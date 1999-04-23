Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Счастливая пропажа
Постер фильма Счастливая пропажа
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Счастливая пропажа

Счастливая пропажа

Lost & Found 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жизнь Дилана Рамси давно превратилась в бесконечный поиск идеальной спутницы жизни. Настоящим подарком судьбы оказывается его мимолетная встреча с Лайлой Дюбуа, очаровательной француженкой, поселившейся по соседству. Лайла соответствует всем требованиям Дилана, но как же заставить ее обратить на себя внимание?

Для начала Дилан похищает любимую болонку Лайлы, чтобы, вернув ее, стать настоящим героем в глазах своей избранницы. Однако идеальная схема дает сбой, и незадачливый похититель оказывается в настоящем круговороте умопомрачительных комедийных ситуаций.

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 27 апреля 2000
Премьера в мире 23 апреля 1999
Дата выхода
23 апреля 1999 Россия 12+
23 апреля 1999 Казахстан
23 апреля 1999 США
23 апреля 1999 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $6 552 255
Производство Alcon Entertainment, Dinamo Entertainment
Другие названия
Lost & Found, Une fille qui a du chien, A veszett kutya, Achados & Perdidos, Achados E Perdidos, Algo que perder, Get the Dog - Verrückt nach Liebe, Izgubljeno & nađeno, Koiruuksia kerrakseen, Kur pamesi, ten ir rasi, Kutyába se veszlek, Lempeä ja lemmikkejä, Lila, Objetos perdidos, Perdido & encontrado, Perdido y encontrado, Perdu et retrouvé, Pierdut si regasit, Stous dyo o... tritos den horei, Zagubione znalezione, Който търси-намира, Счастливая пропажа, ライラ/フレンチKISSをあなたと
Режиссер
Джефф Поллак
В ролях
Софи Марсо
Софи Марсо
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Эвер Кэрредин
Стефани Чанг
Нил МакМиллан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Счастливая пропажа
Тихие палисады 3.6
Тихие палисады (1990)
Пропавшая в Довиле 4.9
Пропавшая в Довиле (2007)
Большая кража 5.3
Большая кража (2004)
История одного похищения 5.8
История одного похищения (2000)
Тайна Аляски 6.7
Тайна Аляски (1999)
День отца 5.3
День отца (1997)
Маркиза 5.9
Маркиза (1997)
Паршивая овца 6.2
Паршивая овца (1996)
Любовь с препятствиями 6.8
Любовь с препятствиями (2012)
Приключения Джо Грязнули 2 4.2
Приключения Джо Грязнули 2 (2015)
Студентка 6.5
Студентка (1988)
Все по новой 5.7
Все по новой (2016)

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше