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Судья
Отзывы о фильме «Судья»
Судья
2013
мало голосов
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3
голоса
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frankiesayrelax
1 февраля 2016, 12:34
Фильм отличный. Несмотря на по сути отсутствие сюжета смотрится на одном дыхании. И, несмотря на сложную и жизненную тему, оставляет светлое впечатление. В отличие от фильма "Август", после которого хочется толи в душ пойти, толи выпить.
Играют все отлично. Никакого Тони Старка и/или Шерлока не заметила (чего ожидала и боялась). Дауни хорош во всех отношениях )))
Жду как минимум номинаций на Оскар.
10/10
1 февраля 2016, 12:34
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PiroJok
2 февраля 2016, 01:21
Отличный добротный фильм, прорыдала половину. Дауни со своим юморком хорошо вписался. Отношения отцов и детей вечная тема, не знаю ни одной семьи без проблем. Очень довольна просмотром!
9/10
2 февраля 2016, 01:21
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ЕленаЕлена
2 февраля 2016, 22:08
Хорошее кино, сомневалась стоит ли идти, тк не очень люблю Р. Дауни Младшего, но после этого фильма мое мнение о нем поменялось. Отлично сыграл. Замечательная драма со смыслом, есть о чем задуматься, в конце даже прослезиться можно. Возможо, немного длинноват, но вполне заслуживает 9 баллов.
2 февраля 2016, 22:08
0
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fanbunga
5 февраля 2016, 10:08
Ответ на сообщение Comon от 30/10/2014 - 00:37:43
Не знаю что у него со здоровьем, но выглядит он иссохшим как алкоголик после 10лет упорного лечения. Раньше (наверное когда бухал нормально) - и сыграл свои лучшие роли, а сейчас видно как прям в кадре за сердечко хватается.
А я думала, что профи в кадре за сердечко не хватаются, если этого нет в сценарии.
5 февраля 2016, 10:08
0
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Да хорошее кинцо! оно затянуто - да, все в кучу навалено-да, в целом пинг-понг который устроили Дюваль-Дауни весьма смотрибелен. Дауни накидывает подачу на сетку, Дюваль размашисто гасит, Дауни с глазами побитой собаки принимает✊ И такой прием весь фильм. Сколько только не узнал о себе Дауни за эти пару дней✊ бедолагО. Конечно речь об ОСКАРАХ на сам фильм не идет, но Дюваль будет претендентом на муж роль - помяните мое слово! Выпала роль брата Дауни, и не понятно зачем ее вообще придумали (старшего), да и история с дочерью уже слишком натянуто выглядит. В целом достойно, для семейного просмотра рекомендую 710
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
А вместо Били Боба, мог быть кто угодно, смысл было переплачивать, не понятно✊
5 февраля 2016, 10:08
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fanbunga
5 февраля 2016, 21:02
Не, ну в такие сказки я не верю...
Развезли на два с лишним часа тягомотину, чтобы просто помирить в конце папу с сыном.
Если хотели показать, что у сына чего-то там перевернулось, то не похоже, что так. Ничего не перевернулось. Разве что он начал легкомысленно дела проигрывать.
Слабо, поверхностно и не интересно. Дауни сильно старается, это напрягает. И его манера по-сусличьи замирать и секунд пять смотреть молча в сторону, типа переживая момент, совсем ни к месту.
Торнтон понравился, жаль, мало его.
5 февраля 2016, 21:02
0
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fanbunga
5 февраля 2016, 21:02
Ответ на сообщение Comon от 28/10/2014 - 00:23:59
здоровье не позволяет..
ахах, а что такое со здоровьем? я не в курсе.
Скучно играть штамп. Поэтому Торнтону скидка положена✊
5 февраля 2016, 21:02
0
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um007
6 февраля 2016, 14:30
Великолепный фидьм! По моему, это лучший фильм проката текущего года. Два Роберта, Дауни и Дювалл, создали блестящий дуэт! О чем? О том, что судья - это время, а главное, совесть и смерть, собравшиеся в одно время рядом с одним человеком. И на весах Фемиды твое прошлое, настоящее, твоя искренность и желание изменить себя. Там же твои корни, семья и нажитое имя. Честное или сомнительное. Эмоциональная картина, на грани слез, особенно когда примеряешь слова и поступки героев на себя. В зале полно молодежи. И не один не ушел! Это и есть настоящее американское кино, а не тот хлам, который преобладает в нашем прокате.
6 февраля 2016, 14:30
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Юлитка
8 февраля 2016, 10:09
Первые 15 минут кажется, что фильм отстой, но остальные 2 часа - шикарное душевное жизненное кино. 9,5 из 10
8 февраля 2016, 10:09
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Swi4e1
9 февраля 2016, 02:07
МЕГА КРУТОЙ ФИЛЬМ !!!!!!! ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА !!!!!!!!!!!!!!!!!
Сюжет идеальный. Игра актёров просто выше всех похвал. Лучшая роль Дауни младшего. А как сыграл его отец Роберт Дювалл , это что-то с чем-то. Я раза три , чуть не заплакал. Очень тяжёлый и жизненный фильм.
Я вообще любитель боевиков , комедий , фантастик. Но этот фильм впечатлил меня до мозга =)))
Фильм должен получить ОСКАРА ✊ ✊ ✊ ✊
10/10 ✊
9 февраля 2016, 02:07
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Играют все отлично. Никакого Тони Старка и/или Шерлока не заметила (чего ожидала и боялась). Дауни хорош во всех отношениях )))
Жду как минимум номинаций на Оскар.
10/10
9/10
Не знаю что у него со здоровьем, но выглядит он иссохшим как алкоголик после 10лет упорного лечения. Раньше (наверное когда бухал нормально) - и сыграл свои лучшие роли, а сейчас видно как прям в кадре за сердечко хватается.
А я думала, что профи в кадре за сердечко не хватаются, если этого нет в сценарии.
Развезли на два с лишним часа тягомотину, чтобы просто помирить в конце папу с сыном.
Если хотели показать, что у сына чего-то там перевернулось, то не похоже, что так. Ничего не перевернулось. Разве что он начал легкомысленно дела проигрывать.
Слабо, поверхностно и не интересно. Дауни сильно старается, это напрягает. И его манера по-сусличьи замирать и секунд пять смотреть молча в сторону, типа переживая момент, совсем ни к месту.
Торнтон понравился, жаль, мало его.
здоровье не позволяет..
ахах, а что такое со здоровьем? я не в курсе.
Скучно играть штамп. Поэтому Торнтону скидка положена✊
Сюжет идеальный. Игра актёров просто выше всех похвал. Лучшая роль Дауни младшего. А как сыграл его отец Роберт Дювалл , это что-то с чем-то. Я раза три , чуть не заплакал. Очень тяжёлый и жизненный фильм.
Я вообще любитель боевиков , комедий , фантастик. Но этот фильм впечатлил меня до мозга =)))
Фильм должен получить ОСКАРА ✊ ✊ ✊ ✊
10/10 ✊
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