Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нэнси Кэрролл
Nancy Carroll
Киноафиша
Персоны
Нэнси Кэрролл
Нэнси Кэрролл
Nancy Carroll
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Великобритания, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
(2021)
7.3
Главный подозреваемый 1973
(2017)
Фильмография Нэнси Кэрролл
Глиноликий
Clayface
боевик, приключения, фэнтези
2026, США
Смотреть трейлер
7.1
Убийство в Провансе
драма, криминал, детектив
2022, Великобритания
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал
2021, Великобритания
7.2
Королевы тайн
драма, криминал, детектив
2019, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.3
Главный подозреваемый 1973
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2017, Великобритания
7.3
TheatreHD: Молодой Маркс
National Theatre Live: Young Marx
спектакль
2017, Великобритания
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
6.4
Судья
National Theatre Live: The Magistrate
комедия
2013, Великобритания
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить