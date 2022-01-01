Тот самый возраст, 1938

Журналист Винсент Буллитт возвращается сгражданской войны в Испании после ранения. Его босс — газетный магнат Фаллитрон предлагает ему отдохнуть иподлечиться у себя на загородной вилле, а за одно написать несколько статей о войне в Европе.



Юная дочь босса Элис с друзьями в это время готовит театральную постановку в домике для гостей, который некстати занимает приехавший отдохнуть журналист.



Молодежь возмущена неожиданным вторжением, ведь все репетиции отменяются. Ребята решают выжить гостя из дома и придумывают массу интриг и способов для осуществления своих планов.



От ненависти до любви один шаг. И юная леди влюбляется в Винсента, который намного её старше. Вся семья босса и сам журналист в шоке…



Как отрезвить девушку от нахлынувшего на неё чувства первой любви? Время лечит, все забудется и вернется на свои места, но в сердце юной Элис эта любовь останется на всю жизнь…