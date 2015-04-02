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Только Бог простит
Отзывы о фильме «Только Бог простит»
Only God Forgives
Только Бог простит
2013 / Франция / Дания
Трейлер
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):
фильм о мести. О красивой мести
Не понравилась мне эта месть. Это задница, в которую Джулиан попал стараниями брата и матушки. А что красивого внутри задницы...
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):
какой-то кретинского вида тайский ресторанный поп-певец
Он вроде рок изображает, нет? не в смысле музыки, а в смысле, судьбы. Может, ангел.
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):
снято всё довольно красиво
Минимализм симпатичен, но скудоцветие, компенсируемое насыщенностью оттенков, не поразило.
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):
посвящается фильм Алехандро Ходоровски - такой вот красивый жест
Жест красивый, и некоторые мотивы Santa Sangre читаются, но слабовато против Ходоровски. В продуманной миллиметровой точности не чувствуется свободы, Рефн вроде боится чего-то. Он говорит, что снимал фильм, будучи в депрессии. Триер вон в депрессняке Меланхолию соорудил.
Всё же неплохо. Странновато, кислотно, душно, но это Рефн. Хочется ему так снимать, куда деваться. Зато по-своему делает, не похоже.
Я вот думаю: может надо было рискнуть и историю поинтереснее закрутить? эмоциональной вовлеченности ради? А то никто из персонажей не понравился, ни к одному симпатии не возникло, еще и сюжет мутный.
Короче гипноз на меня не подействовал. Кино исключительно для поиска глубинного смысла, если есть желание искать.
Если к этому относиться как к красивому клипу на тему "жизнь-дерьмо, счастье в караоке" тогда класс, 10 баллов.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):
Он такой местный авторитет, который следит за моралью и справедливостью на раёне
О господи, у них что авторитеты самолично виновных оприходуют? этож не авторитетно как-то.
Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):
тормозного тайского певца с катаной заменить
Его тормознутость нормально смотрелась, солидно. Пришел, увидел, порубил.
Мамашу он как...красиво.
Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):
Фильм сделать черно-белым
ага. Гослингу вместо непонятной девицы дать добермана, а историю показать глазами собаки. Камера - вид снизу, с быстрыми наездами-отъездами. Музыку же собаки любят? Пусть тоже поет, как Мишка, например. Типа животина всё чует и тоже за справедливость на раёне...
По правде, не понятна идея засвечивания в радикальные цвета. Половина стены красная, половина - синяя. Гослинг останавливается ровно посередине, одна щека синяя, одна красная. Сидишь и думаешь, вот нафига это... Я хочу Гослинга хотеть, а у Рефна его совсем не хочется✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):
Непонятно кстати зачем Гослинг его пристрелил
А я хотела, чтобы пристрелил, очень.
Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):
дальше как-то уже он раздражать стал
Почему раздражать? ходит себе чувак, работу делает. Была полная иллюзия, что у тайца прямо рентгеновское зрение, посмотрел в глаза и все вроде понял, чего рубить и скока.
А вот то, что он это дело потом замузыкаливал, реально раздражало.
Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):
сама решила свою шею подставить
ммм...она же Джулиана под танк отправила, говорит, не дай ему (тайцу) меня изуродовать или типа того.
Было прикольно, что Джулиан решил разобраться с тайцем без оружия, на кулаках. Но рожа у него потом какая, это ужас, конечно. Опять же, если вспомнить Миккельсена в Валгалле, то он с одним глазом в сто раз круче был.
Вот чего не понятно: спокойная реакция малышки на дядек с оружием и на два трупа. И потом, Джулиан в доме тайца берет именно катану и идет к мамаше, неужто убивать? понимает, что опоздал, а дальше что...мрак просто, дикость несусветная. Такой интимный акт с матушкой✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):
сразу сжечь
Не сразу. У киллера был выбор, мог и не стрелять. Не мог же Рефн ему дать выстрелить в ребенка, в самом деле?
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):
однообразно он всё делал и очень медленно
На ритуал смахивает.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):
он же на пенсии
Авторитет и на пенсии? я думала, это пожизненно.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):
для рекламы своего клуба тайбоксинга
✊ плохая реклама, с синей-то рожей и заплывшим глазом.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):
решил так своеобразно попрощаться с ней
Наверное. Но до конца не понятно. Или это отсылка к язычеству. Но мне чего-то подумалось, что Джулиан хотел убедиться, что она действительно женщина, ну, что у нее там все на месте, что такая редиска могла из с братом родить.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):
этому отставному тайцу не стоило из себя корчить ни деточку, ни полковника ГРУ
Он корчил нечто другое, по-моему, типа аз есмь альфа и омега, или что там у тайцев...они же здорово почитают авторитетов✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 19:22:47):
Это семейка извращенцев. Мать извращенка, брат извращенец. Ну и сам Гослинг тоже
Папаша наверное тоже был извр. С Джулианом развлекался, за что и поплатился.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 19:22:47):
он вел себя неправильно. Он должен просто сидеть в офисе
так и я про то же (см. выше), не авторитетно он себя вел. А народ-то его боялся...до смерти✊ . И вот кстати, что за понятия такие: из-за убийства одной девушки этот спецназ певческий выдвинулся, а то, что буквально под носом понаехавшие тут спокойно наркотой торгуют годами, это нормально, это не проблема.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
А где вы его посмотрели то? Прокат когда? Где ?✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 29/07/2013 - 22:06:05
По Виндингу получается что? наркотой занимаются белые извращенцы. А туземцы, они нежные, душевно поют в караоке. Может, не зря Джулиан с одни глазом ходит? Перекличка с Валгаллой, типа, - утраченый/не найденный рай. Певец как местное божество, против него, конечно, у семейки Джулиана нет шансов. Это я просто пытаюсь хоть какой-то оптимизм извлечь✊
Насколько у Ходоровски всё-таки светлее... Феникс обретает душу и руки, а не теряет их. Прокручиваю кино и грустно, понимаю, как я люблю Santa Sangre...
Хотя с Джулианом не все однозначно, но уж больно открытый финал✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/07/2013 - 04:00:14):
Фильм созерцательный вполне, но не философский
Так скучно жеж без философии. Без философии что останется, медленное движение цветных пятен. Как-будто все в фильме - наркоманы, разной степени обдолбанности.
Характер - одна штука (Кристин), файтинг - одна штука, секс - одна штука, да и то суррогатный.
2 апреля 2015, 12:51
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Не понравилась мне эта месть. Это задница, в которую Джулиан попал стараниями брата и матушки. А что красивого внутри задницы...
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):какой-то кретинского вида тайский ресторанный поп-певец
Он вроде рок изображает, нет? не в смысле музыки, а в смысле, судьбы. Может, ангел.
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):снято всё довольно красиво
Минимализм симпатичен, но скудоцветие, компенсируемое насыщенностью оттенков, не поразило.
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):посвящается фильм Алехандро Ходоровски - такой вот красивый жест
Жест красивый, и некоторые мотивы Santa Sangre читаются, но слабовато против Ходоровски. В продуманной миллиметровой точности не чувствуется свободы, Рефн вроде боится чего-то. Он говорит, что снимал фильм, будучи в депрессии. Триер вон в депрессняке Меланхолию соорудил.
Всё же неплохо. Странновато, кислотно, душно, но это Рефн. Хочется ему так снимать, куда деваться. Зато по-своему делает, не похоже.
Я вот думаю: может надо было рискнуть и историю поинтереснее закрутить? эмоциональной вовлеченности ради? А то никто из персонажей не понравился, ни к одному симпатии не возникло, еще и сюжет мутный.
Короче гипноз на меня не подействовал. Кино исключительно для поиска глубинного смысла, если есть желание искать.
Если к этому относиться как к красивому клипу на тему "жизнь-дерьмо, счастье в караоке" тогда класс, 10 баллов.
О господи, у них что авторитеты самолично виновных оприходуют? этож не авторитетно как-то.
Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):тормозного тайского певца с катаной заменить
Его тормознутость нормально смотрелась, солидно. Пришел, увидел, порубил.
Мамашу он как...красиво.
Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):Фильм сделать черно-белым
ага. Гослингу вместо непонятной девицы дать добермана, а историю показать глазами собаки. Камера - вид снизу, с быстрыми наездами-отъездами. Музыку же собаки любят? Пусть тоже поет, как Мишка, например. Типа животина всё чует и тоже за справедливость на раёне...
По правде, не понятна идея засвечивания в радикальные цвета. Половина стены красная, половина - синяя. Гослинг останавливается ровно посередине, одна щека синяя, одна красная. Сидишь и думаешь, вот нафига это... Я хочу Гослинга хотеть, а у Рефна его совсем не хочется✊
А я хотела, чтобы пристрелил, очень.
Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):дальше как-то уже он раздражать стал
Почему раздражать? ходит себе чувак, работу делает. Была полная иллюзия, что у тайца прямо рентгеновское зрение, посмотрел в глаза и все вроде понял, чего рубить и скока.
А вот то, что он это дело потом замузыкаливал, реально раздражало.
Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):сама решила свою шею подставить
ммм...она же Джулиана под танк отправила, говорит, не дай ему (тайцу) меня изуродовать или типа того.
Было прикольно, что Джулиан решил разобраться с тайцем без оружия, на кулаках. Но рожа у него потом какая, это ужас, конечно. Опять же, если вспомнить Миккельсена в Валгалле, то он с одним глазом в сто раз круче был.
Вот чего не понятно: спокойная реакция малышки на дядек с оружием и на два трупа. И потом, Джулиан в доме тайца берет именно катану и идет к мамаше, неужто убивать? понимает, что опоздал, а дальше что...мрак просто, дикость несусветная. Такой интимный акт с матушкой✊
Не сразу. У киллера был выбор, мог и не стрелять. Не мог же Рефн ему дать выстрелить в ребенка, в самом деле?
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):однообразно он всё делал и очень медленно
На ритуал смахивает.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):он же на пенсии
Авторитет и на пенсии? я думала, это пожизненно.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):для рекламы своего клуба тайбоксинга
✊ плохая реклама, с синей-то рожей и заплывшим глазом.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):решил так своеобразно попрощаться с ней
Наверное. Но до конца не понятно. Или это отсылка к язычеству. Но мне чего-то подумалось, что Джулиан хотел убедиться, что она действительно женщина, ну, что у нее там все на месте, что такая редиска могла из с братом родить.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):этому отставному тайцу не стоило из себя корчить ни деточку, ни полковника ГРУ
Он корчил нечто другое, по-моему, типа аз есмь альфа и омега, или что там у тайцев...они же здорово почитают авторитетов✊
Папаша наверное тоже был извр. С Джулианом развлекался, за что и поплатился.
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 19:22:47):он вел себя неправильно. Он должен просто сидеть в офисе
так и я про то же (см. выше), не авторитетно он себя вел. А народ-то его боялся...до смерти✊ . И вот кстати, что за понятия такие: из-за убийства одной девушки этот спецназ певческий выдвинулся, а то, что буквально под носом понаехавшие тут спокойно наркотой торгуют годами, это нормально, это не проблема.
По Виндингу получается что? наркотой занимаются белые извращенцы. А туземцы, они нежные, душевно поют в караоке. Может, не зря Джулиан с одни глазом ходит? Перекличка с Валгаллой, типа, - утраченый/не найденный рай. Певец как местное божество, против него, конечно, у семейки Джулиана нет шансов. Это я просто пытаюсь хоть какой-то оптимизм извлечь✊
Насколько у Ходоровски всё-таки светлее... Феникс обретает душу и руки, а не теряет их. Прокручиваю кино и грустно, понимаю, как я люблю Santa Sangre...
Хотя с Джулианом не все однозначно, но уж больно открытый финал✊
Так скучно жеж без философии. Без философии что останется, медленное движение цветных пятен. Как-будто все в фильме - наркоманы, разной степени обдолбанности.
Характер - одна штука (Кристин), файтинг - одна штука, секс - одна штука, да и то суррогатный.
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