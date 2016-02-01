Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Судья
Киноафиша Фильмы Судья Отзывы о фильме «Судья»
Судья 2013
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Судья»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
frankiesayrelax 1 февраля 2016, 12:34
Фильм отличный. Несмотря на по сути отсутствие сюжета смотрится на одном дыхании. И, несмотря на сложную и жизненную тему, оставляет светлое впечатление. В отличие от фильма "Август", после которого хочется толи в душ пойти, толи выпить.

Играют все отлично. Никакого Тони Старка и/или Шерлока не заметила (чего ожидала и боялась). Дауни хорош во всех отношениях )))

Жду как минимум номинаций на Оскар.



10/10
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
PiroJok 2 февраля 2016, 01:21
Отличный добротный фильм, прорыдала половину. Дауни со своим юморком хорошо вписался. Отношения отцов и детей вечная тема, не знаю ни одной семьи без проблем. Очень довольна просмотром!



9/10
2 февраля 2016, 01:21 Ответить
ЕленаЕлена 2 февраля 2016, 22:08
Хорошее кино, сомневалась стоит ли идти, тк не очень люблю Р. Дауни Младшего, но после этого фильма мое мнение о нем поменялось. Отлично сыграл. Замечательная драма со смыслом, есть о чем задуматься, в конце даже прослезиться можно. Возможо, немного длинноват, но вполне заслуживает 9 баллов.
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
fanbunga 5 февраля 2016, 10:08
Ответ на сообщение Comon от 30/10/2014 - 00:37:43


Не знаю что у него со здоровьем, но выглядит он иссохшим как алкоголик после 10лет упорного лечения. Раньше (наверное когда бухал нормально) - и сыграл свои лучшие роли, а сейчас видно как прям в кадре за сердечко хватается.

А я думала, что профи в кадре за сердечко не хватаются, если этого нет в сценарии.
5 февраля 2016, 10:08 Ответить
Toporock 5 февраля 2016, 10:08
Да хорошее кинцо! оно затянуто - да, все в кучу навалено-да, в целом пинг-понг который устроили Дюваль-Дауни весьма смотрибелен. Дауни накидывает подачу на сетку, Дюваль размашисто гасит, Дауни с глазами побитой собаки принимает✊ И такой прием весь фильм. Сколько только не узнал о себе Дауни за эти пару дней✊ бедолагО. Конечно речь об ОСКАРАХ на сам фильм не идет, но Дюваль будет претендентом на муж роль - помяните мое слово! Выпала роль брата Дауни, и не понятно зачем ее вообще придумали (старшего), да и история с дочерью уже слишком натянуто выглядит. В целом достойно, для семейного просмотра рекомендую 710
5 февраля 2016, 10:08 Ответить
Toporock 5 февраля 2016, 10:08
А вместо Били Боба, мог быть кто угодно, смысл было переплачивать, не понятно✊
5 февраля 2016, 10:08 Ответить
fanbunga 5 февраля 2016, 21:02
Не, ну в такие сказки я не верю...

Развезли на два с лишним часа тягомотину, чтобы просто помирить в конце папу с сыном.

Если хотели показать, что у сына чего-то там перевернулось, то не похоже, что так. Ничего не перевернулось. Разве что он начал легкомысленно дела проигрывать.

Слабо, поверхностно и не интересно. Дауни сильно старается, это напрягает. И его манера по-сусличьи замирать и секунд пять смотреть молча в сторону, типа переживая момент, совсем ни к месту.

Торнтон понравился, жаль, мало его.
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
fanbunga 5 февраля 2016, 21:02
Ответ на сообщение Comon от 28/10/2014 - 00:23:59


здоровье не позволяет..

ахах, а что такое со здоровьем? я не в курсе.

Скучно играть штамп. Поэтому Торнтону скидка положена✊
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
um007 6 февраля 2016, 14:30
Великолепный фидьм! По моему, это лучший фильм проката текущего года. Два Роберта, Дауни и Дювалл, создали блестящий дуэт! О чем? О том, что судья - это время, а главное, совесть и смерть, собравшиеся в одно время рядом с одним человеком. И на весах Фемиды твое прошлое, настоящее, твоя искренность и желание изменить себя. Там же твои корни, семья и нажитое имя. Честное или сомнительное. Эмоциональная картина, на грани слез, особенно когда примеряешь слова и поступки героев на себя. В зале полно молодежи. И не один не ушел! Это и есть настоящее американское кино, а не тот хлам, который преобладает в нашем прокате.
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
Юлитка 8 февраля 2016, 10:09
Первые 15 минут кажется, что фильм отстой, но остальные 2 часа - шикарное душевное жизненное кино. 9,5 из 10
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
Swi4e1 9 февраля 2016, 02:07
МЕГА КРУТОЙ ФИЛЬМ !!!!!!! ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА !!!!!!!!!!!!!!!!!



Сюжет идеальный. Игра актёров просто выше всех похвал. Лучшая роль Дауни младшего. А как сыграл его отец Роберт Дювалл , это что-то с чем-то. Я раза три , чуть не заплакал. Очень тяжёлый и жизненный фильм.



Я вообще любитель боевиков , комедий , фантастик. Но этот фильм впечатлил меня до мозга =)))



Фильм должен получить ОСКАРА ✊ ✊ ✊ ✊



10/10 ✊
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши