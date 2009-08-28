Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Услышь меня
Киноафиша Фильмы Услышь меня
Ting shuo

Услышь меня, 2009

2009 / Тайвань
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Тянь Ко подрабатывает разносчиком обедов в ресторанчике своих родителей. В один прекрасный день он доставляет еду в бассейн для команды по плаванью с нарушением слуха. Там он встречает двух сестричек, одна из которых его явно заинтересовывает. По счастливой случайности Тянь Ко изучал язык жестов в колледже, поэтому пообщаться с девушками ему труда не составило.

Между парнишкой и девчушкой с забавным именем Ян Ян завязываются отношения… Но Ян Ян начинает понимать, что отдаляется от своей сестры, и решает больше не видеться с Тянь Ко. Но парень-то безнадёжно влюбился. Завоюет ли он сердце Ян Ян, или проблема нарушения слуха станет непреодолимым препятствием для них?..

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 28 августа 2009
Возраст 16+
Режиссер
Феньфень Чэн
В ролях
Эдди Пэн
Эдди Пэн
Айви Чэнь
Мишель Чэнь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Услышь меня 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши