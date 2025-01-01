Jack Johnson Если и предположим — два маленьких слова, но никто так и не смог их объяснить. Один падает с кровати и умирает, другой падает с пятидесятифутового леса и выживает. Один получает пулю в ногу и умирает, другой — в мозг и остаётся жив. Я всегда рискую ради своих удовольствий.