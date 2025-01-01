Чанг [на тайском] Почему ты его убил?

Чой Ян Ли [на тайском] Потому что он убил мою дочь!

Чанг [на тайском] Ты знал, чем занималась твоя дочь. Почему не остановил её?

Чой Ян Ли [на тайском] Как иначе мне было сводить концы с концами? У меня четыре дочери и нет сыновей. Что ещё мне оставалось делать? Ты не понимаешь? Мою дочь только что убили!

[Чанг молча подходит]