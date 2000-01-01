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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николас Блэйн
Nikolas Blain
Киноафиша
Персоны
Николас Блэйн
Николас Блэйн
Nikolas Blain
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лестер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Крошка Доррит
(2008)
8.0
Скотт и Бейли
(2011)
7.9
Мушкетеры
(2014)
Фильмография Николас Блэйн
7.5
Чрезвычайно английский скандал
драма, мини-сериал
2018, Великобритания
7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения
2014, Великобритания
6.4
Судья
National Theatre Live: The Magistrate
комедия
2013, Великобритания
8
Скотт и Бейли
драма, криминал
2011, Великобритания
8
Крошка Доррит
драма, мелодрама, мини-сериал
2008, Великобритания/США
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