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Киноафиша Персоны Александр Ляпин

Александр Ляпин

Александр Ляпин
Александр Ляпин
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Дата рождения
12 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Александра Ляпина

Родился 12 августа 1985 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Александра Ляпина
Суперплохие
Суперплохие
комедия 2016, Россия
5.0
Любовь в СССР
Любовь в СССР
мелодрама 2012, Россия
7.0
Лейтенант Суворов
Лейтенант Суворов
драма, мелодрама, военный 2009, Россия
5.0
Исчезнувшая империя
Исчезнувшая империя
драма 2007, Россия
7.0
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