умоляю достоинства самого фильма, иной раз проскакивает пафосная наигранность, но этоже дети!!! Тема и так трагична, более реально поданна Спилбергом и Шпигельманном, но пора извлекать уроки из трагедий а не просто констатировать. Иначе мы их будем вынуждены повторять по кругу. 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/01/2014 - 22:27:20):

Цитата (peacefrog, 17/01/2014 - 22:27:20):

Вставки со смертью вообще круть, их надо было бы по больше, всяких хроник с полей в этом стиле. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/01/2014 - 00:08:19):

Ну да кстати, похоже✊ Рюк только мало говорил, в основном ел. А тут Смерть болтливая попалась, с хорошими манерами✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Это кино - лучшая драма, которую я смотрела за много-много времени.... Даже не помню, когда я смотрела такое хорошее кино в подобном стиле. Наверное "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.

Чтобы и про войну, и про детей.

Такие прекрасные актерские работы, работа оператора, музыка, завораживающая атмосфера. Такая красивая девочка - главная героиня. А мальчик какой трогательный блондин, который Руди играет). Всего лишь дети, а как проживают свои роли!

Просто про жизнь и обычных людей, так талантливо снято, я до сих пор в себя придти не могу.

Но очень тяжелое кино, хочу я сказать. У меня сердце заходилось по окончании, и долго еще не могло успокоиться. Но в то же время так тепло на душе было, так светло, без ощущения горечи и безысходности.

Конечно, можно сказать, что концовка фильма - это некое голливудское клише, такой хэппи-энд, но лично я рада такому клише, потому что, не будь его, наверное, рыдала бы навзрыд и вряд ли у меня осталось светлое послевкусие. Концовка в голливудском стиле оказала на меня терапевтический эффект.

А девочка, главная героиня... Сколько же душевных сил и веры во что-то очень мощное нужно иметь, чтобы пережить столько в детстве, но выжить и сохранить огромное доброе сердце, пытливый ум и стальной внутренний стержень?

Самые правильные слова на свете написаны под названием фильма "Отвага без лишних слов".

В конце фильма зал хлопал.

Закончить я хочу фразой, которую прочитала в какой-то рецензии: "Этот фильм учит искать прекрасное даже в самом уродливом".

Ни убавить ни прибавить.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (CatherineERa, 20/01/2014 - 21:47:13):

Кстати Руди действительно удался. Но больше тут Раш отличился. Только он больше сам на еврея похож. Или переигрывает?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 21/01/2014 - 00:06:32


Раш вообще классный :)

Кстати, мне по ходу фильма самой виделся в нем то еврей, то немец... :) ловила себя на этой мысли :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
отличный фильм! Кино достойное во всех смыслах: и картинка красивая, и актеры молодцы, и смысл есть - последним и отличается от большинства современной "киножвачки". Ставлю пятерку с плюсом. Ни разу не пожалели, что сходили на это кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 30/01/2014 - 08:07:28):

Книга, не изобилует проишествиями, а скорее раскрывает характеры. Вопрос к режиссеру скорее, бомбежка\хережка, это скорее для вида вообще, и так понятно что происходит, как в театре декорации.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kamrilosse 2 апреля 2015, 12:51
А разве этот фильм ещё в прокате? Если да, то где же его можно посмотреть? А если нет, то почему он шёл так мало?? Некоторые фильмы ещ с декабря до сих пор идут...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Фильм напоминает "Кинотеатр Парадизо" и нисколько ему не проигрывает. Только две оговорки. Первая объективная - немцев играли не немцы. Все время думалось: а как бы это выглядело, если бы дело было где-нибудь у нас, и Джеффри Раш был бы "родом из Бобруйска, папа русский, сам я русский"? Клюква бы вышла. А так - вроде как и ничего. А немцы, наверное, привыкли. Второе - это сцена разбора завалов после бомбежки. Понятно, что реалистичное мясо тут не катит, но и подчеркнутая театральность выглядела для меня диссонансом. Просто потому, что до этого театральности в фильме не было. Конечно, можно возразить, что фильм снят по воспоминаниям главной героини, и какие-то сцены показаны так, как она их себе представляет. И аккуратно сложенные чистые трупики - это как бы души убитых близких людей. Но вот глаза отца (Джеффри Раша), когда он стоял на добровольно-принудительном профашистском митинге, она видеть никак не могла, потому как стояла к нему спиной и вполне искренне хлопала. А в этих глазах было все его отношение к происходящему, которого она тогда еще не понимала.

Впрочем, все это мелочи, а фильм действительно очень хороший.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Совсем почти не зацепило. Наверное, я генетически не могу воспринимать войну как милую сказку. В которой смерть вещает задушевным манером и целует всех в лобики.

Героиня не понравилась, лицо у неё кукольное и глаза как у пупса.

Раш вообще удивил, как он изображал "папу" поначалу, это было больше похоже на заигрывания старого ловеласа. Персонаж славный, но немецкий работяга из Раша не получился.

Финал сахарный, как в Титанике. Можно выдохнуть облегченно, у хорошего человека всё хорошо сложилось. Хоть какая-то радость.

Мне вот "Запрещенные игры" Рене Клемана нравится. Очень старое кино, черно-белое, но никакой театральности, полное погружение в жизнь, быт. Детишки феноменально играют, не играют - живут в кадре, буквально. А от их "игр" со смертью комок в горле стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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