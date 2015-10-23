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Ярость
Отзывы о фильме «Ярость»
The Fury
Ярость
1978 / США
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Андрей
23 октября 2015, 00:48
обычный фильм и , как я понял, фильм о танке, с названием "ярость".
попробовал не обращать внимание на то, что это американцы побеждают немцев ;)
режиссер неплохо показал, как жестока война, будь-то американец, немец или русский; показал историю взаимоотношений солдат, подвиг танкистов.
короче, для разнообразия того "шлака" что идёт в кино - даже, нормальный фильм!
23 октября 2015, 00:48
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Макусим
25 октября 2015, 22:56
Я в шоке от этой хрени!!!
25 октября 2015, 22:56
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Toporock
28 ноября 2015, 21:46
Цитата (Queen Julia, 19/12/2014 - 18:44:53):
Так что же тебе понравилось на 8 баллов??
28 ноября 2015, 21:46
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OldMovieRat
7 декабря 2015, 22:29
Когда начали выкашивать косяками злых фашистов, вспомнилась песня про ручной пулемет и гранату, которую в карман подложили. Тут, правда, в танк подбросили, а пока она взрывалась, главный герой, никем не замеченный, вылез из люка. Лучше бы американцы инопланетян валили, это у них лучше выходит.
А куда опять Левиафан из списка премьер делся? Хочется уже на что-нибудь сходить.
7 декабря 2015, 22:29
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Toporock
15 декабря 2015, 23:13
Цитата (peacefrog, 18/11/2014 - 01:54:19):
Короче Фрог, ты одинок✊ ✊ ✊
15 декабря 2015, 23:13
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Toporock
15 декабря 2015, 23:13
Цитата (Queen Julia, 17/11/2014 - 09:13:19):
Что и показал недавний кризис мировой, которые они устроили. Сейчас ситуация не лучше.
Точно. Поэтому нужно много внешних врагов, система цветов безопасности, ПРО, нагнетание на ТВ и т.д. А потом опять печатать баксы...✊
15 декабря 2015, 23:13
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0
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Toporock
15 декабря 2015, 23:13
Цитата (peacefrog, 17/11/2014 - 22:57:04):
Америка - христианская страна. А у настоящих христиан труд в почете. Любой труд. Америкосы трудоголики. Россия - страна бездельников и нехристей. У нас народ лучше со скуки умрет или от нищеты, чем будет работать по-настоящему.
Это совсем не верно. Там католиков, меньше чем у нас православных. При чем они свою религию уже создали, что то между клубом и групповой терапией. Короче продукт для потребления. Скоро будут предлагаться он-лайн религии, где можно собрать их удобных догматов разных религий, свою . У которой потом будут просмотры на Фейсбуке, пользователи будут меняться святыми, проводить Скайп молебны. ✊ . Такая христианская страна и правда✊
Цитата (peacefrog, 17/11/2014 - 22:57:04):
Деньги они не для себя печатают, а для нас в общем-то. Чтобы мы их кормили за эти деньги. И правильно делают. Мы их кормим, они богатеют даже при необеспеченных деньгах, а мы нищаем. Дураки мы потому что. Следуем по пути коренных жителей Америки. И идем к вымиранию.
Единственный продукт что производит США это доллары. Им очень выгодно загонять страну в каменный век, потому что тем больше нечего делать, как брать кредиты в долларах у победителя, под залог ресурсов. При чём, чем больше войн в разных странах, тем дороже и привлекательнее недвижимость в США. Очень удобно заметил? Развяжи войну в стране, развали ее, поставь марионеточное правительство, дай ему кредит в баксах на восстановление, разворуй половину с генералами, выведи обратно в США, купи хату. ✊ Малыш, ты правда думаешь что Санта Клаус тебя любит, так же как янки?✊ ✊ ✊
15 декабря 2015, 23:13
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Toporock
1 февраля 2016, 12:26
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 15:31:09):
Кстати, я могу объяснить, почему в Америке все считают, что это именно Америка победила в той войне, а не русские.
Ты слишком узко мыслишь. В смысле не учитываешь временной фактор. Ты хоть семьсот раз будь стратегом, ты придешь к власти в 50 лет, в 70 умрешь, всего 20 лет, никто не может придумать вперед на 50 лет даже, это смешно. СССР в 39 том, это всего лишь 21 год после конца первой мировой, и 22 с момента революции, и 15 с конца гражданской войны. Офицеров на тот момент почти всех перестреляли, экономика в жопе, все работает либо на энтузиазме, либо на страхе. Сталин был не идиот, он не хотел воевать как можно дольше. Поэтому СССР действовал по крайней необходимости, а США могли делать все что угодно, даже зарабатывать. Тут совсем не корректно сравнивать. Тем более, что ты и я уже четвертое поколение от воевавших тогда, третье поколение (наши родители), были всем довольны, а вот что от них осталось, это уже не Сталин виноват. И все правильно ты пишешь, ПАМЯТЬ, это наша единственное, что осталось после ПОБЕДЫ. И не будь ее, не было бы и тебя. То есть ТЫ и есть тот приз для страны, ТЫ есть. Вот ТЫ и меняй страну к лучшему, как в Америке сделай, если можешь.
1 февраля 2016, 12:26
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fanbunga
1 февраля 2016, 12:26
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 10/11/2014 - 17:53:47
Я так понимаю, фильм задел таки патриотические чувства...
Меня в этом плане только одно тронуло - обидно, что наши так снимать не могут, по крайней мере, в последнее время. Единственный приличный фильм о войне, точнее, о несовместимости человечности с войной, это "В тумане" Лозницы. Да и тот русский-то условно.
А если экипаж Fury был бы русский? Один истерит и тупит, двое других - скотинистые ублюдки, командир - то ли апостол, то ли маньяк и насильник. Как вам такое?
1 февраля 2016, 12:26
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andress
1 февраля 2016, 12:26
Хороший фильм, понравился. ( лучше чем наша псевдомистика "Белый тигр")
1 февраля 2016, 12:26
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Toporock
1 февраля 2016, 12:26
Цитата (fanbunga, 16/11/2014 - 08:54:48):
[quoteА если экипаж Fury был бы русский? Один истерит и тупит, двое других - скотинистые ублюдки, командир - то ли апостол, то ли маньяк и насильник. Как вам такое?][/quote]
Ты сейчас говоришь про Комикс Марвел или про ВОВ?? Посмотри "Спасти Рядового Райна" или "Тонкая Красная Линии" или "Апокалипсис сегодня" или много чего. И найди 20000000 отличий. Все говорят что это тупо лажа, вместо танкистов Автоботы, вместо фашистов - орки. Снято в начале более менее, потом нет ничего нового, и правдивого. Я тоже считаю, что в РФ надо снимать так же, у нас получается хуже, НО это не оправдывает это убожество. Черный квадрат, черным квадратом, это я с тобой согласен, только не в тех случаях, когда так напираешь на ГИПЕР РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, а ее тут и нет. В том и суть.
1 февраля 2016, 12:26
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Toporock
1 февраля 2016, 12:26
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):
почему мы всё тупо просрали.
МЫ?? Мне лично возможности по рулить, никто не давал, а тебе?
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):
Ну ладно, там Романовы морально деградировали, Ленин-сифилитик дров наломал, Сталину образования не хватило... но остальные-то 100 с лишним миллионов где? Видно надо было ждать критической массы 250 миллионов, чтобы появился Горби и начал наконец лысину чесать..
Ну это вопрос ко всем. ГДЕ ВЫ РОССИЯНЕ??
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):
Маркс ведь просто проводил научное исследование капитализма и ни в коем разе не предлагал заменить его на совок.
Ну в целом я за Маркса. Штаты точно против. На костях русского рабства, построить кроме СССР, врядли что то получилось бы. Ты хоть на секунду поставь себя на место "рабочего" в 1917 том. Или почитай Джона Рида, американца, которого похоронили на Красной Площади.
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):
Не хватает русским критического подхода к собственному существованию,
Слишком большой уровень терпимости, я бы так сказал. Но русский характер, еще подразумевает, какое то участие в "великом деле", забыл кто это сказал. Мы как будто не думаем, что рождены НЕ для простой жизни, мы рождены для борьбы...
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):
У меня глубокое убеждение, что память нужна лишь для того, чтобы извлекать уроки и не повторять прежних ошибок, учиться. Память нужна для учебы. Это природа так устроила с памятью. Память есть не только у людей, но и у животного мира в целом (у растений тоже) - они ее используют для обучения, для развития вида.
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):
Наши предки сейчас смотрят на нас из могил и думают: вот непутевые, никак не успокоятся пока опять не устроят очередную мировую.. мы в ВОВ воевали и жизни отдавали за мир без войн, а потомки предают наши идеалы и снова рвутся в бой, постоянно изобретая себе каких-то врагов... комп.игр им что ли мало..
Ну по первому пункту все верно. Не допусти врагов своих, в районе 300 километров. Иначе будешь отскребать своих родственников, от радиоактивной воронки. ✊ ✊
Мир без войны, ты прав. Но кто хочет войны? Тот кто защищается или тот кто нападает? По всем твоим раскладам, РФ (в виду своей убогости), не может нападать...
1 февраля 2016, 12:26
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Swi4e1
1 февраля 2016, 12:34
УЖАСНЫЙ ФИЛЬМЕЦ !!!!!!!! Хлам полный
0/10
1 февраля 2016, 12:34
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Toporock
2 февраля 2016, 22:08
Цитата (peacefrog, 10/11/2014 - 23:07:44):
Ну да... у америкосов как всегда слова с делами расходятся. Почему, когда они увидели, что побеждает Россия, то стали помогать России, хотя Трумэн говорил, что в случае, если побеждает Россия, то надо Германии помогать?..
Потому что появилась угроза полного уничтожения для Британии, да и общественное мнение уже было не в пользу Гитлера. И Японцы сожгли Перл Харбор, а они как ты помнишь, братаны фашистов были. А стычки в 1945 между СССР и Америкой были. Америкосы несколько раз типа нечаяно путаи наших с фашистами. Наши не путали, но отвечали сурово, все воздушные бои, заканчивались полным поражением США. Тогда они были совсем лохи.
2 февраля 2016, 22:08
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Toporock
2 февраля 2016, 22:08
Цитата (Comon, 10/11/2014 - 22:12:50):
Только тсс... а то щас сюда кое-кто придет и опять проедется мирным катком по оголтелому патриотизму
Пришел. Он как то чувствует походу патриотизм
✊ ✊
2 февраля 2016, 22:08
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Toporock
2 февраля 2016, 22:08
Цитата (Сибирский Шрек, 10/11/2014 - 17:53:47):
Нерассказанная история США
Даже книга такая есть, вот жду перевод, наверное ее сделают обязательной в школах у нас
✊
2 февраля 2016, 22:08
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SteFan80
4 февраля 2016, 09:32
Вспомнил о нашем фильме "Танк "Клим Ворошилов" основаном на реальных событиях. Пересмотрю - сравню.
4 февраля 2016, 09:32
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SteFan80
4 февраля 2016, 09:32
Только что из кинотеатра. Просмотром неудовлетворен. Именно так. Не хватили того что ждал и через чур чего и видеть не хотел. Такими себя хотят видеть американцы в этой войне, но как сказали в фильме "идеалы милосердны, а история жестока".
Что выбесило:
1. Историческая не достоверность. Слабые американские танки, сильные несгибаемые немцы на пороге поражения в большом количестве.И ни одного самолета поддержки.
2. Тактическая недостоверность - смотрите сами - ни в какие ворота
3. Бред Питт - задолбал мудрыми проникновенными взглядами по любому поводу.
4. Характеры героев картонные. - ни о чем.
Такое ощущение, что фильм порезали раза в 1,5
Что хорошо.
На танки хорошо посмотреть.
Так как в кино хожу редко, так как некогда - считаю, что пролетел, потратил время на проходняк.
У кого дед-прадед танкист - он и то интереснее расскажет
4 февраля 2016, 09:32
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Toporock
4 февраля 2016, 21:02
Цитата (peacefrog, 06/11/2014 - 00:20:08):
Вот это точно подмечено. Если бы все сидели и нюхали... включая и япошек. То мировых войн бы не было. Вообще войн бы не было. Были бы только мелкие разборки между наркобаронами, и то лишь только тогда, когда не удавалось бы мирно поделить участки.
Ну это уже и так всем понятно, всмысле людям. Но пищевую цепочку не изменить, да и всех на опиум если посадить, будет только хуже, были прецеденты ✊
4 февраля 2016, 21:02
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fanbunga
4 февраля 2016, 21:02
Ответ на сообщение Toporock от 02/11/2014 - 21:53:05
у тебя в батальоне, есть как минимум 2 десятка снайперов и 50 гранатометчиков, кружком бы встали в метрах 100 и постреливали как только кто нибудь вылезет.
Тебе виднее, конечно, скольку у меня в батальоне снайперов с гранатометчиками.
В реале, думаю, у fury жизни было минуты три. Но не возможно же впихнуть в три минуты героический отстрел фрицев и их симметричный ответ? Да эмоции ещё. Танкистам же страшно было до усрачки. Я прочувствовала.
В боевиках вон финальный отсчет идет вместо минуты все пять. У Кэмерона в Алиенах за 10 минут до взрыва тоже скока всего случилось...
Если рассуждать как ты, что угодно можно под бульдозер пустить, ибо вымысел.
Один Черный квадрат правдив✊
Мне, знаете, что было интересно? мотивация. Даже жаль было американцев в каком-то смысле. У наших была идеология. А джоны за что воевали? родина и семьи далеко. Разговоры про любит ли бог Гитлера это всё не то. И про убей первым, либо ты его, либо он тебя - тоже не то.
Одно дело - маяться поиском смысла жизни, и совсем другое - найти смысл в том, чтобы умереть. Грязная дюжина в этом плане покруче будет и беспафоснее.
4 февраля 2016, 21:02
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patish
4 февраля 2016, 21:02
Вот посидел я, почитал ваши записи... и сразу тот интерес с каким я ждал этот фильм пропал, даже в кино на него перехотелось... Но судьба ко мне была благосклонна. Я все-таки попал на этот сеанс. КИНО ШИКАРНО!!! я как буд-то на войне побывал, таких эмоций я давненько не получал, примерно со времен "Спасения рядового Райна". Но я не в коем случае не сравниваю эти два фильма, скорее сравниваю восторг после просмотра... Отличная атмосфера подавленности, безысходности и ужаса войны. Здесь нет хороших, все плохие (к стате за сцены в городе, я читал, что этот фильм не будут наменировать на оскар, так как американцы не любят самокритику). На самом деле фильм не про американцев, а скорее про немцев в последние дни войны. Многие придераются к последней битве, мол невозможно... По мне, то же чуть чуть перегнули, хотя с другой стороны, попробуйте выковырять несколько людей из консервной банки, стенки у которой толщиной с палец и из которой постоянно стреляют и бросают гранаты. Как я понимаю у немцев просто не было тяжелого вооружения (скорее его подбили воспользовавшись эффектом неожиданности), а были лишь ручные переносные что то там непонятное, применять которое можно только с ближнего расстояния...
10/10
4 февраля 2016, 21:02
0
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Очевидец
4 февраля 2016, 21:02
Ответ на сообщение Toporock от 03/11/2014 - 08:36:59
Цитата: "В этом как раз и проблема, что никто в РФ не хочет работать, а только хотят получать. Это болезнь."
И эта проблема существует ещё с тех времен, когда воеводам отдавали на "кормление" возглавляемые ими волости. Теперь только к государственным должностям добавились места в валютодобывающих компаниях и вместо того чтобы создавать научный или культурный продукт, образованнейшие и талантливые люди перекладывают бумажки. Да и бизнес тоже осваивает денежные потоки в различных отраслях и по сути тоже "садится на кормление" как в исторические времена. Никаких попыток создавать новые технологии, как Стив Возняк и Стив Джобс, только найти своё место в финансовом потоке и без проблем получать денежку.
Поэтому не приходится ожидать, что одни будут работать наблюдая как такие же люди, ничего не делая, получают заоблачные доходы.
4 февраля 2016, 21:02
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0
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Toporock
4 февраля 2016, 21:02
Цитата (Очевидец, 04/11/2014 - 02:06:06):
Цитата (Queen Julia, 05/11/2014 - 10:23:23):
Цитата (Сибирский Шрек, 04/11/2014 - 05:04:54):
Цитата (peacefrog, 04/11/2014 - 01:47:36):
Хочу подвести черту, под этим фильмом. Русский героизм, не сравним с американским, хотябы потому, что у них не было возможности его показать в истории планеты.
Фильм откровенно так себе, вымученный драматизм, развалившийся реализм, Б.Питт походу сделал подтяжки. В сумме оценка 2. Цитирование Библии, в ситуации когда ты реально можешь и не идти на смерть, при чем никому ничего не угрожало уничтожением, а так просто решили стоять до конца, в целом не уместно. По крайней мере у американцев не было за спиной своей страны и детей, которых могли сжечь. Поэтому нытье Эйра просто алкобред. И Патруль его лучшее кино.
✊
4 февраля 2016, 21:02
0
0
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Очевидец
5 февраля 2016, 00:25
Чтобы составить впечатление о фильме нужно самому пойти посмотреть. Правда о войне, когда любой день может оказаться последним и все это понимают. Напоминает фильмы о Великой Отечественной снятые сразу после войны и когда война изображалась такой, какой была в воспоминаниях, не в парадном портрете и не в виде мясорубки: "Небесный тихоход", "Звезда", "Это было под Ровно", "Обратной дороги нет" и др. У американцев была своя настоящая война, конечно не сравнимая с Великой Отечественной, но такая же беспощадная и героизм разумеется был. Только действие фильма надо было перенести в Арденны, где американская армия после контрудара эсэсовских танковых дивизий оказалась в критическом положении, а на территории Германии эсэсовцы уже сдавались в плен, ведь лучше американцам, чем Красной Армии. И явный ляп с дуэлью с "Тигром" - с такого расстояния можно пробить даже лобовую броню "Тигра" из любой танковой пушки. И в финале подбить из фаустпатрона можно было в любой момент. Разумеется как в любом голливудском фильме американцы всегда ( и морально ) побеждают потому, что как выясняется "верят в Бога и держат порох сухим". ✊ Но здесь психологически это выглядит достоверно. Удачные роли у всех: у Брэда Пита по сравнению с "Бесславными ублюдками" получилось избавиться от схематичности персонажа, снизить градус агрессии и сделать героя внутри человечным; Логан Лерман показал случайного человека на войне, который так и не становится солдатом. Заканчивается фильм вопросом кто же настоящий герой - уцелевший или погибшие, а может они все? 9/10.
5 февраля 2016, 00:25
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fanbunga
5 февраля 2016, 00:25
Ответ на сообщение Toporock от 01/11/2014 - 11:25:03
ССовец, доживший до 45-го, реально элита
ага, эсэсовец, светивший фонариком под танком, лет 18-ти от роду, судя по физиономии, конечно, элита.
5 февраля 2016, 00:25
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Фрогггггггггггггг!!! Ну что за хрень с сайтом??? Я гружусь минуты 3 на каждой странице!!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (fanbunga, 01/11/2014 - 18:53:42):
ага, эсэсовец, светивший фонариком под танком, лет 18-ти от роду, судя по физиономии, конечно, элита.
А ты лицо снайпера хорошо разглядела? Он походу маме письмо писал, пока пол часа американцы туда-сюда из танка прыгали✊ ✊
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 01/11/2014 - 23:58:24):
трогательному развитию
О Боже мой!, аватарка Badgio (его оригинал)+ Гай Фокс = сейчас в гробу перевернулись. Они явно не думали, что им на смену придет поколение попсовых нытиков. Но Фроги, сайт все тупит и тупит.... Путин?
5 февраля 2016, 00:25
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 01/11/2014 - 23:58:24):
Да, такой серьезный, эпический, философский, метафорический фильм. О гадкой природе войны и всё такое
Если прибавить столько сколько пьет "Сибирский Шрек" + я + ЛСД от fanbunga, все равно нас так сильно не прёт✊
5 февраля 2016, 00:25
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0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 01/11/2014 - 23:58:24):
трогательному развитию любовных отношений нашего олимпийского героя Нормана с его новой подружкой Эммой
✊ ✊ молодец, зачет
5 февраля 2016, 00:25
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0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 01/11/2014 - 23:58:24):
И близко нет того, о чем обычно пишут некоторые граждане нашей страны, которые сами никогда не воевали, но всех маниакально ревнуют к типа своей персональной победе во Второй Мировой... Наша победа, наша прелессссть... не трожь её мерзкий американский хоббитец!! Мы не отдадим хитрым америкосам нашу прелессссть..
Подумаешь умерло 30 000 000 родственников Фрогов, вот новый Айфон, это на века✊
5 февраля 2016, 00:25
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0
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fanbunga
5 февраля 2016, 00:25
Ответ на сообщение Toporock от 01/11/2014 - 20:41:01
А ты лицо снайпера хорошо разглядела
неа, он же под сеткой прятался. И у него как раз всё получилось. Его не стразу выкатили, берегли, значит. Может, он ваще один такой элитный остался.
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 02/11/2014 - 01:39:21):
не надо 9 мая считать праздником
Так а того и ленточки черные, что траур. Я с тобой согласен в целом. Но с другой стороны, каким то образом нужно военные подвиги поминать, совсем молодое поколение, хоть так пусть запомнит 9 ое мая. Хотя тут есть еще специальная "закваска" от государства, оно воспитывает менталитет "победителей". Не буду говорить плохо это или хорошо, но по факту, русский сейчас, глубоко милитаризированный человек внутри, плюс синдром победителя = всегда готов! ✊
Ну не можем же мы подвести наших предков, и сдаться каким нибудь америкосам?! Ничего не поделаешь, человек - пылинка, государство - абстракция, получается что нам остается только память о предках...
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 02/11/2014 - 18:08:01):
Главное не хорошо или плохо, а главное - зачем это нужно...
Я сам идейный социалист, но понимаю что сейчас это не модно. Согласись Фроги, в нашей стране всего процентов 10-15% понимают слово "социалист", остальным надо всего лишь хлеба и зрелищ. Поэтому ты слишком ратуешь за несчастную интеллигенцию, и свободу. Прав Путин когда говорил, что он все понимает, только пока большинство это все устраивает, все будет так как есть. Согласись это справедливо. Мне и тебе это может не нравится, но ты должен помнить с 1905 по 1917 год у нас в стране ситуацию, где как раз пытались игнорировать большинство, и во что это вылилось. Не нужны никому в этой стране твои ценности. Зачем ты хочешь дать свободу люмпен-народу? Что бы завтра они все балаклавы нацепили, и тебя же первого повесили, потому что ты еврей. Почему еврей? А почему нет? Я со многими общался, поверь они жопу от Фольсквагена не отличают. В нашей стране нет голода, ты преувеличиваешь. Но мы пока всего лишь претендуем на современное государство, все может случиться с человеком. Просто если будет дикий капитализм, вот тут точно бабушек на собачий корм за долги будут пускать. РФ гораздо социальней государство чем те же штаты. А синдром победителя нужен, что бы народ не отвлекался на Голивудское мировозрение. Тут нет проблемы. Ты же не превратился в зомби, и я вроде нет, то есть это проблема идиотов - бояться превратиться в зомби. Но если человек идиот, то мне все равно, зомби он или нет. Пусть идет воюет ради Бога, толку от него все равно нет.
5 февраля 2016, 00:25
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 02/11/2014 - 18:08:01):
А про фильмы о войне согласен, разучились. Хотя для меня лично по качеству Сталинград от Ярости ни чем качественно не отличается. Кинематограф это тоже система, в нашем нужно делать революцию. ✊
5 февраля 2016, 00:25
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (fanbunga, 02/11/2014 - 06:23:49):
Его не стразу выкатили, берегли, значит.
это не Warcraft, снайперов в реале никто в запасе не держит. Сама подумай зачем подходить вообще к не работающему танку, если у тебя в батальоне, есть как минимум 2 десятка снайперов и 50 гранатометчиков, кружком бы встали в метрах 100 и постреливали как только кто нибудь вылезет. С точки зрения достоверности, фильм не выдерживает никакой критики. В натуре Перси Джексон чистой воды...
5 февраля 2016, 00:25
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Swi4e1
5 февраля 2016, 00:25
Ужасный фильм. Скучный . Хрень какую то сняли. Весь фильм скучная болтовня и старый ржавый танк, на котором они всю войну выиграли =) Смысл толкьо один - БРЕД ПИТ ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ .
1/10
5 февраля 2016, 00:25
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Цитата (peacefrog, 02/11/2014 - 23:51:08):
Можно не работать и жить прекрасно. У нас тоже можно не работать, но будет хватать только на водку или пиво, причем на самые дешевые.
В этом как раз и проблема, никто в РФ не хочет работать а только хотят получать. Это болезнь. Современный человек, в принципе считает, что государство ему должно. Вот он родился, и поехали получать до самой смерти, и если нет денег на похороны, то государство похоронит за свой счет.
Современный человек это паразит. В штатах особенно. Они скоро сожрут планету...
Ты смотришь на ситуацию в мире, за период 20-70 лет, это мгновение, ты же не можешь сказать, что есть благо для человека а что нет на 100лет вперед. Не культивируй в себе потребителя, создавай, и не ведись на маркетинг и будет тебе счастье.✊
5 февраля 2016, 00:25
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khaos11
5 февраля 2016, 10:08
6\10
и больше он не стоит ни шиша. Очередной респект маркетингу не в угоду содержанию. "Спасти рядового Райна" по-прежнему в любимых из америкосовского синематографа, а об этом продукте забудут уже через месяц.
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Хотя в целом, я думал финальный бой будет с немецкими детьми, поскольку весь фильм к этому подводил. То есть я думал, в финале Питт все таки решит не убивать детей, но будет спасать Малого. Так что когда я увидел 300 СС, сразу стало все понятно. Ну то есть думать (согласно сценария), что это просто лохи - не правильно. Если бы хотел он показать лохов, он бы показал тех детей, тут он хотел показать врага во всей силе. Во первых это 45-й и территории Германии, те кто выжил, уже элита, второй момент возраст бойцов, им там все под сорок, третий это форма, вообще по идеи, это был диверсионный батальон, который же хотел пройти в тыл, и ударить по Материально-Технической базе Америкосов (по легенде опять же из фильма). Но в реальности, это конечно безумная ложь. Не было сражений в ВОВ, где Американцы не побеждали бы числом. А что бы завалить деверсантов СС, там надо было бы 5000 американских солдат, а не 5.
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Цитата (Badgio, 01/11/2014 - 02:33:43):
Смотрелось на одном дыхании, придраться не к чему.
Мы какие то разные фильмы походу смотрели✊ . Ну серьезно, ну какая харизма может быть у Питта? Мне кажется, что другие командиры танков, еле сдерживали смех, когда Питт там что то им рассказывал.
А честь, ну что могут они этим фильмом сказать про честь? Если реально поверить, что Питт, парень родом из Алабамы, примерно 1900 года рождения, прилетает в чужую страну, и начинает всем так ненавязчиво рассказывать как жить, за малым флажок США не втыкает в обеденный стол. Где он спокойно так разрешил изнасиловать гражданку Германии, сам не стал, он в Бога верит...✊
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Цитата (PLAT, 01/11/2014 - 10:11:56):
"Либо желток желтый, либо это белок.."
Во во, мне тоже хотелось подвести именно эту черту под всеми высказываниями, Питта и вообще ✊
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Цитата (fanbunga, 01/11/2014 - 09:19:14):
какая там элита? апрель сорок пятого.
Ну знаешь ли, ССовец, доживший до 45-го, реально элита. В Германии полегло треть всех солдат в войне. Так что щекастый Питт, явно уж точно не соперник фашистам.
5 февраля 2016, 10:08
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fanbunga
5 февраля 2016, 10:08
чёйта Шерман этот как банка консервная, если против Тигра.
Переживала, конечно. Дуэль отлично снята. Оператор прям любит fury, как родного.
Химия в танке была.
Финал отстойный. Поэтому если в целом, то средненько. Местами верю, местами нет. Чумазые они, но щекастые такие, гладкие. С другой стороны, бохсним, здоровье дороже.
У Питта глаза убийцы. Никогда его таким не видела.
Ответ на сообщение Toporock от 31/10/2014 - 23:39:36
и это элита фашистов
какая там элита? апрель сорок пятого.
грустно-героический конец
Есть же Хрень будущего, с весело-героическим концом. Пусть будет Хрень прошлого, с грустным.
5 февраля 2016, 10:08
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khaos11
5 февраля 2016, 10:08
Цитата (Badgio, 01/11/2014 - 02:33:43):
Сюрреализм последней боевой сцены можно простить, списав на художественный штамп
Ага. Щас..
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Там зачем то еще три кадра мелькают, с сыном Иствуда, которого хотели взять в танк. Но потом оказалось что он му-дак и он ушел из проекта. Но три кадра все таки оставили. На них действительно видно, что он му-дак✊
5 февраля 2016, 10:08
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Toporock
5 февраля 2016, 10:08
Мне следует начать с цитаты из Интервью, Шайи ЛаБаф, он говорит о режиссере Дэвиде Эйрсе -
"Первое, что он мне сказал, было: «Надеюсь, ты понимаешь, что это не просто работа — это фильм, который изменит твою жизнь. Мы все доведем до предела. Я хочу, чтобы ты на этом фильме работал так, как ни на каком еще не работал. Ты на этой площадке умрешь». На следующий день я вступил в Национальную гвардию и стал помощником капеллана, высадившись из самолета где-то на отшибе мира. Прожил там полтора месяца, выучился на медика, научился прилично стрелять и проводил с капелланом все свободное время."
И это высказывание по падает прямо в точку. Намоленный Брэд Питт, ищущий Бога ЛаБаф, и консервативный христианин, по совместительству режиссер и сценарист Эйрс действительно довели фильм до религиозного предела, до полного абсурда...
Нет, многим я уверен понравится. Такой ни чем не прикрытый закос под "Солдата Раяна", там даже городок тот же, что и у Спилберга (где снайпер засел, еще этот городок был в игре Медаль за отвагу). Та же грязь, те же трассеры, руки, ноги, кровь, все вроде так, но присмотришься - фальшивка. Даже не хочется пересказывать всю ту чушь что они несли и делали, тот пафос что поразил Брэд Питта, как вирус Эбола. (а он просто взял образ из Бесславных ублюдков). Там был интересный второстепенный живой танкист - "Длинный" (хотя как мог в танке оказаться парень с таким ростом - не понятно), и момент съемки камеры в движении на уровне гусениц. На этом все, из интересного в смысле. А теперь главное, попытаюсь вам нарисовать финальный баттл
И так✊
Представьте серый, мрачный день, в полях Германии. Всюду грязь. Из ландшафта, только редкие лесополосы. Едет одинокий танк, с нашими героями, на важное задание, - преградить путь в тыл Американцам, неизвестного вражеского отряда. Проезжают они какой то сарай по дороге, как бах! - противотанковая мина сбивает им гусеницу. Наши герои вылезают, осматриваются (а это чисто поле+сарай+лесополоса), решают чинить. Отправляют младшего в дозор. Но не проходит и пяти минут, как малой возвращается и запыхавшись докладывает - "Вижу кучу фашистов, они идут маршем, с машинами и поют! Человек 300. Без танков." Ему отвечает Питт - "это батальон СС, ваще элита, тем более если поют". Ему экипаж, предлагает удрать по скорее, на что Брэд П, предсказуемо отвечает - "вы конечно если хотите бегите, я же останусь и выполню задание, задержу фашистов". Ему резонно говорят - "ты в своем уме? Насколько задержать, на 5 минут? 300 СС, с гранатометами, против одного танка без ГУСЕНИЦ". Но, командир непреклонен, решено остаться и дать бой. У Бреда Питта план: мы поджигаем труп фрица, кладем его на танк (типа подорваный танк, горит и все такое), сами все прячемся внутри, и как только они все близко подходят, выпрыгиваем из танка и убиваем как можно больше гранатами, потом закрываемся и стреляем из танка! План бомба! Но не поверите, подходит спецназ СС, и действительно как малые дети, забираются на танк, начинают так легонько его корябать, и тут как выпрыгнут все наши герои, да как начнут метать гранаты, короче человек 15 они сразу завалили, и нырнули в танк. Обращаю внимание на деталь, танк не работает и даже не заведен все это время. Дальше становиться еще веселее, фашики, бегают перед танком, как фарфоровые утки в тире, их наши герои стреляют из всего что можно минут 10, у фашиков не шанса. Таким дедовским методом, кладут еще человек 80. (и это элита фашистов, вместо того что в поле кругом окопаться вокруг не работающего танка...ну и так далее). Затем спецназ СС наконец вспоминает, что у них же есть целая гора фаустпатронов (в начале фильма показали как это штука работает), они их достают, встают кружком в полный рост вокруг танка, и конечно никто не успевает выстрелить в упор, всех убивают кроме одного✊ , это жалкий фашик, все таки попадает в танк, прожигает броню, НО ,взрыва нет, один из героев "Длинный" поймал в живот снаряд и затушил его там на корню.✊ . Фашики в слезах. Дальше больше, у наших героев заканчиваются боеприпасы, выход только один, выйти и отнять✊ . И что бы вы думали? У них это очень здорово получается. 100 оставшихся бойцов СС, окопавшихся в 10 метрах, так и не смогли им помешать, залезть обратно в танк✊ . Потом конечно по чуть чуть наших начинают валить, Питт подстреленный 4-мя пулями, дает еще длинный монолог в танке, о жизни, смелости и Боге для Малого, после чего грустно-героический конец.✊
Вобщем решать конечно вам, но Дэвид Эйрс будет гореть в аду за такие фильмы✊ 3/10
5 февраля 2016, 10:08
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khaos11
5 февраля 2016, 10:08
Цитата (Queen Julia, 31/10/2014 - 15:33:41):
А русские там были? Или американцы выиграли войну и Питт лично замочил Гитлера? И кто им платил по доллару в день?
Наших, благо, не было. Но американцы отыгрались на немцах, сделав их тупыми зольдатен, а самих себя возвеличили до привычных вершителей судеб (но без звездополосатого за спиной).
5 февраля 2016, 10:08
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попробовал не обращать внимание на то, что это американцы побеждают немцев ;)
режиссер неплохо показал, как жестока война, будь-то американец, немец или русский; показал историю взаимоотношений солдат, подвиг танкистов.
короче, для разнообразия того "шлака" что идёт в кино - даже, нормальный фильм!
Так что же тебе понравилось на 8 баллов??
А куда опять Левиафан из списка премьер делся? Хочется уже на что-нибудь сходить.
Короче Фрог, ты одинок✊ ✊ ✊
Точно. Поэтому нужно много внешних врагов, система цветов безопасности, ПРО, нагнетание на ТВ и т.д. А потом опять печатать баксы...✊
Это совсем не верно. Там католиков, меньше чем у нас православных. При чем они свою религию уже создали, что то между клубом и групповой терапией. Короче продукт для потребления. Скоро будут предлагаться он-лайн религии, где можно собрать их удобных догматов разных религий, свою . У которой потом будут просмотры на Фейсбуке, пользователи будут меняться святыми, проводить Скайп молебны. ✊ . Такая христианская страна и правда✊
Цитата (peacefrog, 17/11/2014 - 22:57:04):Деньги они не для себя печатают, а для нас в общем-то. Чтобы мы их кормили за эти деньги. И правильно делают. Мы их кормим, они богатеют даже при необеспеченных деньгах, а мы нищаем. Дураки мы потому что. Следуем по пути коренных жителей Америки. И идем к вымиранию.
Единственный продукт что производит США это доллары. Им очень выгодно загонять страну в каменный век, потому что тем больше нечего делать, как брать кредиты в долларах у победителя, под залог ресурсов. При чём, чем больше войн в разных странах, тем дороже и привлекательнее недвижимость в США. Очень удобно заметил? Развяжи войну в стране, развали ее, поставь марионеточное правительство, дай ему кредит в баксах на восстановление, разворуй половину с генералами, выведи обратно в США, купи хату. ✊ Малыш, ты правда думаешь что Санта Клаус тебя любит, так же как янки?✊ ✊ ✊
Ты слишком узко мыслишь. В смысле не учитываешь временной фактор. Ты хоть семьсот раз будь стратегом, ты придешь к власти в 50 лет, в 70 умрешь, всего 20 лет, никто не может придумать вперед на 50 лет даже, это смешно. СССР в 39 том, это всего лишь 21 год после конца первой мировой, и 22 с момента революции, и 15 с конца гражданской войны. Офицеров на тот момент почти всех перестреляли, экономика в жопе, все работает либо на энтузиазме, либо на страхе. Сталин был не идиот, он не хотел воевать как можно дольше. Поэтому СССР действовал по крайней необходимости, а США могли делать все что угодно, даже зарабатывать. Тут совсем не корректно сравнивать. Тем более, что ты и я уже четвертое поколение от воевавших тогда, третье поколение (наши родители), были всем довольны, а вот что от них осталось, это уже не Сталин виноват. И все правильно ты пишешь, ПАМЯТЬ, это наша единственное, что осталось после ПОБЕДЫ. И не будь ее, не было бы и тебя. То есть ТЫ и есть тот приз для страны, ТЫ есть. Вот ТЫ и меняй страну к лучшему, как в Америке сделай, если можешь.
Я так понимаю, фильм задел таки патриотические чувства...
Меня в этом плане только одно тронуло - обидно, что наши так снимать не могут, по крайней мере, в последнее время. Единственный приличный фильм о войне, точнее, о несовместимости человечности с войной, это "В тумане" Лозницы. Да и тот русский-то условно.
А если экипаж Fury был бы русский? Один истерит и тупит, двое других - скотинистые ублюдки, командир - то ли апостол, то ли маньяк и насильник. Как вам такое?
Ты сейчас говоришь про Комикс Марвел или про ВОВ?? Посмотри "Спасти Рядового Райна" или "Тонкая Красная Линии" или "Апокалипсис сегодня" или много чего. И найди 20000000 отличий. Все говорят что это тупо лажа, вместо танкистов Автоботы, вместо фашистов - орки. Снято в начале более менее, потом нет ничего нового, и правдивого. Я тоже считаю, что в РФ надо снимать так же, у нас получается хуже, НО это не оправдывает это убожество. Черный квадрат, черным квадратом, это я с тобой согласен, только не в тех случаях, когда так напираешь на ГИПЕР РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, а ее тут и нет. В том и суть.
МЫ?? Мне лично возможности по рулить, никто не давал, а тебе?Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):Ну ладно, там Романовы морально деградировали, Ленин-сифилитик дров наломал, Сталину образования не хватило... но остальные-то 100 с лишним миллионов где? Видно надо было ждать критической массы 250 миллионов, чтобы появился Горби и начал наконец лысину чесать..
Ну это вопрос ко всем. ГДЕ ВЫ РОССИЯНЕ??Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):Маркс ведь просто проводил научное исследование капитализма и ни в коем разе не предлагал заменить его на совок.
Ну в целом я за Маркса. Штаты точно против. На костях русского рабства, построить кроме СССР, врядли что то получилось бы. Ты хоть на секунду поставь себя на место "рабочего" в 1917 том. Или почитай Джона Рида, американца, которого похоронили на Красной Площади.
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):Не хватает русским критического подхода к собственному существованию,
Слишком большой уровень терпимости, я бы так сказал. Но русский характер, еще подразумевает, какое то участие в "великом деле", забыл кто это сказал. Мы как будто не думаем, что рождены НЕ для простой жизни, мы рождены для борьбы...
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):У меня глубокое убеждение, что память нужна лишь для того, чтобы извлекать уроки и не повторять прежних ошибок, учиться. Память нужна для учебы. Это природа так устроила с памятью. Память есть не только у людей, но и у животного мира в целом (у растений тоже) - они ее используют для обучения, для развития вида.
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58):Наши предки сейчас смотрят на нас из могил и думают: вот непутевые, никак не успокоятся пока опять не устроят очередную мировую.. мы в ВОВ воевали и жизни отдавали за мир без войн, а потомки предают наши идеалы и снова рвутся в бой, постоянно изобретая себе каких-то врагов... комп.игр им что ли мало..
Ну по первому пункту все верно. Не допусти врагов своих, в районе 300 километров. Иначе будешь отскребать своих родственников, от радиоактивной воронки. ✊ ✊
Мир без войны, ты прав. Но кто хочет войны? Тот кто защищается или тот кто нападает? По всем твоим раскладам, РФ (в виду своей убогости), не может нападать...
0/10
Потому что появилась угроза полного уничтожения для Британии, да и общественное мнение уже было не в пользу Гитлера. И Японцы сожгли Перл Харбор, а они как ты помнишь, братаны фашистов были. А стычки в 1945 между СССР и Америкой были. Америкосы несколько раз типа нечаяно путаи наших с фашистами. Наши не путали, но отвечали сурово, все воздушные бои, заканчивались полным поражением США. Тогда они были совсем лохи.
Пришел. Он как то чувствует походу патриотизм
✊ ✊
Даже книга такая есть, вот жду перевод, наверное ее сделают обязательной в школах у нас
✊
Что выбесило:
1. Историческая не достоверность. Слабые американские танки, сильные несгибаемые немцы на пороге поражения в большом количестве.И ни одного самолета поддержки.
2. Тактическая недостоверность - смотрите сами - ни в какие ворота
3. Бред Питт - задолбал мудрыми проникновенными взглядами по любому поводу.
4. Характеры героев картонные. - ни о чем.
Такое ощущение, что фильм порезали раза в 1,5
Что хорошо.
На танки хорошо посмотреть.
Так как в кино хожу редко, так как некогда - считаю, что пролетел, потратил время на проходняк.
У кого дед-прадед танкист - он и то интереснее расскажет
Ну это уже и так всем понятно, всмысле людям. Но пищевую цепочку не изменить, да и всех на опиум если посадить, будет только хуже, были прецеденты ✊
у тебя в батальоне, есть как минимум 2 десятка снайперов и 50 гранатометчиков, кружком бы встали в метрах 100 и постреливали как только кто нибудь вылезет.
Тебе виднее, конечно, скольку у меня в батальоне снайперов с гранатометчиками.
В реале, думаю, у fury жизни было минуты три. Но не возможно же впихнуть в три минуты героический отстрел фрицев и их симметричный ответ? Да эмоции ещё. Танкистам же страшно было до усрачки. Я прочувствовала.
В боевиках вон финальный отсчет идет вместо минуты все пять. У Кэмерона в Алиенах за 10 минут до взрыва тоже скока всего случилось...
Если рассуждать как ты, что угодно можно под бульдозер пустить, ибо вымысел.
Один Черный квадрат правдив✊
Мне, знаете, что было интересно? мотивация. Даже жаль было американцев в каком-то смысле. У наших была идеология. А джоны за что воевали? родина и семьи далеко. Разговоры про любит ли бог Гитлера это всё не то. И про убей первым, либо ты его, либо он тебя - тоже не то.
Одно дело - маяться поиском смысла жизни, и совсем другое - найти смысл в том, чтобы умереть. Грязная дюжина в этом плане покруче будет и беспафоснее.
10/10
Цитата: "В этом как раз и проблема, что никто в РФ не хочет работать, а только хотят получать. Это болезнь."
И эта проблема существует ещё с тех времен, когда воеводам отдавали на "кормление" возглавляемые ими волости. Теперь только к государственным должностям добавились места в валютодобывающих компаниях и вместо того чтобы создавать научный или культурный продукт, образованнейшие и талантливые люди перекладывают бумажки. Да и бизнес тоже осваивает денежные потоки в различных отраслях и по сути тоже "садится на кормление" как в исторические времена. Никаких попыток создавать новые технологии, как Стив Возняк и Стив Джобс, только найти своё место в финансовом потоке и без проблем получать денежку.
Поэтому не приходится ожидать, что одни будут работать наблюдая как такие же люди, ничего не делая, получают заоблачные доходы.
Цитата (Queen Julia, 05/11/2014 - 10:23:23):
Цитата (Сибирский Шрек, 04/11/2014 - 05:04:54):
Цитата (peacefrog, 04/11/2014 - 01:47:36):
Хочу подвести черту, под этим фильмом. Русский героизм, не сравним с американским, хотябы потому, что у них не было возможности его показать в истории планеты.
Фильм откровенно так себе, вымученный драматизм, развалившийся реализм, Б.Питт походу сделал подтяжки. В сумме оценка 2. Цитирование Библии, в ситуации когда ты реально можешь и не идти на смерть, при чем никому ничего не угрожало уничтожением, а так просто решили стоять до конца, в целом не уместно. По крайней мере у американцев не было за спиной своей страны и детей, которых могли сжечь. Поэтому нытье Эйра просто алкобред. И Патруль его лучшее кино.
✊
ССовец, доживший до 45-го, реально элита
ага, эсэсовец, светивший фонариком под танком, лет 18-ти от роду, судя по физиономии, конечно, элита.
А ты лицо снайпера хорошо разглядела? Он походу маме письмо писал, пока пол часа американцы туда-сюда из танка прыгали✊ ✊
О Боже мой!, аватарка Badgio (его оригинал)+ Гай Фокс = сейчас в гробу перевернулись. Они явно не думали, что им на смену придет поколение попсовых нытиков. Но Фроги, сайт все тупит и тупит.... Путин?
Если прибавить столько сколько пьет "Сибирский Шрек" + я + ЛСД от fanbunga, все равно нас так сильно не прёт✊
✊ ✊ молодец, зачет
Подумаешь умерло 30 000 000 родственников Фрогов, вот новый Айфон, это на века✊
А ты лицо снайпера хорошо разглядела
неа, он же под сеткой прятался. И у него как раз всё получилось. Его не стразу выкатили, берегли, значит. Может, он ваще один такой элитный остался.
Так а того и ленточки черные, что траур. Я с тобой согласен в целом. Но с другой стороны, каким то образом нужно военные подвиги поминать, совсем молодое поколение, хоть так пусть запомнит 9 ое мая. Хотя тут есть еще специальная "закваска" от государства, оно воспитывает менталитет "победителей". Не буду говорить плохо это или хорошо, но по факту, русский сейчас, глубоко милитаризированный человек внутри, плюс синдром победителя = всегда готов! ✊
Ну не можем же мы подвести наших предков, и сдаться каким нибудь америкосам?! Ничего не поделаешь, человек - пылинка, государство - абстракция, получается что нам остается только память о предках...
Я сам идейный социалист, но понимаю что сейчас это не модно. Согласись Фроги, в нашей стране всего процентов 10-15% понимают слово "социалист", остальным надо всего лишь хлеба и зрелищ. Поэтому ты слишком ратуешь за несчастную интеллигенцию, и свободу. Прав Путин когда говорил, что он все понимает, только пока большинство это все устраивает, все будет так как есть. Согласись это справедливо. Мне и тебе это может не нравится, но ты должен помнить с 1905 по 1917 год у нас в стране ситуацию, где как раз пытались игнорировать большинство, и во что это вылилось. Не нужны никому в этой стране твои ценности. Зачем ты хочешь дать свободу люмпен-народу? Что бы завтра они все балаклавы нацепили, и тебя же первого повесили, потому что ты еврей. Почему еврей? А почему нет? Я со многими общался, поверь они жопу от Фольсквагена не отличают. В нашей стране нет голода, ты преувеличиваешь. Но мы пока всего лишь претендуем на современное государство, все может случиться с человеком. Просто если будет дикий капитализм, вот тут точно бабушек на собачий корм за долги будут пускать. РФ гораздо социальней государство чем те же штаты. А синдром победителя нужен, что бы народ не отвлекался на Голивудское мировозрение. Тут нет проблемы. Ты же не превратился в зомби, и я вроде нет, то есть это проблема идиотов - бояться превратиться в зомби. Но если человек идиот, то мне все равно, зомби он или нет. Пусть идет воюет ради Бога, толку от него все равно нет.
А про фильмы о войне согласен, разучились. Хотя для меня лично по качеству Сталинград от Ярости ни чем качественно не отличается. Кинематограф это тоже система, в нашем нужно делать революцию. ✊
это не Warcraft, снайперов в реале никто в запасе не держит. Сама подумай зачем подходить вообще к не работающему танку, если у тебя в батальоне, есть как минимум 2 десятка снайперов и 50 гранатометчиков, кружком бы встали в метрах 100 и постреливали как только кто нибудь вылезет. С точки зрения достоверности, фильм не выдерживает никакой критики. В натуре Перси Джексон чистой воды...
1/10
В этом как раз и проблема, никто в РФ не хочет работать а только хотят получать. Это болезнь. Современный человек, в принципе считает, что государство ему должно. Вот он родился, и поехали получать до самой смерти, и если нет денег на похороны, то государство похоронит за свой счет.
Современный человек это паразит. В штатах особенно. Они скоро сожрут планету...
Ты смотришь на ситуацию в мире, за период 20-70 лет, это мгновение, ты же не можешь сказать, что есть благо для человека а что нет на 100лет вперед. Не культивируй в себе потребителя, создавай, и не ведись на маркетинг и будет тебе счастье.✊
и больше он не стоит ни шиша. Очередной респект маркетингу не в угоду содержанию. "Спасти рядового Райна" по-прежнему в любимых из америкосовского синематографа, а об этом продукте забудут уже через месяц.
Мы какие то разные фильмы походу смотрели✊ . Ну серьезно, ну какая харизма может быть у Питта? Мне кажется, что другие командиры танков, еле сдерживали смех, когда Питт там что то им рассказывал.
А честь, ну что могут они этим фильмом сказать про честь? Если реально поверить, что Питт, парень родом из Алабамы, примерно 1900 года рождения, прилетает в чужую страну, и начинает всем так ненавязчиво рассказывать как жить, за малым флажок США не втыкает в обеденный стол. Где он спокойно так разрешил изнасиловать гражданку Германии, сам не стал, он в Бога верит...✊
Во во, мне тоже хотелось подвести именно эту черту под всеми высказываниями, Питта и вообще ✊
Ну знаешь ли, ССовец, доживший до 45-го, реально элита. В Германии полегло треть всех солдат в войне. Так что щекастый Питт, явно уж точно не соперник фашистам.
Переживала, конечно. Дуэль отлично снята. Оператор прям любит fury, как родного.
Химия в танке была.
Финал отстойный. Поэтому если в целом, то средненько. Местами верю, местами нет. Чумазые они, но щекастые такие, гладкие. С другой стороны, бохсним, здоровье дороже.
У Питта глаза убийцы. Никогда его таким не видела.
Ответ на сообщение Toporock от 31/10/2014 - 23:39:36
и это элита фашистов
какая там элита? апрель сорок пятого.
грустно-героический конец
Есть же Хрень будущего, с весело-героическим концом. Пусть будет Хрень прошлого, с грустным.
Ага. Щас..
"Первое, что он мне сказал, было: «Надеюсь, ты понимаешь, что это не просто работа — это фильм, который изменит твою жизнь. Мы все доведем до предела. Я хочу, чтобы ты на этом фильме работал так, как ни на каком еще не работал. Ты на этой площадке умрешь». На следующий день я вступил в Национальную гвардию и стал помощником капеллана, высадившись из самолета где-то на отшибе мира. Прожил там полтора месяца, выучился на медика, научился прилично стрелять и проводил с капелланом все свободное время."
И это высказывание по падает прямо в точку. Намоленный Брэд Питт, ищущий Бога ЛаБаф, и консервативный христианин, по совместительству режиссер и сценарист Эйрс действительно довели фильм до религиозного предела, до полного абсурда...
Нет, многим я уверен понравится. Такой ни чем не прикрытый закос под "Солдата Раяна", там даже городок тот же, что и у Спилберга (где снайпер засел, еще этот городок был в игре Медаль за отвагу). Та же грязь, те же трассеры, руки, ноги, кровь, все вроде так, но присмотришься - фальшивка. Даже не хочется пересказывать всю ту чушь что они несли и делали, тот пафос что поразил Брэд Питта, как вирус Эбола. (а он просто взял образ из Бесславных ублюдков). Там был интересный второстепенный живой танкист - "Длинный" (хотя как мог в танке оказаться парень с таким ростом - не понятно), и момент съемки камеры в движении на уровне гусениц. На этом все, из интересного в смысле. А теперь главное, попытаюсь вам нарисовать финальный баттл
И так✊
Представьте серый, мрачный день, в полях Германии. Всюду грязь. Из ландшафта, только редкие лесополосы. Едет одинокий танк, с нашими героями, на важное задание, - преградить путь в тыл Американцам, неизвестного вражеского отряда. Проезжают они какой то сарай по дороге, как бах! - противотанковая мина сбивает им гусеницу. Наши герои вылезают, осматриваются (а это чисто поле+сарай+лесополоса), решают чинить. Отправляют младшего в дозор. Но не проходит и пяти минут, как малой возвращается и запыхавшись докладывает - "Вижу кучу фашистов, они идут маршем, с машинами и поют! Человек 300. Без танков." Ему отвечает Питт - "это батальон СС, ваще элита, тем более если поют". Ему экипаж, предлагает удрать по скорее, на что Брэд П, предсказуемо отвечает - "вы конечно если хотите бегите, я же останусь и выполню задание, задержу фашистов". Ему резонно говорят - "ты в своем уме? Насколько задержать, на 5 минут? 300 СС, с гранатометами, против одного танка без ГУСЕНИЦ". Но, командир непреклонен, решено остаться и дать бой. У Бреда Питта план: мы поджигаем труп фрица, кладем его на танк (типа подорваный танк, горит и все такое), сами все прячемся внутри, и как только они все близко подходят, выпрыгиваем из танка и убиваем как можно больше гранатами, потом закрываемся и стреляем из танка! План бомба! Но не поверите, подходит спецназ СС, и действительно как малые дети, забираются на танк, начинают так легонько его корябать, и тут как выпрыгнут все наши герои, да как начнут метать гранаты, короче человек 15 они сразу завалили, и нырнули в танк. Обращаю внимание на деталь, танк не работает и даже не заведен все это время. Дальше становиться еще веселее, фашики, бегают перед танком, как фарфоровые утки в тире, их наши герои стреляют из всего что можно минут 10, у фашиков не шанса. Таким дедовским методом, кладут еще человек 80. (и это элита фашистов, вместо того что в поле кругом окопаться вокруг не работающего танка...ну и так далее). Затем спецназ СС наконец вспоминает, что у них же есть целая гора фаустпатронов (в начале фильма показали как это штука работает), они их достают, встают кружком в полный рост вокруг танка, и конечно никто не успевает выстрелить в упор, всех убивают кроме одного✊ , это жалкий фашик, все таки попадает в танк, прожигает броню, НО ,взрыва нет, один из героев "Длинный" поймал в живот снаряд и затушил его там на корню.✊ . Фашики в слезах. Дальше больше, у наших героев заканчиваются боеприпасы, выход только один, выйти и отнять✊ . И что бы вы думали? У них это очень здорово получается. 100 оставшихся бойцов СС, окопавшихся в 10 метрах, так и не смогли им помешать, залезть обратно в танк✊ . Потом конечно по чуть чуть наших начинают валить, Питт подстреленный 4-мя пулями, дает еще длинный монолог в танке, о жизни, смелости и Боге для Малого, после чего грустно-героический конец.✊
Вобщем решать конечно вам, но Дэвид Эйрс будет гореть в аду за такие фильмы✊ 3/10
Наших, благо, не было. Но американцы отыгрались на немцах, сделав их тупыми зольдатен, а самих себя возвеличили до привычных вершителей судеб (но без звездополосатого за спиной).
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