Цитаты из фильма Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона

Цитаты из фильма Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона

Jack Johnson Я не нашёл лучшего способа избежать расовых предрассудков, чем вести себя с людьми других рас так, будто предрассудков не существует.
Jack Johnson Если и предположим — два маленьких слова, но никто так и не смог их объяснить. Один падает с кровати и умирает, другой падает с пятидесятифутового леса и выживает. Один получает пулю в ногу и умирает, другой — в мозг и остаётся жив. Я всегда рискую ради своих удовольствий.
