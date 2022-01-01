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Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Новый Человек-паук: Высокое напряжение, 2014: актеры и роли
The Amazing Spider-Man 2
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
2014 / США
Трейлер
7.1
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уэбб
Marc Webb
В ролях
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Эмма Стоун
Emma Stone
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Фелисити Джонс
Felicity Jones
Дэйн ДеХаан
Dane DeHaan
Фелисити Джонс
Felicity Jones
Мартин Шин
Martin Sheen
Салли Филд
Sally Field
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Одна
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