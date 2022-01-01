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Новый Человек-паук: Высокое напряжение Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Киноафиша Фильмы Новый Человек-паук: Высокое напряжение Новый Человек-паук: Высокое напряжение, 2014: актеры и роли
The Amazing Spider-Man 2 Новый Человек-паук: Высокое напряжение 2014 / США
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27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уэбб Марк Уэбб Marc Webb
В ролях
Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Andrew Garfield Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Фелисити Джонс Фелисити Джонс Felicity Jones Дэйн ДеХаан Дэйн ДеХаан Dane DeHaan Фелисити Джонс Фелисити Джонс Felicity Jones Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Салли Филд Салли Филд Sally Field
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