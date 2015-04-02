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Ученик мастера Ученик мастера
Киноафиша Фильмы Ученик мастера Отзывы о фильме «Ученик мастера»
Tai ji 1: Cong 0 kai shi Ученик мастера 2012 / Китай
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Ученик мастера»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Какие все очаровашки в трейлере. Тони Люн на секунду мелькнул.

Реж. словно у Снайдера уроки брал.

Занятно. Тай-цзи рулит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Китайцы накопипастили отовсюду понемногу. Стимпанк, рапид, желтые фильтры, комиксовая стилистика, музыка эпичная (фамилия у композитора японская). Что ещё...а, полиэкран даже есть, вот.

Фильм дебильный, но по крайней мере он не пытается казаться серьезным и своей дебильности нисколько не скрывает.

Один раз глянуть эту забавную ст...ую сказку вполне можно. Два фильма это перебор.

Китаяночки в фильме очень хорошенькие. А вот кун-фу как-то не очень. Все поединки примерно такие: сначала стойка крупным планом, затем мельтешение рук-ног, показанное рваными кусочками, и в конце падение в слоумо. Короче, ради кун-фу тут делать нечего.

6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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