Цитаты из фильма Большая кража

Walter Crewes Бог — это просто воображаемый друг для взрослых.
Jack Ryan Если эта девчонка не будет осторожной, она окажется на конце моего члена.
Lou Harris Заткнись, кокосовый н***р.
Jack Ryan Он что, только что сказал "кокосовый н***р"? Харрис, Харрис, Харрис, Харрис, так нельзя.
Lou Harris О, нельзя?
Jack Ryan В наше время — точно нельзя.
Lou Harris Ты уволен.
Walter Crewes Иногда всё именно так, как кажется.
Jack Ryan Поверь немного в людей. Не в Бога, он — просто воображаемый друг для взрослых.
Frank Pizzarro Что, чёрт возьми, это значит?
Jack Ryan Не знаю.
Фрэнк Пицзарро Что это?
Джек Райан Что что?
Фрэнк Пицзарро Чувак, это 200 баксов. Ты говорил, что у нас было шесть.
Джек Райан Вот именно, да, но 200 — это твоя часть, потому что столько стоит прятаться в грузовике.
Nancy Hayes Я бросила школу, поехала в Голливуд, разорилась, вернулась домой и работала хостесс в стрип-клубе.
Jack Ryan Все хостессы, никто не раздевается.
Nancy Hayes Наверное, это моя мама.
Jack Ryan Твоя мама красивая?
Nancy Hayes Фу!
Jack Ryan Что? Мне просто интересно, похожи ли вы с ней, как мать и дочь.
Nancy Hayes Полегче, Джек.
Nancy Hayes Какое жуткое место.
Jack Ryan Что?
Nancy Hayes Джек, тут реально уныло. Мне грустно. Мне грустно.
Jack Ryan Вот что мне в этом нравится — насколько здесь всё уныло. Это как место, куда уходят умирать мечты.
Walter Crewes Джек, это ты хихикаешь?
Jack Ryan Нет. Это, наверное, Номер Девять.
Walter Crewes А что ты тут крадёшься?
Jack Ryan Я не крадусь. Нет, я просто думаю. Иногда, когда я думаю, кажется, что я крадусь.
Jack Ryan В холодильнике нет пива.
Nancy Hayes Посмотри в шкафу.
Jack Ryan В шкафу? Ты что, британка?
Nancy Hayes Фрэнк, сюда кто-то приходил прошлой ночью и сказал, что если я не дам ему 1500 долларов за кошельки, он пойдёт в полицию. В итоге согласился на 450.
Jack Ryan Тебя обокрали. Он бы согласился и на 100.
Jack Ryan Погоди, а где же мой хэппи-энд?
Nancy Hayes Джек, как ты думаешь, что будет, если эти деньги дойдут до этих бандитов?
Jack Ryan Не знаю. Наверное, у них будет чертовски крутая вечеринка.
Nancy Hayes Я имею в виду Уолтера!
Jack Ryan Наверное, нас тоже пригласят.
Jack Ryan В ней есть такая маленькая озоринка, из-за которой с ней весело находиться рядом. На днях она разделась, а потом сложила всю одежду в аккуратную стопочку.
Walter Crewes Ты совсем влюблён, да?
Jack Ryan Иногда так одиноко, что это просто имеет смысл. Понимаешь, о чём я?
Walter Crewes Чёрт возьми, нет. И если ты думаешь, что сможешь контролировать эту девушку или себя с ней, тебя ждёт жёсткое осознание, парень. Она — одни проблемы.
Jack Ryan Проблема в том, Уолтер, что многое из того, что ты говоришь, заставляет меня хотеть быть рядом с ней.
Nancy Hayes Я знаю, дело было не только во мне. Так ведь?
Jack Ryan Нет. Да брось. Эти картины на стенах могут стоить немалых денег в нужных кругах.
Nancy Hayes Джек, мы никого из нужных кругов не знаем!
Jack Ryan Я знаю много людей из разных кругов.
Jack Ryan Долгое время я шел по жизни с двумя товарищами — неудачей и неправильными решениями. К счастью, я твёрдо верю в новые начала, новых друзей и в то, что от проблем можно убежать. Поэтому однажды я решил отправиться на остров. Алоха, меня зовут Джек.
Nancy Hayes Ладно, теперь по правде.
Jack Ryan Если эта девчонка не будет осторожна, она окажется на острие моего ди...
Nancy Hayes О боже! Заткнись!
Jack Ryan 200 тысяч — это совсем не то, что телевизор.
Nancy Hayes Да... Он намного легче.
[Джек и Нэнси целуются]
Jack Ryan Да брось.
Nancy Hayes Я занята.
[Джек тянет за комбинезон Нэнси]
Jack Ryan Нет, не занята.
Nancy Hayes Занята.
[Нэнси берёт Джека за руку]
Nancy Hayes Пойдём, посмотрим в окна.
Jack Ryan Будь человеком.
Nancy Hayes Будет весело, давай.
Lou Harris Ты хочешь со мной сц#ться?
Jack Ryan Я даже не понимаю, что ты говоришь. Ты хочешь со мной сц#ться?
Bob Rogers, Jr. Ты пытаешься быть забавным?
Walter Crewes Ну, Джуниор, кто тут может быть забавным, когда я рядом?
Bob Rogers, Jr. Это дело компании, Уолтер.
Walter Crewes Он у тебя работает?
Bob Rogers, Jr. Нет, но мы его подкупили, и он согласился уйти.
Walter Crewes Ты его подкупил, потому что был ему должен. А теперь он у тебя не работает. Правильно? Правильно. Так что если он никуда не хочет идти, он и не пойдёт. Правильно? Правильно.
Jack Ryan Правильно.
Bob Rogers, Jr. Ты собираешься позволить ему решать твои проблемы?
Jack Ryan Да. Похоже, у него хорошо получается.
Bob Rogers, Jr. Знаешь, если бы я был один, я бы, может, и поднял тебя на руки и унес отсюда.
Jack Ryan Придётся, если этот Уолтер продолжит меня пивом угощать. Он меня так напоил, что я только и стараюсь, чтобы не потерять голову.
Bob Rogers, Jr. Такое чувство, что мы еще не раз пересечёмся, и кто-то из нас может выглядеть совсем паршиво.
Jack Ryan Я в этом деле тебя опередил. Несправедливо.
Jack Ryan Надо признать, это отличный катер, даже если его назвали Эллисон.
Nancy Hayes Подожди, пока не увидишь тот, что назвали в мою честь.
Frank Pizzarro Харрис говорит, что знает, где ты прячешься.
Jack Ryan Во-первых, я на самом деле не прячусь. Во-вторых, ты бы никогда не сказал ему, где я, ведь ты мой друг, правда?
Frank Pizzarro Я отчаянно нуждаюсь в этих деньгах, и мы же друзья, да?
Jack Ryan Да, мы друзья. Но знаешь, это такой вид дружбы, когда, если у тебя проблемы, я, скорее всего, не буду рядом. Как и не жду, что ты будешь рядом со мной. Это более честная дружба. Не какая-то фальшивая. Это настоящая дружба. Я не могу тебе доверять. Ты не можешь доверять мне. Я не стану принимать пулю за тебя. Не прыгну за тебя на гранату. Я собираюсь...
Frank Pizzarro Джек, прекрати этот б##дство, ладно.
