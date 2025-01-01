Gus LangМы им не рассказали про отвлекающий манёвр? Ты хочешь сказать, что мы вообще никогда не докладывали Союзному командованию, что собираемся делать?
Colonel PetersЭто был тот самый случай, когда нельзя было ничего просочить, даже Союзному командованию.
Gus LangЧёрт возьми, Гитлеру и армии не надо — у него разведка Союзников на подхвате!
Colonel PetersЕсть ещё кое-что. Выжившие сообщили, что некоторых из парней, кто плыл, подобрали немцы, и ИМЕННО ПОЭТОМУ мы сейчас, чёрт побери, едем на этой чёртовой «Джипе» в чёртовый Девон, и будем молиться на каждом километре, чтобы Гиммлер не устроил себе «Оверлорд»; лодки, что утонули, были полны их.
Gus LangЯ из OSS, Энди. Нацисты думают, что я работаю на них, но я часть допросной группы. Вот почему меня посадили в камеру — чтобы выведать у тебя информацию. И один из этих крыс на самом деле с нашей стороны, единственная проблема — я не знаю, кто именно, так что тебе придётся мне доверять. Тебе придётся доверять только мне, никому больше.
Andy WheelerК... Как я могу в это поверить...
Gus LangНормандия, начало июня. Ты отвечаешь за радиосвязь на пляже Юта, верно? Значит, мы на одной стороне?
Andy WheelerЕсли не считать части про Димаджо.
Gus Lang[смеётся]Им сделали тебе фиктивное сердечное заболевание, чтобы тебя не пытали, так что что бы ты ни рассказал в камере — если сделаешь это правильно, эти убл#дки поверят.
Andy WheelerПросто скажи мне один раз, медленно, я запомню каждое слово на всю жизнь.
Gus LangМы скажем им, что подразделение, атаковавшее Кале, называется FUSAG — Первая объединённая армейская группа США. Три пехотные дивизии США, одна канадская пехотная, одна канадская танковая. Командует Паттон лично. Всё это фальшивка, такого подразделения не существует. Мы скажем, что вторжение назначено на первую неделю июля. Всё, что они делают — всё — направлено на то, чтобы заставить тебя думать, что они читают твои мысли. А знаешь, почему это так важно? Потому что они не могут. Но если ты веришь, что могут — часть тебя сдаётся внутри. Меня учили читать людей, Энди, и ты не сдашься. Ты даже близко к этому не подойдёшь. Видишь, выигрывает не тот, у кого оружие, а тот, у кого больше информации. Они не знают, что мы делаем, а мы знаем. Мы не сдаёмся и не рассказываем им — вот и вся победа. Всё просто.
Andy WheelerДа, очень просто.
Gus LangНе говори ничего, пока я не скажу, что можно. Ты молчал до сих пор, любое резкое изменение вызовет подозрения.
Andy WheelerКогда ты сказал, что не заключённый, я подумал: «Вот оно, он даст мне цианид, и мне придётся здесь умереть, в этом месте».
