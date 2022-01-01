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That Certain Age

Тот самый возраст, 1938

1938 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Журналист Винсент Буллитт возвращается сгражданской войны в Испании после ранения. Его босс — газетный магнат Фаллитрон предлагает ему отдохнуть иподлечиться у себя на загородной вилле, а за одно написать несколько статей о войне в Европе.

Юная дочь босса Элис с друзьями в это время готовит театральную постановку в домике для гостей, который некстати занимает приехавший отдохнуть журналист.

Молодежь возмущена неожиданным вторжением, ведь все репетиции отменяются. Ребята решают выжить гостя из дома и придумывают массу интриг и способов для осуществления своих планов.

От ненависти до любви один шаг. И юная леди влюбляется в Винсента, который намного её старше. Вся семья босса и сам журналист в шоке…

Как отрезвить девушку от нахлынувшего на неё чувства первой любви? Время лечит, все забудется и вернется на свои места, но в сердце юной Элис эта любовь останется на всю жизнь…

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 6 октября 1938
Режиссер
Эдвард Людвиг
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Джекки Купер
Ирен Рич
Нэнси Кэрролл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тот самый возраст 2 постера
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