Жизнь Дилана Рамси давно превратилась в бесконечный поиск идеальной спутницы жизни. Настоящим подарком судьбы оказывается его мимолетная встреча с Лайлой Дюбуа, очаровательной француженкой, поселившейся по соседству. Лайла соответствует всем требованиям Дилана, но как же заставить ее обратить на себя внимание?

Для начала Дилан похищает любимую болонку Лайлы, чтобы, вернув ее, стать настоящим героем в глазах своей избранницы. Однако идеальная схема дает сбой, и незадачливый похититель оказывается в настоящем круговороте умопомрачительных комедийных ситуаций.