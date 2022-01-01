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Киноафиша Фильмы Кодовое имя "Изумруд" Кодовое имя "Изумруд", 1985: актеры и роли
Code Name: Emerald Кодовое имя "Изумруд" 1985 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Кодовое имя "Изумруд", 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Сэнгер Jonathan Sanger
В ролях
Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Хорст Буххольц Horst Buchholz Хельмут Бергер Helmut Berger Сирил Клер Сирил Клер Cyrielle Claire Эрик Штольц Eric Stoltz Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Грэм Кроуден Graham Crowden Джордж Микелл George Mikell
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