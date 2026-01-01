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Нэнси Кэрролл Nancy Carroll
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Нэнси Кэрролл

Nancy Carroll

Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Великобритания, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Корона 8.6
Корона (2016)
Инспектор Адам Дэлглиш 7.4
Инспектор Адам Дэлглиш (2021)
Главный подозреваемый 1973 7.3
Главный подозреваемый 1973 (2017)

Фильмография Нэнси Кэрролл

Глиноликий
Глиноликий Clayface
боевик, приключения, фэнтези 2026, США
Смотреть трейлер
Убийство в Провансе 7.1
Убийство в Провансе
драма, криминал, детектив 2022, Великобритания
Инспектор Адам Дэлглиш 7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал 2021, Великобритания
Королевы тайн 7.2
Королевы тайн
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
Главный подозреваемый 1973 7.3
Главный подозреваемый 1973
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2017, Великобритания
TheatreHD: Молодой Маркс 7.3
TheatreHD: Молодой Маркс National Theatre Live: Young Marx
спектакль 2017, Великобритания
Корона 8.6
Корона
драма, исторический 2016, США
Судья 6.4
Судья National Theatre Live: The Magistrate
комедия 2013, Великобритания
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