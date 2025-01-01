Меню
Gus Lang Мы им не рассказали про отвлекающий манёвр? Ты хочешь сказать, что мы вообще никогда не докладывали Союзному командованию, что собираемся делать?
Colonel Peters Это был тот самый случай, когда нельзя было ничего просочить, даже Союзному командованию.
Gus Lang Чёрт возьми, Гитлеру и армии не надо — у него разведка Союзников на подхвате!
Colonel Peters Есть ещё кое-что. Выжившие сообщили, что некоторых из парней, кто плыл, подобрали немцы, и ИМЕННО ПОЭТОМУ мы сейчас, чёрт побери, едем на этой чёртовой «Джипе» в чёртовый Девон, и будем молиться на каждом километре, чтобы Гиммлер не устроил себе «Оверлорд»; лодки, что утонули, были полны их.
Gus Lang Я из OSS, Энди. Нацисты думают, что я работаю на них, но я часть допросной группы. Вот почему меня посадили в камеру — чтобы выведать у тебя информацию. И один из этих крыс на самом деле с нашей стороны, единственная проблема — я не знаю, кто именно, так что тебе придётся мне доверять. Тебе придётся доверять только мне, никому больше.
Andy Wheeler К... Как я могу в это поверить...
Gus Lang Нормандия, начало июня. Ты отвечаешь за радиосвязь на пляже Юта, верно? Значит, мы на одной стороне?
Andy Wheeler Если не считать части про Димаджо.
Gus Lang [смеётся] Им сделали тебе фиктивное сердечное заболевание, чтобы тебя не пытали, так что что бы ты ни рассказал в камере — если сделаешь это правильно, эти убл#дки поверят.
Andy Wheeler Просто скажи мне один раз, медленно, я запомню каждое слово на всю жизнь.
Gus Lang Мы скажем им, что подразделение, атаковавшее Кале, называется FUSAG — Первая объединённая армейская группа США. Три пехотные дивизии США, одна канадская пехотная, одна канадская танковая. Командует Паттон лично. Всё это фальшивка, такого подразделения не существует. Мы скажем, что вторжение назначено на первую неделю июля. Всё, что они делают — всё — направлено на то, чтобы заставить тебя думать, что они читают твои мысли. А знаешь, почему это так важно? Потому что они не могут. Но если ты веришь, что могут — часть тебя сдаётся внутри. Меня учили читать людей, Энди, и ты не сдашься. Ты даже близко к этому не подойдёшь. Видишь, выигрывает не тот, у кого оружие, а тот, у кого больше информации. Они не знают, что мы делаем, а мы знаем. Мы не сдаёмся и не рассказываем им — вот и вся победа. Всё просто.
Andy Wheeler Да, очень просто.
Gus Lang Не говори ничего, пока я не скажу, что можно. Ты молчал до сих пор, любое резкое изменение вызовет подозрения.
Andy Wheeler Когда ты сказал, что не заключённый, я подумал: «Вот оно, он даст мне цианид, и мне придётся здесь умереть, в этом месте».
Gus Lang Да, ну у меня на тебя другие планы.
Claire Jouvet Меня зовут Клер Жуве.
Gus Lang Я ожидал Питера Лорре.
Claire Jouvet Вам нужен кто-то, кто передаст ваши сообщения радиосвязистам. Они решили, что девушка — лучший вариант.
Gus Lang Да ну, правда?
