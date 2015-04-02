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Только Бог простит Только Бог простит
Киноафиша Фильмы Только Бог простит Отзывы о фильме «Только Бог простит»
Only God Forgives Только Бог простит 2013 / Франция / Дания
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Только Бог простит»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):фильм о мести. О красивой мести



Не понравилась мне эта месть. Это задница, в которую Джулиан попал стараниями брата и матушки. А что красивого внутри задницы...



Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):какой-то кретинского вида тайский ресторанный поп-певец



Он вроде рок изображает, нет? не в смысле музыки, а в смысле, судьбы. Может, ангел.



Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):снято всё довольно красиво



Минимализм симпатичен, но скудоцветие, компенсируемое насыщенностью оттенков, не поразило.



Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):посвящается фильм Алехандро Ходоровски - такой вот красивый жест



Жест красивый, и некоторые мотивы Santa Sangre читаются, но слабовато против Ходоровски. В продуманной миллиметровой точности не чувствуется свободы, Рефн вроде боится чего-то. Он говорит, что снимал фильм, будучи в депрессии. Триер вон в депрессняке Меланхолию соорудил.



Всё же неплохо. Странновато, кислотно, душно, но это Рефн. Хочется ему так снимать, куда деваться. Зато по-своему делает, не похоже.



Я вот думаю: может надо было рискнуть и историю поинтереснее закрутить? эмоциональной вовлеченности ради? А то никто из персонажей не понравился, ни к одному симпатии не возникло, еще и сюжет мутный.

Короче гипноз на меня не подействовал. Кино исключительно для поиска глубинного смысла, если есть желание искать.

Если к этому относиться как к красивому клипу на тему "жизнь-дерьмо, счастье в караоке" тогда класс, 10 баллов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):Он такой местный авторитет, который следит за моралью и справедливостью на раёне



О господи, у них что авторитеты самолично виновных оприходуют? этож не авторитетно как-то.



Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):тормозного тайского певца с катаной заменить

Его тормознутость нормально смотрелась, солидно. Пришел, увидел, порубил.

Мамашу он как...красиво.



Цитата (peacefrog, 27/07/2013 - 10:27:28):Фильм сделать черно-белым



ага. Гослингу вместо непонятной девицы дать добермана, а историю показать глазами собаки. Камера - вид снизу, с быстрыми наездами-отъездами. Музыку же собаки любят? Пусть тоже поет, как Мишка, например. Типа животина всё чует и тоже за справедливость на раёне...

По правде, не понятна идея засвечивания в радикальные цвета. Половина стены красная, половина - синяя. Гослинг останавливается ровно посередине, одна щека синяя, одна красная. Сидишь и думаешь, вот нафига это... Я хочу Гослинга хотеть, а у Рефна его совсем не хочется✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):Непонятно кстати зачем Гослинг его пристрелил



А я хотела, чтобы пристрелил, очень.



Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):дальше как-то уже он раздражать стал



Почему раздражать? ходит себе чувак, работу делает. Была полная иллюзия, что у тайца прямо рентгеновское зрение, посмотрел в глаза и все вроде понял, чего рубить и скока.

А вот то, что он это дело потом замузыкаливал, реально раздражало.



Цитата (peacefrog, 28/07/2013 - 00:41:03):сама решила свою шею подставить



ммм...она же Джулиана под танк отправила, говорит, не дай ему (тайцу) меня изуродовать или типа того.



Было прикольно, что Джулиан решил разобраться с тайцем без оружия, на кулаках. Но рожа у него потом какая, это ужас, конечно. Опять же, если вспомнить Миккельсена в Валгалле, то он с одним глазом в сто раз круче был.



Вот чего не понятно: спокойная реакция малышки на дядек с оружием и на два трупа. И потом, Джулиан в доме тайца берет именно катану и идет к мамаше, неужто убивать? понимает, что опоздал, а дальше что...мрак просто, дикость несусветная. Такой интимный акт с матушкой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):сразу сжечь



Не сразу. У киллера был выбор, мог и не стрелять. Не мог же Рефн ему дать выстрелить в ребенка, в самом деле?



Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):однообразно он всё делал и очень медленно



На ритуал смахивает.



Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):он же на пенсии

Авторитет и на пенсии? я думала, это пожизненно.



Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):для рекламы своего клуба тайбоксинга

✊ плохая реклама, с синей-то рожей и заплывшим глазом.



Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):решил так своеобразно попрощаться с ней

Наверное. Но до конца не понятно. Или это отсылка к язычеству. Но мне чего-то подумалось, что Джулиан хотел убедиться, что она действительно женщина, ну, что у нее там все на месте, что такая редиска могла из с братом родить.



Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 03:44:14):этому отставному тайцу не стоило из себя корчить ни деточку, ни полковника ГРУ

Он корчил нечто другое, по-моему, типа аз есмь альфа и омега, или что там у тайцев...они же здорово почитают авторитетов✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 19:22:47):Это семейка извращенцев. Мать извращенка, брат извращенец. Ну и сам Гослинг тоже



Папаша наверное тоже был извр. С Джулианом развлекался, за что и поплатился.



Цитата (peacefrog, 29/07/2013 - 19:22:47):он вел себя неправильно. Он должен просто сидеть в офисе



так и я про то же (см. выше), не авторитетно он себя вел. А народ-то его боялся...до смерти✊ . И вот кстати, что за понятия такие: из-за убийства одной девушки этот спецназ певческий выдвинулся, а то, что буквально под носом понаехавшие тут спокойно наркотой торгуют годами, это нормально, это не проблема.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А где вы его посмотрели то? Прокат когда? Где ?✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 29/07/2013 - 22:06:05




По Виндингу получается что? наркотой занимаются белые извращенцы. А туземцы, они нежные, душевно поют в караоке. Может, не зря Джулиан с одни глазом ходит? Перекличка с Валгаллой, типа, - утраченый/не найденный рай. Певец как местное божество, против него, конечно, у семейки Джулиана нет шансов. Это я просто пытаюсь хоть какой-то оптимизм извлечь✊

Насколько у Ходоровски всё-таки светлее... Феникс обретает душу и руки, а не теряет их. Прокручиваю кино и грустно, понимаю, как я люблю Santa Sangre...

Хотя с Джулианом не все однозначно, но уж больно открытый финал✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/07/2013 - 04:00:14):Фильм созерцательный вполне, но не философский



Так скучно жеж без философии. Без философии что останется, медленное движение цветных пятен. Как-будто все в фильме - наркоманы, разной степени обдолбанности.

Характер - одна штука (Кристин), файтинг - одна штука, секс - одна штука, да и то суррогатный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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