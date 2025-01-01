Меню
Цитаты из фильма Только Бог простит

Цитаты из фильма Только Бог простит

Julien [Чангу] Хочешь драться?
Julien Это немного сложнее, мать.
Crystal Что именно ты имеешь в виду?
Julien Билли изнасиловал и убил шестнадцатилетнюю девочку.
Crystal Уверена, у него были свои причины.
Billy Время встретиться с дьяволом.
Crystal Итак, скажи, Май. Чем ты занимаешься?
Mai Я — артистка.
Crystal Артистка? И сколько х###в ты можешь развлечь своим милым маленьким п##дустопом?
Crystal А раз Билли — старший брат и у него был член побольше... У Джулиана он никогда не был маленьким, но у Билли... ой, он был огромным!
Kim [на тайском] Помните, девчонки, что бы ни случилось... держите глаза закрытыми. А вы, ребята... хорошенько посмотрите.
Crystal [Джулиану] Когда я была беременна тобой... это было странно. Ты был другим. Они хотели, чтобы я сделала аборт... но я не сделала. И ты прав. Я тебя не понимаю.
[пауза]
Crystal И никогда не пойму.
Чанг [на тайском] Почему ты его убил?
Чой Ян Ли [на тайском] Потому что он убил мою дочь!
Чанг [на тайском] Ты знал, чем занималась твоя дочь. Почему не остановил её?
Чой Ян Ли [на тайском] Как иначе мне было сводить концы с концами? У меня четыре дочери и нет сыновей. Что ещё мне оставалось делать? Ты не понимаешь? Мою дочь только что убили!
[Чанг молча подходит]
Чанг [на тайском] Речь не о твоей мёртвой дочери. Речь о трёх твоих живых. Это чтобы ты никогда о них не забывал.
[последние слова]
Crystal Билли был моим первым сыном. У нас были очень особенные отношения. Джулиан так ревновал. Казалось, что у него трещит крышка или что-то в этом роде. У него были параноидальные бредни насчёт нас. И мне больно говорить это тебе, как больно было бы любой матери, но он убил собственного отца голыми руками. Вот почему он должен был уехать из Америки. Он очень опасный парень.
Май Почему ты позволяешь ей так с собой обращаться?
Жюльен [схватывает её за горло] Потому что она моя мать. А если тебе это платье не нравится, сними его.
Billy Они женщины?
Choi Yan Lee Да, пятьдесят на пятьдесят.
Billy Я ищу девушку. Молодую девушку. Хочу трахнуть четырнадцатилетнюю.
Чанг [на тайском] Ты не видишь, что для тебя лучше.
[берёт Байрона за руку]
Чанг [на тайском] Вот почему тебе лучше не видеть.
[выцарапывает Байрону глаза]
[первые реплики]
Жюльен [по-тайски] Идём.
