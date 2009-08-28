Услышь меня, 2009

Тянь Ко подрабатывает разносчиком обедов в ресторанчике своих родителей. В один прекрасный день он доставляет еду в бассейн для команды по плаванью с нарушением слуха. Там он встречает двух сестричек, одна из которых его явно заинтересовывает. По счастливой случайности Тянь Ко изучал язык жестов в колледже, поэтому пообщаться с девушками ему труда не составило.



Между парнишкой и девчушкой с забавным именем Ян Ян завязываются отношения… Но Ян Ян начинает понимать, что отдаляется от своей сестры, и решает больше не видеться с Тянь Ко. Но парень-то безнадёжно влюбился. Завоюет ли он сердце Ян Ян, или проблема нарушения слуха станет непреодолимым препятствием для них?..