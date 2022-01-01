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Кодовое имя "Изумруд"
Кодовое имя "Изумруд", 1985: актеры и роли
Code Name: Emerald
Кодовое имя "Изумруд"
1985 / США
6.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Кодовое имя "Изумруд", 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Сэнгер
Jonathan Sanger
В ролях
Эд Харрис
Ed Harris
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Хорст Буххольц
Horst Buchholz
Хельмут Бергер
Helmut Berger
Сирил Клер
Cyrielle Claire
Эрик Штольц
Eric Stoltz
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Грэм Кроуден
Graham Crowden
Джордж Микелл
George Mikell
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