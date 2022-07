1 Only God Forgives Cliff Martinez, Gregory Tripi / Gregory Tripi 0:47

2 Ask Him Why He Killed My Brother Cliff Martinez, Gregory Tripi / Gregory Tripi 2:12

3 Chang and Sword Cliff Martinez 2:24

4 Chang Vision Cliff Martinez, Gregory Tripi / Gregory Tripi 3:46

5 Do As Thou Will Cliff Martinez 2:14

6 Can't Forget (feat. Vithaya Pansringarm) Cliff Martinez, Mac Quayle 3:30

7 Crystal Checking In Cliff Martinez, Gregory Tripi / Gregory Tripi 1:58

8 More Hands Cliff Martinez 2:46

9 Sister, Pt. 1 Cliff Martinez, Gregory Tripi / Anthony Gonzalez 3:10

10 Take It Off Cliff Martinez, Mac Quayle / Mac Quayle 2:42

11 Leave My Son in Peace Cliff Martinez, Gregory Tripi, Mac Quayle / Mac Quayle 4:51

12 Falling in Love (feat. Rhatha Phongam) Cliff Martinez, Gregory Tripi 3:30

13 Crystal and the Bodybuilders Cliff Martinez 4:06

14 Ladies Close Your Eyes Cliff Martinez, Gregory Tripi / Gregory Tripi 8:02

15 Bride of Chang Cliff Martinez, Mac Quayle / Mac Quayle 3:05

16 Wanna Fight Cliff Martinez 4:50

17 You're My Dream Proud 3:35

18 Wanna Fight (Alternative Version) [Bonus Track] Cliff Martinez, Mac Quayle, Gregory Tripi / Gregory Tripi 4:09

19 Bride of Chang (Mac Quayle Club Mix) [Bonus Track] Cliff Martinez, Mac Quayle / Mac Quayle 7:14

20 Mai Quits Masturbating (Bonus Track) Cliff Martinez 4:05

21 Julian and the Body (Bonus Track) Cliff Martinez, Gregory Tripi / Gregory Tripi 4:29

22 Time to Meet the Devil (Bonus Track) Cliff Martinez, Mac Quayle / Mac Quayle 1:40