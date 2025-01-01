Jack RyanДолгое время я шел по жизни с двумя товарищами — неудачей и неправильными решениями. К счастью, я твёрдо верю в новые начала, новых друзей и в то, что от проблем можно убежать. Поэтому однажды я решил отправиться на остров. Алоха, меня зовут Джек.
Nancy HayesЛадно, теперь по правде.
Jack RyanЕсли эта девчонка не будет осторожна, она окажется на острие моего ди...
Nancy HayesО боже! Заткнись!
Jack Ryan200 тысяч — это совсем не то, что телевизор.
Bob Rogers, Jr.Знаешь, если бы я был один, я бы, может, и поднял тебя на руки и унес отсюда.
Jack RyanПридётся, если этот Уолтер продолжит меня пивом угощать. Он меня так напоил, что я только и стараюсь, чтобы не потерять голову.
Bob Rogers, Jr.Такое чувство, что мы еще не раз пересечёмся, и кто-то из нас может выглядеть совсем паршиво.
Jack RyanЯ в этом деле тебя опередил. Несправедливо.
Jack RyanНадо признать, это отличный катер, даже если его назвали Эллисон.
Nancy HayesПодожди, пока не увидишь тот, что назвали в мою честь.
Frank PizzarroХаррис говорит, что знает, где ты прячешься.
Jack RyanВо-первых, я на самом деле не прячусь. Во-вторых, ты бы никогда не сказал ему, где я, ведь ты мой друг, правда?
Frank PizzarroЯ отчаянно нуждаюсь в этих деньгах, и мы же друзья, да?
Jack RyanДа, мы друзья. Но знаешь, это такой вид дружбы, когда, если у тебя проблемы, я, скорее всего, не буду рядом. Как и не жду, что ты будешь рядом со мной. Это более честная дружба. Не какая-то фальшивая. Это настоящая дружба. Я не могу тебе доверять. Ты не можешь доверять мне. Я не стану принимать пулю за тебя. Не прыгну за тебя на гранату. Я собираюсь...
Frank PizzarroДжек, прекрати этот б##дство, ладно.