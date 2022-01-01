Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие
Киноафиша Фильмы Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие, 2013: актеры и роли
The Last Exorcism Part II Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие 2013 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эд Гасс-Доннели Эд Гасс-Доннели Ed Gass-Donnelly
В ролях
Эшли Белл Эшли Белл Ashley Bell Эндрю Сенсениг Andrew Sensenig Спенсер Трит Кларк Спенсер Трит Кларк Spencer Treat Clark Джудд Лорманд Мьюз Уотсон Muse Watson Райдэн Грир Джулия Гарнер Джулия Гарнер Julia Garner Кристина Франко Cristina Franco
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Приложение киноафиши