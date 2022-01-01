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Александр Ляпин
Александр Ляпин
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Александр Ляпин
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Дата рождения
12 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Александра Ляпина
Родился 12 августа 1985 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Ляпина
Суперплохие
комедия
2016, Россия
5.0
Любовь в СССР
мелодрама
2012, Россия
7.0
Лейтенант Суворов
драма, мелодрама, военный
2009, Россия
5.0
Исчезнувшая империя
драма
2007, Россия
7.0
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