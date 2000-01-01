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Николас Блэйн Nikolas Blain
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Николас Блэйн

Nikolas Blain

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лестер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Крошка Доррит 8.0
Крошка Доррит (2008)
Скотт и Бейли 8.0
Скотт и Бейли (2011)
Мушкетеры 7.9
Мушкетеры (2014)

Фильмография Николас Блэйн

Чрезвычайно английский скандал 7.5
Чрезвычайно английский скандал
драма, мини-сериал 2018, Великобритания
Мушкетеры 7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения 2014, Великобритания
Судья 6.4
Судья National Theatre Live: The Magistrate
комедия 2013, Великобритания
Скотт и Бейли 8
Скотт и Бейли
драма, криминал 2011, Великобритания
Крошка Доррит 8
Крошка Доррит
драма, мелодрама, мини-сериал 2008, Великобритания/США
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