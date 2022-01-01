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Баллада о Джеке и Роуз Баллада о Джеке и Роуз
Киноафиша Фильмы Баллада о Джеке и Роуз Баллада о Джеке и Роуз, 2005: актеры и роли
The Ballad of Jack & Rose Баллада о Джеке и Роуз 2005 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Баллада о Джеке и Роуз, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ребекка Миллер Ребекка Миллер Rebecca Miller
В ролях
Камилла Бель Камилла Бель Camilla Belle Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Райан МакДональд Ryan McDonald Пол Дано Пол Дано Paul Dano Джейсон Ли Джейсон Ли Jason Lee Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Бо Бриджес Бо Бриджес Beau Bridges Сюзанна Томпсон Сюзанна Томпсон Susanna Thompson
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