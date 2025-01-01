Чанг[на тайском]Ты знал, чем занималась твоя дочь. Почему не остановил её?
Чой Ян Ли[на тайском]Как иначе мне было сводить концы с концами? У меня четыре дочери и нет сыновей. Что ещё мне оставалось делать? Ты не понимаешь? Мою дочь только что убили!
[Чанг молча подходит]
Чанг[на тайском]Речь не о твоей мёртвой дочери. Речь о трёх твоих живых. Это чтобы ты никогда о них не забывал.
[последние слова]
CrystalБилли был моим первым сыном. У нас были очень особенные отношения. Джулиан так ревновал. Казалось, что у него трещит крышка или что-то в этом роде. У него были параноидальные бредни насчёт нас. И мне больно говорить это тебе, как больно было бы любой матери, но он убил собственного отца голыми руками. Вот почему он должен был уехать из Америки. Он очень опасный парень.
МайПочему ты позволяешь ей так с собой обращаться?
Жюльен[схватывает её за горло]Потому что она моя мать. А если тебе это платье не нравится, сними его.